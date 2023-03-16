Фофана считает, что Мудрик быстрее Мбаппе: «У Килиана нет шансов. Никаких вопросов»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Килиан Мбаппе Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Уэсли Фофана Карни Чуквуэмека Футбол

Уэсли Фофана считает, что Михаил Мудрик быстрее Килиана Мбаппе.

Таким мнением защитник «Челси» поделился в видео на клубном ютуб-канале. Фофана, Мудрик, а также Бенуа Бадьяшиль и Карни Чуквуэмека обсуждали рейтинги в карточках FIFA.

У Мудрика спросили: «Ты очень быстрый. Как думаешь, это твой сильнейший показатель?» Вингер ответил: «Да, конечно. Но я все еще недостаточно быстрый». Затем у него спросили, какой показатель скорости он хотел бы иметь. Мудрик ответил: «99».

Потом ведущий спросил у Фофана, считает ли он Мудрика быстрейшим игроком среди тех, против которых он играл. «Да», – ответил защитник. Бадьяшиль спросил: «Даже Мбаппе?» Фофана ответил: «У него нет шансов. Никаких вопросов».

Мудрик перешел в «Челси» этой зимой. «Шахтеру» заплатили за него 70+30 млн евро.

После перехода у украинца 1 голевая передача в 7 матчах за «Челси». Две игры он целиком провел в запасе.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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48 комментариев

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KataDiaz
так это футбол а не спринт
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Павел Кузьмин
Ответ Иван Иванов
Почти никто из украинского чемпионата со времен Шевченко и каладзе не заиграл на высоком уровне в Европе . примеры :коноплянка , Ярмоленко ,чагринск й ; исключение - легионеры из Шахтёра Фред , Мхитарян ,фернандиньо ,а сами украинские футболисты нигде не заиграли Мудрик - тоже не исключение. , через пару лет покатается по арендам и вернётся обратно.
Зина и Малина - это российские футболисты, ну да... Даже не буду дальше перечислять, это примеры вот прямо сейчас. "Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов!" заменил бы "...без мозгов!". Кстати, откуда цитата, знаешь?
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White Bone
А еще Мудрик быстрее Усэйн Болта в расцвете сил:⁠-⁠)
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Balt
Мбаппе хоть в курсе что рискует недополучить золотой мяч из-за Мудрика?
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Айрат Ситдиков
Ответ Sevuska
1-2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 38 км/ч 3-4. Мэйсон Гринвуд и Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед») – 37,59 км/ч 5. Фред («Манчестер Юнайтед») – 37,28 км/ч 6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 37,12 км/ч 7. Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч 8-9. Энтони Гордон («Эвертон») и Виктор Осимхен («Наполи») – 36,61 км/ч 10. Дарвин Нуньез («Ливерпуль») – 36,53 км/ч Место Игрок Команда Скорость, км/час 1-2 Киллиан Мбаппе «ПСЖ» 38 1-2 Адама Траоре «Вулверхэмтон» 38 3-4 Мэйсон Гринвуд «МЮ» 37,59 3-4 Аарон Ван-Биссака «МЮ» 37,59 5 Фред «МЮ» 37,28 6 Фил Фоден «Ман Сити» 37,12 7 Михаил Мудрик «Челси» 36,63 8-9 Энтони Гордон «Эвертон» 36,61 8-9 Виктор Осимхен «Наполи» 36,61 10 Дарвин Нуньез «Ливерпуль» 36,53 11 Альфонсо Дэвис «Бавария» 36,51 12 Рафаэль Леау «Милан» 36,50 13 Эрлинг Холанд «Ман Сити» 36,22 14 Денис Закария «Челси» 36,09 15 Усман Дембеле «Барселона» 35,90 16 Иньяки Уильямс «Атлетик» 35,71 17 Люка Эрнандес «Бавария» 35,70 18 Кингсли Коман «Бавария» 35,66 19 Лерой Сане «Бавария» 35,48 20 Федерико Кьеза «Ювентус» 35,47 21 Джейми Варди «Лестер-Сити» 35,44 22 Патрик ван Анхольт «Галатасарай» 35,42 23-24 Антони Марсьяль «МЮ» 35,40 23-24 Рауль Белланова «Интер» 35,40 25 Тимоти Фосу-Менса «Байер» 35,32 26-27 Маркус Рэшфорд «МЮ» 35,21 26-27 Кайл Уокер «Ман Сити» 35,21 28 Гарет Бейл «ЛА Гэлакси» 35,2 29 Эден Азар «Реал» 35,03 30 Дэниел Джеймс «Лидс» 35,02
Пиковая скорость все таки весьма странный показатель)
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андрэ
Ответ Eden Hazard
А ведь найдётся кто то, кто всерьёз воспримет добрые шуточки на клубном тв, и понесется)
очень интересно обгонит тебя Sevuska или нет
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Иван Иванов
Почти никто из украинского чемпионата со времен Шевченко и каладзе не заиграл на высоком уровне в Европе . примеры :коноплянка , Ярмоленко ,чагринск й ; исключение - легионеры из Шахтёра Фред , Мхитарян ,фернандиньо ,а сами украинские футболисты нигде не заиграли Мудрик - тоже не исключение. , через пару лет покатается по арендам и вернётся обратно.
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Janture Beckjan
Ответ Великий Алонсо
Самой быстрый это Криштиану Роналду. Он даже Бугатти Вейрон обгонял 🔥🔥🔥.
Значит и все из этого топа обгонят))) А если серьезно то это был рекламный смонтированный ролик, который не разоблачал только ленивый. Но самое интересное Бугатти ехал половину маршрута задом наперед.
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Tun
Ответ Любезный Коссутий
Уссейн Болт - 45 кмч 💪 а все эти 1 кмч, туда-сюда - это курам на смех
так болт без мяча, а эти 1 кмч в игре очень чувствуются, когда ты на несколько см обгоняешь соперника
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The Best
Это если что шутка,а то найдутся сейчас люди которые в серьёз начнут мусолить эту тему)
Так то всем понятно что Мбаппе уж точно не уступает Мудрику в скорости а во всём остальном между ними пропасть огромная.
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Tun
Ответ <~Inter~>
Так он реально может быть быстрее него, но вот в остальных качествах между ними пропасть. В АПЛ ведь есть Адама Траоре которого тоже можно назвать одним из самых быстрых игроков мира, но вот эффективности от его рывков не так уж много
У Траоре еще и дриблинг на топ уровне по цифрам, только вот в игре он не очень помогает, т к не в сторону ворот, а все ближе к флангу
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Андрей Хенто
Ответ Sevuska
1-2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 38 км/ч 3-4. Мэйсон Гринвуд и Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед») – 37,59 км/ч 5. Фред («Манчестер Юнайтед») – 37,28 км/ч 6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 37,12 км/ч 7. Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч 8-9. Энтони Гордон («Эвертон») и Виктор Осимхен («Наполи») – 36,61 км/ч 10. Дарвин Нуньез («Ливерпуль») – 36,53 км/ч Место Игрок Команда Скорость, км/час 1-2 Киллиан Мбаппе «ПСЖ» 38 1-2 Адама Траоре «Вулверхэмтон» 38 3-4 Мэйсон Гринвуд «МЮ» 37,59 3-4 Аарон Ван-Биссака «МЮ» 37,59 5 Фред «МЮ» 37,28 6 Фил Фоден «Ман Сити» 37,12 7 Михаил Мудрик «Челси» 36,63 8-9 Энтони Гордон «Эвертон» 36,61 8-9 Виктор Осимхен «Наполи» 36,61 10 Дарвин Нуньез «Ливерпуль» 36,53 11 Альфонсо Дэвис «Бавария» 36,51 12 Рафаэль Леау «Милан» 36,50 13 Эрлинг Холанд «Ман Сити» 36,22 14 Денис Закария «Челси» 36,09 15 Усман Дембеле «Барселона» 35,90 16 Иньяки Уильямс «Атлетик» 35,71 17 Люка Эрнандес «Бавария» 35,70 18 Кингсли Коман «Бавария» 35,66 19 Лерой Сане «Бавария» 35,48 20 Федерико Кьеза «Ювентус» 35,47 21 Джейми Варди «Лестер-Сити» 35,44 22 Патрик ван Анхольт «Галатасарай» 35,42 23-24 Антони Марсьяль «МЮ» 35,40 23-24 Рауль Белланова «Интер» 35,40 25 Тимоти Фосу-Менса «Байер» 35,32 26-27 Маркус Рэшфорд «МЮ» 35,21 26-27 Кайл Уокер «Ман Сити» 35,21 28 Гарет Бейл «ЛА Гэлакси» 35,2 29 Эден Азар «Реал» 35,03 30 Дэниел Джеймс «Лидс» 35,02
Больше всего удивляет, что Азар разогнался до такой скорости)
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REALITY
мудризвон самый быстрый бегунок в Англии )
в перерыве можно за пивом посылать
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Алексей Зуев
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку... (Басня Крылова)
+1
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The Best Expert
это футбол, а не лёгкая атлетика. мудрик плотно на лавке сидит
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Mikhail_66
«У него нет шансов» у Мудрика нет шансов?
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Gutalin
Надо было в легкую атлетику идти
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Ahalay Mahalay
Ответ Любезный Коссутий
Уссейн Болт - 45 кмч 💪 а все эти 1 кмч, туда-сюда - это курам на смех
пПо газону в бутсах?
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Великий Алонсо
Самой быстрый это Криштиану Роналду. Он даже Бугатти Вейрон обгонял 🔥🔥🔥.
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Tiestorzn17
Мудрик пока больше спринтер, чем футболист
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Деметрио
Зачем их сравнивать. Любому понятно, что такие как Мбаппе рождаются в среднем примерно один раз в 10 лет. А мудрики - пачками ежегодно.
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Геннадий Тёкин
Мудрик так быстр, что мяч не может с ним никак встретится)).
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Любезный Коссутий
Ответ Sevuska
1-2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 38 км/ч 3-4. Мэйсон Гринвуд и Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед») – 37,59 км/ч 5. Фред («Манчестер Юнайтед») – 37,28 км/ч 6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 37,12 км/ч 7. Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч 8-9. Энтони Гордон («Эвертон») и Виктор Осимхен («Наполи») – 36,61 км/ч 10. Дарвин Нуньез («Ливерпуль») – 36,53 км/ч Место Игрок Команда Скорость, км/час 1-2 Киллиан Мбаппе «ПСЖ» 38 1-2 Адама Траоре «Вулверхэмтон» 38 3-4 Мэйсон Гринвуд «МЮ» 37,59 3-4 Аарон Ван-Биссака «МЮ» 37,59 5 Фред «МЮ» 37,28 6 Фил Фоден «Ман Сити» 37,12 7 Михаил Мудрик «Челси» 36,63 8-9 Энтони Гордон «Эвертон» 36,61 8-9 Виктор Осимхен «Наполи» 36,61 10 Дарвин Нуньез «Ливерпуль» 36,53 11 Альфонсо Дэвис «Бавария» 36,51 12 Рафаэль Леау «Милан» 36,50 13 Эрлинг Холанд «Ман Сити» 36,22 14 Денис Закария «Челси» 36,09 15 Усман Дембеле «Барселона» 35,90 16 Иньяки Уильямс «Атлетик» 35,71 17 Люка Эрнандес «Бавария» 35,70 18 Кингсли Коман «Бавария» 35,66 19 Лерой Сане «Бавария» 35,48 20 Федерико Кьеза «Ювентус» 35,47 21 Джейми Варди «Лестер-Сити» 35,44 22 Патрик ван Анхольт «Галатасарай» 35,42 23-24 Антони Марсьяль «МЮ» 35,40 23-24 Рауль Белланова «Интер» 35,40 25 Тимоти Фосу-Менса «Байер» 35,32 26-27 Маркус Рэшфорд «МЮ» 35,21 26-27 Кайл Уокер «Ман Сити» 35,21 28 Гарет Бейл «ЛА Гэлакси» 35,2 29 Эден Азар «Реал» 35,03 30 Дэниел Джеймс «Лидс» 35,02
Уссейн Болт - 45 кмч 💪
а все эти 1 кмч, туда-сюда - это курам на смех
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Кинг Конг Жив
А голов он тоже больше чем Мбапе забивает?
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-2
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Иван-крестьянский сын
Зачем перепечатывать глупости какой-то там Фофаны?
Кто такой Мбапе знает весь мир! А кто такой Мудрик - узкий круг специалистов и Фофана!
+3
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