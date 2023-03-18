Пол Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов. Очень опасная команда, у нее все налаживается»
Пол Мерсон считает, что «Челси» пройдет «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«У «Челси» все налаживается. Думаю, они обыграют «Эвертон». Это будет уже четвертая победа подряд, от этого можно отталкиваться.
Считаю, что «Челси» – очень опасная команда. Да, жеребьевка не была благоприятной, но я ожидаю, что «Челси» выбьет «Реал» по итогам двух матчей.
Еще три или четыре недели назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась», – сказал экс-игрок «Арсенала».
У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?
Если вы в "эту хрень не играете", значит всё не так уж и ясно, как вы говорите это на словах. Да и после двух матчей ни к чему мы не вернемся. Я знаю множество таких умников, которые любят рассуждать ПОСЛЕ матча с позиции "я так и знал". Но это всегда лицемерие.
Реал фаворит, это очевидно (не только вам). Но не на столько, чтобы говорить глупости про "всё ясно".
Но после матча (любого) всегда вылезают типы, которым всё было очевидно еще до начала.