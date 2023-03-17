Поттер о «Реале» в 1/4 финала: «Я воодушевлен. «Челси» постарается выиграть ЛЧ, но то же самое планируют и остальные»
Грэм Поттер высказался о предстоящих матчах «Челси» с «Реалом».
По итогам жеребьевки Лиги чемпионов команды встретятся в 1/4 финала.
«Ощущаю воодушевление. Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что то же самое планируют и остальные семь команд. Мы сосредоточимся на «Реале», когда придет время, но на данный момент мы сконцентрированы на «Эвертоне».
Я не знаю Анчелотти лично, но я играл против него, когда он был тренером «Эвертона». Он джентльмен. Я очень уважаю его и его карьеру. Победы в Лиге чемпионов, долголетие… это потрясающе, невероятно», – сказал тренер «Челси».
«Бавария» против «Сити» в 1/4, в финале точно будет либо итальянская команда, либо «Бенфика». Эпичная жеребьевка ЛЧ
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