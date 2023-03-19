Лаудруп о камбэках «Реала»: «Необъяснимо, но это не совпадение. Напоминает «Ферги-тайм»

сравнил камбэки «Реала» с «Ферги-тайм».

– Как вы можете объяснить то, что сделал «Мадрид» в прошлом году в против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»?

– Этому нет объяснения, но если что-то происходит три раза подряд, это не совпадение. Игроки верят в это.

Это напоминает мне то, что делал « » в эру . То, что называли «Ферги-тайм».

Когда подходила 90-я минута, а «МЮ» уступал или играл вничью, команда, ободренная болельщиками, вскипала и устраивала переполох.

Что-то похожее на это делает « », – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».

А вы знаете, как зародилось «Ферги-тайм»?