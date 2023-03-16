Фофана считает, что Мудрик быстрее Мбаппе: «У Килиана нет шансов. Никаких вопросов»
Уэсли Фофана считает, что Михаил Мудрик быстрее Килиана Мбаппе.
Таким мнением защитник «Челси» поделился в видео на клубном ютуб-канале. Фофана, Мудрик, а также Бенуа Бадьяшиль и Карни Чуквуэмека обсуждали рейтинги в карточках FIFA.
У Мудрика спросили: «Ты очень быстрый. Как думаешь, это твой сильнейший показатель?» Вингер ответил: «Да, конечно. Но я все еще недостаточно быстрый». Затем у него спросили, какой показатель скорости он хотел бы иметь. Мудрик ответил: «99».
Потом ведущий спросил у Фофана, считает ли он Мудрика быстрейшим игроком среди тех, против которых он играл. «Да», – ответил защитник. Бадьяшиль спросил: «Даже Мбаппе?» Фофана ответил: «У него нет шансов. Никаких вопросов».
Мудрик перешел в «Челси» этой зимой. «Шахтеру» заплатили за него 70+30 млн евро.
После перехода у украинца 1 голевая передача в 7 матчах за «Челси». Две игры он целиком провел в запасе.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Так то всем понятно что Мбаппе уж точно не уступает Мудрику в скорости а во всём остальном между ними пропасть огромная.
в перерыве можно за пивом посылать
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку... (Басня Крылова)
а все эти 1 кмч, туда-сюда - это курам на смех
Кто такой Мбапе знает весь мир! А кто такой Мудрик - узкий круг специалистов и Фофана!