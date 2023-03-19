Капелло считает, что Хвича может претендовать на «Золотой мяч»: «Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость»

считает Хвичу Кварацхелию претендентом на « ».

– Может ли Хвича претендовать на «Золотой мяч»?

– Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость, – сказал Капелло.

У полузащитника «Наполи» 22 результативных действия в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас