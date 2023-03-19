Лаудруп о камбэках «Реала»: «Необъяснимо, но это не совпадение. Напоминает «Ферги-тайм»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Микаэль Лаудруп Футбол

Микаэль Лаудруп сравнил камбэки «Реала» с «Ферги-тайм».

– Как вы можете объяснить то, что сделал «Мадрид» в прошлом году в Лиге чемпионов против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»?

– Этому нет объяснения, но если что-то происходит три раза подряд, это не совпадение. Игроки верят в это.

Это напоминает мне то, что делал «Манчестер Юнайтед» в эру Алекса Фергюсона. То, что называли «Ферги-тайм».

Когда подходила 90-я минута, а «МЮ» уступал или играл вничью, команда, ободренная болельщиками, вскипала и устраивала переполох.

Что-то похожее на это делает «Мадрид», – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».

А вы знаете, как зародилось «Ферги-тайм»?

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40 комментариев

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Orbital 82
Ответ Barca_mania
ты сначала правильно писать научись потом пиши тут комменты
Научись грамотно и беспристрастно трактовать карапуз)
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Barca_mania
Ответ Orbital 82
На долларуме фола не было. Алонсо играл рукой. С щити чистейший пенальти. Пойди проспись
ты сначала правильно писать научись потом пиши тут комменты
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Orbital 82
Ответ Barca_mania
я бы согласился, если бы эти камбеки были честными. в матче с ПСЖ камбек начался с фола на донаруме. с Челси с незасчитанного гола Алонсо, в матче с СИТИ был сомнительный пенальти в доп время. можно ли после этого считать эти камбеки заслуженными не говоря о чемпионстве???
На долларуме фола не было. Алонсо играл рукой. С щити чистейший пенальти.
Пойди проспись
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AnMe
Ответ Я Гражданин Мира
Я имею ввиду последние годы в лиге чемпионов Барселона бездарно уступал крупно многим командом а в это время реал сделал много камбеков.
Это называется обычный кризис. На одном характере не выедешь с инвлидами в команде, когда против тебя играют тоже на характере, но уже толковые игроки.. Опять же норм явление. Реал проиграл месяц назад Барсе 3-1, еле забили один гол, но это не делает клуб бесхарактерным или менее великим. Точно также и с Барсой. И неважно лч или любой другой кубок это. Поэтому и квалифицируются они как топы в истории футбола
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Barca_mania
Ответ Igor Shalamov
Мало похожего. Этот Реал в разы больше таких камбеков сделал и все в решающие моменты
я бы согласился, если бы эти камбеки были честными. в матче с ПСЖ камбек начался с фола на донаруме. с Челси с незасчитанного гола Алонсо, в матче с СИТИ был сомнительный пенальти в доп время. можно ли после этого считать эти камбеки заслуженными не говоря о чемпионстве???
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Brigande
Ответ Kyancey
Помню Рамос-тайм, особенно в сезоне 16/17 Ла Лиги, когда ценные и очень важные очки были добыты на последних минутах с «Барсой», «Депором», «Бетисом» и т.д. А вообще «Реал» всегда славился своим характером и умением сражаться до последней секунды! Никогда не забуду их горящие глаза в матче с «Севильей» 09/10, «Боруссией» 12/13, «Атлетико» 13/14… да море примеров. Но а прошлый сезон - это чудо на все времена!❤️
Боруссия 12/13… до сих пор рана после того матча . Необъяснимые промахи Игуаина , не пасующий перед воротами Озил , умирающий Бендер после второго гола Рамоса .
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Я Гражданин Мира
Ответ AnMe
Нет характера? Завалил бы ты лучше про Барсу Проигрывают все Камбеки были у Барсы тоже, и выиграли они разгромно реал Это нормальное явление для топ клубов из эль классико
Я имею ввиду последние годы в лиге чемпионов Барселона бездарно уступал крупно многим командом а в это время реал сделал много камбеков.
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ZamoRano
Ответ Мохнатый55
Про гол Месси на 93-й минуте забыл уже ? https://youtu.be/wQZQADpna9Q
Это же последний гол моси в ворота Реала?🤣🤣🤦
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AnMe
Ответ Мохнатый55
Про гол Месси на 93-й минуте забыл уже ? https://youtu.be/wQZQADpna9Q
Он пытается казаться умным, но не получается
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Я Гражданин Мира
Ответ Мохнатый55
Про гол Месси на 93-й минуте забыл уже ? https://youtu.be/wQZQADpna9Q
Я в лиге чемпионов последние годы говарю.
Как можно про такого футболиста что то плохого сказать.
Месси это футбол а футбол это Месси.
Как жалко что скоро это сказка закончиться
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AnMe
Ответ Я Гражданин Мира
Чего не скажешь о Барселоне и псж. Два без характерные команды. А Реал действительно обладает очень сильным характерам
Нет характера? Завалил бы ты лучше про Барсу
Проигрывают все
Камбеки были у Барсы тоже, и выиграли они разгромно реал
Это нормальное явление для топ клубов из эль классико
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Мохнатый55
Ответ Я Гражданин Мира
Чего не скажешь о Барселоне и псж. Два без характерные команды. А Реал действительно обладает очень сильным характерам
Про гол Месси на 93-й минуте забыл уже ? https://youtu.be/wQZQADpna9Q
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Maksat Hasanow
Ответ Benner
Объяснение есть и оно простейшее - ручные судьи
Ручные судьи это те которые отдали передачи на Родриго в Четвертьфинале и полуфинале? Или на Вини в Финале?
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Ванька-Манька
Здорово, что существует наш великий лабрадор-мадрид, и мы, неудачники по жизни - фанаты лабрадора, можем примазываться к их успехам, тем более после того, как отложим нужную сумму и сможем с официального сайта заказать брелок или кружку - это даёт нам веский повод считать, что МЫ ЛИЧНО привнесли вклад в победы лабрадора. Ура!
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-3
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Alisher Yusufov
Ответ Benner
Объяснение есть и оно простейшее - ручные судьи
Матчи еще не начались, а ты уже плачешь 🧯🧯🧯🧯
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Мадридский тролль
Ответ Kyancey
Помню Рамос-тайм, особенно в сезоне 16/17 Ла Лиги, когда ценные и очень важные очки были добыты на последних минутах с «Барсой», «Депором», «Бетисом» и т.д. А вообще «Реал» всегда славился своим характером и умением сражаться до последней секунды! Никогда не забуду их горящие глаза в матче с «Севильей» 09/10, «Боруссией» 12/13, «Атлетико» 13/14… да море примеров. Но а прошлый сезон - это чудо на все времена!❤️
О да. Помню тот матч с Депором. Смотрел в прямом эфире и помню, как комментатор заржал после гола Рамоса в доп время :D
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Benner
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Я Гражданин Мира
Чего не скажешь о Барселоне и псж.
Два без характерные команды.
А Реал действительно обладает очень сильным характерам
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Виталий Ан
Как же круто когда голы в добавленное время называют в честь тебя. Ферги тайм и все знают про что идет речь. Выдающийся достижение тренерства. Кто бы что не говорил а сэр Алекс велик.
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белошип
Ответ ZamoRano
Чувак, финал 99🤦🤦
Разовый случай)
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ZamoRano
Ответ белошип
Только вот Реал делает камбэки во всех турнирах,а вот МЮ Ферги делал крутые камбэки в ЛЧ? Нет,только в ручном чемпе,а это кроме глоров Манчестера никому неинтересно Реалу без разницы в каком турнире камбэчить,кста Мадрид делал камбэк и против МЮ на Трафорде)
Чувак, финал 99🤦🤦
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Abel Ruiz
У Мадрида было куда больше эпичных камбеков
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ZamoRano
Реал такие камбеки делал ещё в те времена, когда сралекс с фингалом одиноко синячил у себя в Абердине.
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Дри66линг Нейа
Ответ Kyancey
Помню Рамос-тайм, особенно в сезоне 16/17 Ла Лиги, когда ценные и очень важные очки были добыты на последних минутах с «Барсой», «Депором», «Бетисом» и т.д. А вообще «Реал» всегда славился своим характером и умением сражаться до последней секунды! Никогда не забуду их горящие глаза в матче с «Севильей» 09/10, «Боруссией» 12/13, «Атлетико» 13/14… да море примеров. Но а прошлый сезон - это чудо на все времена!❤️
А как же Марсело,Карвахаль,Варан,Модрич,Кроос,Васкес,Асенсио,Бейл,Бензема,Роналду в 16/17?
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jexOn
В ферги-тайм был навал на ворота соперника, благодаря этому удавалось вырывать победы.

Реал не наваливается так, он ждет ошибки соперника и моментально наказывает за это. Очень много моментов, в которых им реально везет.
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