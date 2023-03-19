У Хвичи 22 (12+10) очка в 23 матчах Серии А. Осимхен забил 20-й и 21-й голы
Хвича Кварацхелия забил 12-й гол за «Наполи» в Серии А.
На 35-й минуте матча 27-го тура грузинский футболист с пенальти поразил ворота «Торино» (4:0, второй тайм). А на 68-й минуте отдал ассист.
Всего у бывшего футболиста «Рубина» 21 результативное действие в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов.
Кроме того, дубль в матче с «Торино» сделал Виктор Осимхен. У него 21 гол в сезоне чемпионата, он лучший бомбардир турнира.
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Осимхен требуют наши глаза...
Тем кто начнёт петь песни про сказки, будто Головин не того формата игрок, открою вам секрет, он атакующий полузащитник. Часто играет слева как Хвича. Разница в мастерстве колоссальная.