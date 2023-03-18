Родриго: «Надеюсь выиграть еще 4 Лиги чемпионов за пять лет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс надеется выиграть 4 Лиги чемпионов с «Реалом» за 5 лет.

«Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов.

Для меня это особенное соревнование. Каждый раз, когда я выхожу на поле там, я играю хорошо или приношу пользу команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и снова выиграю этот турнир.

Дубль в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале 2022 года – самые важные голы в моей жизни, они помогли выиграть Лигу чемпионов. Это мои самые прекрасные футбольные воспоминания.

Моя идеальная позиция? Мне больше нравится играть «десятку». Но я могу играть на любой позиции в атаке», – сказал бразильский вингер в интервью Club del Deportista.

В прошлом сезоне Родриго впервые выиграл турнир с клубом из Мадрида.

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7 комментариев

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Michael Boldyrev
4 из 5. Это он кому так благородно один ЛЧ уступает? Бенфике или Наполи?
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Direct free kick
Роналду уже не в Европе, так что нет
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Triada
Слабак. Где год потерять решил?!!!
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Lavinka
Вот это губу раскатал .
0
-1
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Рокко Сиффредди
4 лиги чемпионов за 2 года!
0
-2
-2
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Эркинбек Апаканов
Если будешь тащить как в прошлом году, почему бы и нет.
+6
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+6
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белошип
В прошлом сезоне против ’фк0лч’ норм затащил,надеюсь и в этом сезоне забьёт несколько важнейших мячей)
+9
-8
+1
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