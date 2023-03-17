Ротен о том, что Мбаппе пнул хавбека «Бреста»: «Двойные стандарты судейства. Его не удалили, потому что он Мбаппе»

Теги ПСЖ Жером Ротен лига 1 Франция судьи Брест видеоповторы Харис Белькебла Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен считает, что судьи снисходительно относятся к Килиану Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» ударил ногой полузащитника «Бреста» Хариса Белькебла в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1), но получил лишь желтую карточку.

«Если судья не видит, ВАР должен помочь. Сделай то же самое Белькебла, а не Мбаппе – это автоматически красная карточка. Это точно! Это двойные стандарты судейства, звезд и остальных судят по-разному. Так было всегда.

Когда ты играешь в Париже, Марселе или Лионе, ты защищен. Таких поступков быть не должно, это неуместная агрессия, и она должна быть наказана! Если вы позволяете такому случиться, как объяснить игрокам, что это не удаление? Так можно трактовать что угодно. Его не удалили, потому что он Килиан Мбаппе», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в интервью RMC.

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11 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Frakiec 77
Месси мертвый груз?? Лучший по системе гол+ пас в Лиге 1. Ты и все кто тебе плюсики ставят, ребята Вы вообще за футболом следите ??😂
За европейским нет, так как они смотрят матчи дворовой футбол из пустыни. Турнир который называется Верблюдшип.
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Иван1984
Его не удалили изза того, что он транс!!!
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ЧИКО
Наверно Барса подкупила судью и поэтому не удалили…..😄😄😄
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Frakiec 77
Ответ Нефанатик
Фанатики Месси и тут решили пустить скупую слезу)) бедный Месси, без вины виноватый. А то, что он мёртвый груз - это другое.
Месси мертвый груз?? Лучший по системе гол+ пас в Лиге 1. Ты и все кто тебе плюсики ставят, ребята Вы вообще за футболом следите ??😂
+3
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+2
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Абдул Абакаев
Ответ Нефанатик
Фанатики Месси и тут решили пустить скупую слезу)) бедный Месси, без вины виноватый. А то, что он мёртвый груз - это другое.
то ли дело Мбаппе который в соло затащил
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Нефанатик
Ответ Абдул Абакаев
так к Мбаппе снисходителен весь французский футбол. после вылета от баварии всех собак повесили на Лео и компанию. а к Мбаппе который молод и на пике карьеры да ещё зашибает в два раза больше денег с клуба ноль претензий
Фанатики Месси и тут решили пустить скупую слезу)) бедный Месси, без вины виноватый. А то, что он мёртвый груз - это другое.
+11
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-3
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Абдул Абакаев
так к Мбаппе снисходителен весь французский футбол. после вылета от баварии всех собак повесили на Лео и компанию. а к Мбаппе который молод и на пике карьеры да ещё зашибает в два раза больше денег с клуба ноль претензий
+14
-6
+8
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Андрей Хенто
Абсолютно прав, правила одинаковы для всех, неспортивное поведение- это всегда прямая красная карточка.
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s_h_a_m_a_n
Он не перестанет теперь пока не накажут.
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Sevuska
Капитан Очевидность 👍
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cektor
Хоть тут адекватно
+3
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