«О том, что «Милан» хороший жребий для «Наполи», говорят только некомпетентные в футболе люди. Они в ЛЧ чувствуют себя как дома». Спаллетти об 1/4 финала

Теги ПСЖ Милан Лучано Спаллетти Паоло Мальдини Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Тоттенхэм Футбол

Лучано Спаллетти не считает, что «Милан» – удачный жребий для «Наполи» в Лиге чемпионов.

Клуб из Неаполя, лидирующий в Серии А с отрывом в 18 очков, встретится с миланцами в 1/4 финала.

«Неаоль с его фанбазой заслуживает большего. Я бы предпочел не встречаться с итальянской командой.

Уже слышал кое-какие разговоры. Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что «Милан» чувствует себя как дома в Лиге чемпионов – они семь раз выиграли турнир и уступают только «Реалу». Излишне говорить, что один только их директор Паоло Мальдини пять раз брал трофей.

В последние несколько дней я читал о том, что «ПСЖ» и другие команды, как «Манчестер Сити», испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, то надо сказать, что «Милан» – фаворит в Лиге чемпионов.

Они выбили «Тоттенхэм», а какую-то там команду», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.

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15 комментариев

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Экспертное мнение
Этот жребий мне напоминает столкновение Бордо и Лиона в 1/4 ЛЧ-2010. Шикарный Бордо с Шамахом и Гуркюффом в роли Наполи, и попался им неудобный соперник из своей лиги. Ну и покончил тогда беспонтовый Лион со сказкой Бордо, и раздвинул ноги в полуфинале перед Баварией, которую Бордо в группе два раза нагнул. Увы для Наполи, но в этой паре фаворита нет, никакие 18 очков отрыва тут роли не будут играть.
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Ненавидящий2.0
Ответ Н.Ф.
Лучано последний раз в 1/4 ЛЧ был с "Ромой" в сезонах 06/07 и 07/08, когда дважды вылетал от МЮ (один раз эпично).
Когда Рома пропустила случайные 7 голов?
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Syndycate
Милан уже лет 15 не чувствует себя как дома в ЛЧ)
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Алексей Игоревич
Спалетти переедает привет «экспертам» спортса, не иначе)
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Геннадий Тимченко
в любом случае сетка даёт большой шанс итальянской команде оказаться в финале и пока, судя по игре, ближе всего к этому Наполи
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kinza
Ответ Sinister Kid
Возможно, это последний шанс Златана.
Златана нет в заявке
+2
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Артём Ларионов
Спаллетти вызывает искреннее уважение
0
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frumkin78
Ответ Sinister Kid
Возможно, это последний шанс Златана.
Златан не заявлен в ЛЧ.
+6
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Moses00
Совсем не хороший, Пиоли и команда хорошо знает Наполи, недонастроя не будет точно, только отсутствие ключевых игроков может увеличить шансы Неаполя на проход в 1/2. В этом сезоне, несмотря на поражение, Милан переигрывал по ходу матча, смотрелись мощнее.
+3
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+3
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Любезный Коссутий
посмотрим. то, что было раньше - уже не важно. Наполи, безусловно, фаворит, но на 2 игры всегда можно собраться.
Лион выбивал Ювентус, Вилльяреал Баварию, и ь.д.. все возможно в кубковых матчах
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Н.Ф.
Лучано последний раз в 1/4 ЛЧ был с "Ромой" в сезонах 06/07 и 07/08, когда дважды вылетал от МЮ (один раз эпично).
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Мухаммад Джураев
Поживём увидим
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Любезный Коссутий
Ответ Sinister Kid
Возможно, это последний шанс Златана.
Златан не практически играет, увы ☹️
+1
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blaugrano
Обычно говорят, что клуб не обременён еврокубком - тут обратная ситуация. Наполи не будет обременён чемпионатом. К середине апреля о таблице они перестанут думать - слишком недосягаемы для преследователей. Полностью сосредоточатся на ЛЧ. Милан себе такую роскошь позволить не может.
+1
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Sinister Kid
Возможно, это последний шанс Златана.
+2
-2
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