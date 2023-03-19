Капелло считает, что Хвича может претендовать на «Золотой мяч»: «Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость»
Фабио Капелло считает Хвичу Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч».
– Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»?
– Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость, – сказал Капелло.
У полузащитника «Наполи» 22 результативных действия в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов.
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