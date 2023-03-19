У Хвичи 22 (12+10) очка в 23 матчах Серии А. Осимхен забил 20-й и 21-й голы

Теги Торино серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил 12-й гол за «Наполи» в Серии А.

На 35-й минуте матча 27-го тура грузинский футболист с пенальти поразил ворота «Торино» (4:0, второй тайм). А на 68-й минуте отдал ассист.

Всего у бывшего футболиста «Рубина» 21 результативное действие в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов. 

Кроме того, дубль в матче с «Торино» сделал Виктор Осимхен. У него 21 гол в сезоне чемпионата, он лучший бомбардир турнира. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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43 комментария

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RSI
Ответ Ротор-Волгоград
Вы серьёзно? ЗМ Хвиче? Это он должен помимо выигрыша ЛЧ, ещё серьёзно стату набить.
Перечислите тех, кто лучше. По Вашему экспертному мнению.
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Aleus Marcus
Ответ U. M. A. Muhammad
Ну во первых Наполи не Барса и Реал а во вторых это игрок который ещё в прошлом сезоне играл в рпл. Это супер прорыв. Ты не сравнивай его с Холландом Месси и Роналду в праймовые времена
в третьих, есть такое понятие, как сарказм
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VERBLYUD
Ответ U. M. A. Muhammad
Болельщики Месси не дают даже помечтать о зм в адрес другого футболиста везде обсасывают свой леденец
С ЗМ все уже решено
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BET3P
Плюсуем ещё одну передачу.
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Arman Markosyan 25
Очередной ассист Хвичи
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Ян Константинопольский
Осимхен требуют наши сердца!
Осимхен требуют наши глаза...
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Nottingham Forecast
Ответ Ротор-Волгоград
Вы серьёзно? ЗМ Хвиче? Это он должен помимо выигрыша ЛЧ, ещё серьёзно стату набить.
Не обращай внимания) У этого подобия человека уже начинается тремор в стиле "кто угодно, лишь бы не Месси") До самого вручения ЗМ будет захлёбываться 😄
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kin
Ответ error505
в финал точно выйдут, а вот выиграют или нет - спорно
Хорошо бы. В финал тоже тяжело выйти, жребий конечно помог с половиной сетки, но потрудиться придётся
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U. M. A. Muhammad
Болельщики Месси не дают даже помечтать о зм в адрес другого футболиста везде обсасывают свой леденец
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U. M. A. Muhammad
Ответ VERBLYUD
Честно говоря, не очень. У Топов должно быть минимум 35+ очков в чемпе по гол+пас. Посмотрим, может успеет)
Ну во первых Наполи не Барса и Реал а во вторых это игрок который ещё в прошлом сезоне играл в рпл. Это супер прорыв. Ты не сравнивай его с Холландом Месси и Роналду в праймовые времена
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-4
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Экспертное мнение
Ответ Sabaka Sabaka
А шо стата и чашки? В футбол он лучше всех в мире играет в этом сезоне. Топ-3 на ЗМ однозначно
По такому принципу у Месси должно быть 10 ЗМ, но увы, это так не работает.
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Dottore
Хвича просто Красава!
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Ротор-Волгоград
Ответ Sabaka Sabaka
А шо стата и чашки? В футбол он лучше всех в мире играет в этом сезоне. Топ-3 на ЗМ однозначно
И что? Снайдер проводил великолепный сезон, итог? Иньеста? Рибери?
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Sabaka Sabaka
Ответ Ротор-Волгоград
Вы серьёзно? ЗМ Хвиче? Это он должен помимо выигрыша ЛЧ, ещё серьёзно стату набить.
А шо стата и чашки? В футбол он лучше всех в мире играет в этом сезоне. Топ-3 на ЗМ однозначно
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Ротор-Волгоград
Ответ зак
Парниша доташил Наполи до Скудетто и ЛЧ какой Месси? если выйграют ЛЧ то Месси может иди дальше ныть что-бы ему что-то подарили..
Не дадут игроку Наполи ЗМ. Это же очевидно.
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AF007
Ответ зак
Месси не получит больше ЗМ после скандала с бчк, теперь тем более если лишат бчк трофеев будут обязаны забрать ЗМ
https://metaratings.ru/stavki/beznadeznyi-ronaldu-i-bezalternativnyi-messi-razbiraem-koefficienty-na-obladatelya-zm-2023/
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VERBLYUD
Ответ зак
Месси не получит больше ЗМ после скандала с бчк, теперь тем более если лишат бчк трофеев будут обязаны забрать ЗМ
🤣🤣🤣
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Алексей Гусев
Ответ Алекс Грэй
Хорошая стата. Головин который год в Монако играет, а 20 очков за сезон не выбивал. Всё таки, футбол в России слаб, игроков сильных, которые в Европе могут качественно играть, очень и очень мало. Тем кто начнёт петь песни про сказки, будто Головин не того формата игрок, открою вам секрет, он атакующий полузащитник. Часто играет слева как Хвича. Разница в мастерстве колоссальная.
мм да, аналитика уравня бох)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Ротор-Волгоград
Вы серьёзно? ЗМ Хвиче? Это он должен помимо выигрыша ЛЧ, ещё серьёзно стату набить.
Артём готов вручить ЗМ хоть Дзюбе, главное что не Месси )))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алекс Грэй
Хорошая стата. Головин который год в Монако играет, а 20 очков за сезон не выбивал. Всё таки, футбол в России слаб, игроков сильных, которые в Европе могут качественно играть, очень и очень мало. Тем кто начнёт петь песни про сказки, будто Головин не того формата игрок, открою вам секрет, он атакующий полузащитник. Часто играет слева как Хвича. Разница в мастерстве колоссальная.
Хвича играет ближе к атаке чем Саша
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зак
Ответ AF007
Голосовать будут журналисты France Football, а не глоры реала, так что без шансов. Месси + выигранный трофей со сборной = досрочный ЗМ
Месси не получит больше ЗМ после скандала с бчк, теперь тем более если лишат бчк трофеев будут обязаны забрать ЗМ
0
-4
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AF007
Ответ зак
Парниша доташил Наполи до Скудетто и ЛЧ какой Месси? если выйграют ЛЧ то Месси может иди дальше ныть что-бы ему что-то подарили..
Голосовать будут журналисты France Football, а не глоры реала, так что без шансов. Месси + выигранный трофей со сборной = досрочный ЗМ
+5
0
+5
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Алекс Грэй
Хорошая стата. Головин который год в Монако играет, а 20 очков за сезон не выбивал. Всё таки, футбол в России слаб, игроков сильных, которые в Европе могут качественно играть, очень и очень мало.
Тем кто начнёт петь песни про сказки, будто Головин не того формата игрок, открою вам секрет, он атакующий полузащитник. Часто играет слева как Хвича. Разница в мастерстве колоссальная.
+4
-5
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VERBLYUD
Честно говоря, не очень. У Топов должно быть минимум 35+ очков в чемпе по гол+пас. Посмотрим, может успеет)
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-1
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Назар Игорь
Ответ error505
Наполи короли Серии А, а не Ла Лиги
Точно, моя ошибка. Спасибо.
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