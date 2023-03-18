«О том, что «Милан» хороший жребий для «Наполи», говорят только некомпетентные в футболе люди. Они в ЛЧ чувствуют себя как дома». Спаллетти об 1/4 финала

не считает, что « » – удачный жребий для «Наполи» в Лиге чемпионов.

Клуб из Неаполя, лидирующий в Серии А с отрывом в 18 очков, встретится с миланцами в 1/4 финала.

«Неаоль с его фанбазой заслуживает большего. Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой.

Уже слышал кое-какие разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что «Милан» чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только « ». Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.

В последние несколько дней я читал о том, что « » и другие команды, как « », испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, то надо сказать, что «Милан» – фаворит в Лиге чемпионов.

Они выбили «Тоттенхэм», а какую-то там команду», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.