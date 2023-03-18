Пол Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов. Очень опасная команда, у нее все налаживается»

считает, что «Челси» пройдет «Реал» в 1/4 финала чемпионов.

«У «Челси» все налаживается. Думаю, они обыграют «Эвертон». Это будет уже четвертая победа подряд, от этого можно отталкиваться.

Считаю, что «Челси» – очень опасная команда. Да, жеребьевка не была благоприятной, но я ожидаю, что «Челси» выбьет « » по итогам двух матчей.

Еще три или четыре недели назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась», – сказал экс-игрок «Арсенала».

У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?