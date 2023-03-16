Фофана считает, что Мудрик быстрее Мбаппе: «У Килиана нет шансов. Никаких вопросов»

считает, что быстрее .

Таким мнением защитник «Челси» поделился в видео на клубном ютуб-канале. Фофана, Мудрик, а также и обсуждали рейтинги в карточках FIFA.

У Мудрика спросили: «Ты очень быстрый. Как думаешь, это твой сильнейший показатель?» Вингер ответил: «Да, конечно. Но я все еще недостаточно быстрый». Затем у него спросили, какой показатель скорости он хотел бы иметь. Мудрик ответил: «99».

Потом ведущий спросил у Фофана, считает ли он Мудрика быстрейшим игроком среди тех, против которых он играл. «Да», – ответил защитник. Бадьяшиль спросил: «Даже Мбаппе?» Фофана ответил: «У него нет шансов. Никаких вопросов».

Мудрик перешел в «Челси» этой зимой. «Шахтеру» заплатили за него 70+30 млн евро.

После перехода у украинца 1 голевая передача в 7 матчах за «Челси». Две игры он целиком провел в запасе.

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