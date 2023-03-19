Лаудруп о камбэках «Реала»: «Необъяснимо, но это не совпадение. Напоминает «Ферги-тайм»
Микаэль Лаудруп сравнил камбэки «Реала» с «Ферги-тайм».
– Как вы можете объяснить то, что сделал «Мадрид» в прошлом году в Лиге чемпионов против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»?
– Этому нет объяснения, но если что-то происходит три раза подряд, это не совпадение. Игроки верят в это.
Это напоминает мне то, что делал «Манчестер Юнайтед» в эру Алекса Фергюсона. То, что называли «Ферги-тайм».
Когда подходила 90-я минута, а «МЮ» уступал или играл вничью, команда, ободренная болельщиками, вскипала и устраивала переполох.
Что-то похожее на это делает «Мадрид», – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».
Пойди проспись
Как можно про такого футболиста что то плохого сказать.
Месси это футбол а футбол это Месси.
Как жалко что скоро это сказка закончиться
Проигрывают все
Камбеки были у Барсы тоже, и выиграли они разгромно реал
Это нормальное явление для топ клубов из эль классико
Два без характерные команды.
А Реал действительно обладает очень сильным характерам
Реал не наваливается так, он ждет ошибки соперника и моментально наказывает за это. Очень много моментов, в которых им реально везет.