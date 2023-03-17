Ротен о том, что Мбаппе пнул хавбека «Бреста»: «Двойные стандарты судейства. Его не удалили, потому что он Мбаппе»
Жером Ротен считает, что судьи снисходительно относятся к Килиану Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» ударил ногой полузащитника «Бреста» Хариса Белькебла в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1), но получил лишь желтую карточку.
«Если судья не видит, ВАР должен помочь. Сделай то же самое Белькебла, а не Мбаппе – это автоматически красная карточка. Это точно! Это двойные стандарты судейства, звезд и остальных судят по-разному. Так было всегда.
Когда ты играешь в Париже, Марселе или Лионе, ты защищен. Таких поступков быть не должно, это неуместная агрессия, и она должна быть наказана! Если вы позволяете такому случиться, как объяснить игрокам, что это не удаление? Так можно трактовать что угодно. Его не удалили, потому что он Килиан Мбаппе», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в интервью RMC.
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