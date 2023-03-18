Пол Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов. Очень опасная команда, у нее все налаживается»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что «Челси» пройдет «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У «Челси» все налаживается. Думаю, они обыграют «Эвертон». Это будет уже четвертая победа подряд, от этого можно отталкиваться.

Считаю, что «Челси» – очень опасная команда. Да, жеребьевка не была благоприятной, но я ожидаю, что «Челси» выбьет «Реал» по итогам двух матчей.

Еще три или четыре недели назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась», – сказал экс-игрок «Арсенала».

У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?

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45 комментариев

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Артур Ганненко
У меня тоже такое ощущение. Челси уже ничего не светит в АПЛ, так что можно сосредоточиться на ЛЧ. Как известно по Брайтану, Поттер любит подстраивать тактику под соперника. Но для этого ему нужно время, когда матчи идут через три дня, он не успевает подготовиться. После нескольких побед, давление на него спало и теперь он может чуть подзабить на АПЛ и пару недель готовиться именно на Реал. И это может сработать. Все таки Реалу в прошлой ЛЧ везло, так постоянно продолжаться не может, когда-то начнет и не вести. Возможно в матче с Челси везение Реал покинет
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Промах Мораты
Кто-то забыл таблетки выпить
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Stannis
Напоминает прошлый сезон, как все хоронили Реал перед каждым туром))
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Полуэктов Пётр
Ответ Тёма Тёма
Егор, я бы рад, но в эту хрень не играю, в отличие от вас. Вернёмся к разговору после двух матчей. Я своё мнение высказал, что сливочные пройдут.
Нет тут Егоров, а что касается "этой хрени", то это лишь отражение вашей уверенности и "всё ясности".
Если вы в "эту хрень не играете", значит всё не так уж и ясно, как вы говорите это на словах. Да и после двух матчей ни к чему мы не вернемся. Я знаю множество таких умников, которые любят рассуждать ПОСЛЕ матча с позиции "я так и знал". Но это всегда лицемерие.
Реал фаворит, это очевидно (не только вам). Но не на столько, чтобы говорить глупости про "всё ясно".
Но после матча (любого) всегда вылезают типы, которым всё было очевидно еще до начала.
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Temp LC
Ответ Al22cm
Нынешний состав Челси, индивидуально сильнее прошлогоднего. Проблема в том, что новичков и травм слишком много, и они тупо не могут сыграться. В прошлом сезоне Реал каким то чудом прошел Челси, которого со всех сторон обложили санкциями. Писать что Челси отлетел, это очень и очень смешно.
В том и беда, что у Челси состав вообще не сыгранный. А реал уже какой год почти с одним и тем же составом играет. Да и нынешняя форма Реала сильнее этого Челси. Привести даже матчи с Ливерпулем, который точно сильнее Челси.
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Al22cm
Ответ Temp LC
Хорошо подчеркнул-пару лет назад. В прошлом сезоне, отлетели от Реала. Хотя тот Челси был на голову сильнее нынешнего. А реал считай с тем же составом, исключая уход Каземиро и приход Тчуамени с Рудигером. Поттер до сих пор не нашёл постоянную схему, тактику и игроков под эту тактику . Да и его можно понять, накупили игроков, хотя и так был нормальный состав за исключением пару позиций и теперь поди разбирайся
Нынешний состав Челси, индивидуально сильнее прошлогоднего. Проблема в том, что новичков и травм слишком много, и они тупо не могут сыграться. В прошлом сезоне Реал каким то чудом прошел Челси, которого со всех сторон обложили санкциями. Писать что Челси отлетел, это очень и очень смешно.
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Тёма Тёма
Ответ Полуэктов Пётр
Ну если всё действительно так ясно, то поставь на это денег. 1.6 на проход Реала, довольно солидно для события, где "всё ясно".
Егор, я бы рад, но в эту хрень не играю, в отличие от вас. Вернёмся к разговору после двух матчей. Я своё мнение высказал, что сливочные пройдут.
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charly_54
Ответ Тёма Тёма
Не спорю. И Челси не подарок. Но, если прям объективно: 70 на 30 на победу Реала.
Согласен, примерно так и есть
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Тёма Тёма
Ответ Evgen_Hazard
Так получается, чтобы "всё ясно" надо 100, ну или 95. А 70/30 это вообще не ясно.
Мне вполне ясно, что 70 намного больше 30) Может у нас разная математика?)))
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a2wai
Походу новый колдун нарисовался.
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Полуэктов Пётр
Ответ Тёма Тёма
Это ооооочень смешно. Сам никак не за Реал, но тут всё ясно. Сливочные пройдут.
Ну если всё действительно так ясно, то поставь на это денег. 1.6 на проход Реала, довольно солидно для события, где "всё ясно".
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Evgen_Hazard
Ответ Тёма Тёма
Не спорю. И Челси не подарок. Но, если прям объективно: 70 на 30 на победу Реала.
Так получается, чтобы "всё ясно" надо 100, ну или 95. А 70/30 это вообще не ясно.
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Нефанатик
Ответ Данияр Жумабекович
Реал выбивают уже с прошлого сезона со стадии 1/8. Че т не выходит ни у кого
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Temp LC
Ответ Hasan Kochinov
Что-то болельщики Мадрида слишком поверили в себя, хи хи ха ха. Реал это не Барса Гвардиолы, а Челси это не Эйбар. шансы выбить реал есть. но это вот высокомерие раздражает. Челси пару лет назад уже выбивал Мадрид из ЛЧ, и смеяться нужно после двух матчей, а не сейчас.
Хорошо подчеркнул-пару лет назад. В прошлом сезоне, отлетели от Реала. Хотя тот Челси был на голову сильнее нынешнего. А реал считай с тем же составом, исключая уход Каземиро и приход Тчуамени с Рудигером. Поттер до сих пор не нашёл постоянную схему, тактику и игроков под эту тактику . Да и его можно понять, накупили игроков, хотя и так был нормальный состав за исключением пару позиций и теперь поди разбирайся
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Evgen_Hazard
Ответ Акира_1
А что ахаха? В ЛЧ всякое бывает, особенно от Челси, от которого ничего не ждёт никто. Да и в 3 из 4 личных встречах Челси доставил Реалу массу проблем. Этот смех неуважительный как минимум. 😄
Да что ты с детьми споришь, ты верно сказал всё.
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QWertY
Если выйдет Мудрик, то у Реала нет шансов
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Giga Kardava
Челси даст бой Реалу, но Реал явный фаворит
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Lobelopa
Считаю, шапкозакидательством не стоит заниматься ни тем ни другим. Противостояние интересное однозначно.
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Karra
Они и правда хорошо выглядели с Боруссией. Так что всё возможно.
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d.xoxlov
Хрен их знает. У "Челси" как внутри АПЛ не заладится, так и титулы в Европе приходят.
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Акира_1
Ответ Joel Campbell
Стоило выиграть 3 матча ,2 из которых с командами со дна таблицы ,так Челси сразу же стал сильнейшим в Европе:)
Стоило Арсеналу впервые за кучу сезонов всерьёз бороться за АПЛ, так сколько же шума от них. 😆
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U. M. A. Muhammad
Откуда такая уверенность, Реал выбил Ливерпуль который в последнее время сильнее котируется чем Челси. Челси выиграл пару матчей за целый месяц им рано такое говорить.
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Svobodu Mne
Должун, скажи своё слово))
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Pitkin
Рвать Реал - рвать на куски!
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Yspetr Petrov
Был такой фильм, в котором импотент все время говорил :-«Ну, желание-то у меня есть…».
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