У Хвичи 22 (12+10) очка в 23 матчах Серии А. Осимхен забил 20-й и 21-й голы

забил 12-й гол за « » в Серии А.

На 35-й минуте матча 27-го тура грузинский футболист с пенальти поразил ворота « » (4:0, второй тайм). А на 68-й минуте отдал ассист.

Всего у бывшего футболиста «Рубина» 21 результативное действие в 23 матчах Серии А – 12 голов и 10 ассистов.

Кроме того, дубль в матче с «Торино» сделал . У него 21 гол в сезоне чемпионата, он лучший бомбардир турнира.

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