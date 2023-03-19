Льорис о капитане Франции: «Есть футболист, чье влияние растет на всех уровнях. Это Мбаппе»

видит в следующего капитана сборной Франции.

«Есть футболист, влияние которого растет на всех уровнях: на поле, за его пределами и даже среди партнеров и в раздевалке. Это Килиан Мбаппе», – сказал Льорис, завершивший карьеру в национальной команде.

Ранее сообщалось, что нападающий « » является главным претендентом на капитанскую повязку после ухода ряда ветеранов.

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