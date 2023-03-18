Родриго: «Надеюсь выиграть еще 4 Лиги чемпионов за пять лет»

надеется выиграть 4 с « » за 5 лет.

«Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов.

Для меня это особенное соревнование. Каждый раз, когда я выхожу на поле там, я играю хорошо или приношу пользу команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и снова выиграю этот турнир.

Дубль в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале 2022 года – самые важные голы в моей жизни, они помогли выиграть Лигу чемпионов. Это мои самые прекрасные футбольные воспоминания.

Моя идеальная позиция? Мне больше нравится играть «десятку». Но я могу играть на любой позиции в атаке», – сказал бразильский вингер в интервью Club del Deportista.

В прошлом сезоне Родриго впервые выиграл турнир с клубом из Мадрида.