Капелло считает, что Хвича может претендовать на «Золотой мяч»: «Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость»

Теги Фабио Капелло серия А Италия Наполи Золотой мяч Хвича Кварацхелия Футбол

Фабио Капелло считает Хвичу Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч». 

– Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»?

– Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость, – сказал Капелло.

У полузащитника «Наполи» 22 результативных действия в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов

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4 комментария

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nugoboss
В списке 10 реально заслуживает, а вот в тройку, пока точно не войдёт.Хвича красавчик.
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Креветки с лимоном
Ответ deadjoker
Интер обводнителя закрыл намертво в последней игре и его вообще видно не было. Дифирамбов поют как Месси прям.
Икспердхейтер
+1
0
+1
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deadjoker
Интер обводнителя закрыл намертво в последней игре и его вообще видно не было. Дифирамбов поют как Месси прям.
+2
-2
0
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Attikus
Это и Мудрик умеет
0
-1
-1
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