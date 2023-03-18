Родриго: «Надеюсь выиграть еще 4 Лиги чемпионов за пять лет»
Родриго Гоэс надеется выиграть 4 Лиги чемпионов с «Реалом» за 5 лет.
«Надеюсь в течение пяти лет выиграть еще четыре Лиги чемпионов.
Для меня это особенное соревнование. Каждый раз, когда я выхожу на поле там, я играю хорошо или приношу пользу команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и снова выиграю этот турнир.
Дубль в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале 2022 года – самые важные голы в моей жизни, они помогли выиграть Лигу чемпионов. Это мои самые прекрасные футбольные воспоминания.
Моя идеальная позиция? Мне больше нравится играть «десятку». Но я могу играть на любой позиции в атаке», – сказал бразильский вингер в интервью Club del Deportista.
В прошлом сезоне Родриго впервые выиграл турнир с клубом из Мадрида.
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