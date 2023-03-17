Поттер о «Реале» в 1/4 финала: «Я воодушевлен. «Челси» постарается выиграть ЛЧ, но то же самое планируют и остальные»

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о предстоящих матчах «Челси» с «Реалом».

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов команды встретятся в 1/4 финала.

«Ощущаю воодушевление. Я говорил, что мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что то же самое планируют и остальные семь команд. Мы сосредоточимся на «Реале», когда придет время, но на данный момент мы сконцентрированы на «Эвертоне».

Я не знаю Анчелотти лично, но я играл против него, когда он был тренером «Эвертона». Он джентльмен. Я очень уважаю его и его карьеру. Победы в Лиге чемпионов, долголетие… это потрясающе, невероятно», – сказал тренер «Челси».

«Бавария» против «Сити» в 1/4, в финале точно будет либо итальянская команда, либо «Бенфика». Эпичная жеребьевка ЛЧ

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24 комментария

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DolJun
пока челси выглядит сладкой булочкой для реала, но если искать небольшую надежду в чем-то - так это в возвращении челси к 5ке защитников, а так же идущем на поправку канте
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Ophiomorph
Ответ Бауржан Тазабеков
Г. Поттер и властелин ЛЧ
Почему нельзя сто плюсов поставить?
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Aristokrat_13
В ЛЧ всегда только три фаворита: Реал (особенно за последние 10 лет), Бавария, которая может катком пройтись по соперникам (как в 2013 или в 2020), или кризисный Челси после очередной смены тренера (2008, 2009 (тогда только Эвребе помешал в финал выйти), 2012 и 2021)
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Yakub25
Г. Поттер и Кубок ЛЧ
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Maximus055
Ответ Yuri Ten
Челси мне кажется самый неудобный соперник из всех оставшихся и может доставить много проблем Реалу…
Самый не предсказуемый скорее. Вроде и хромает, но и решить может индивидуально кто-нибудь из игроков.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Лучше постарался сдвинуться с 10-го места чем говорить о ЛЧ
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charly_54
Ну сценарий как раз для Челси: не самый удачный сезон, смена тренера
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kusto
Ответ Бауржан Тазабеков
так Ди Маттео тоже выигрывал , так он то какой ? определись
Непонятый.
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Yuri Ten
Челси мне кажется самый неудобный соперник из всех оставшихся и может доставить много проблем Реалу…
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rigobersong
Притоплю за Интер и Челси в этой ЛЧ:) Уж очень кринжово будет, если Челси с физруком выиграет в очередной раз, да и Должуну какая никакая радость:))
+4
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Ojer
Поттер впервые играет в ЛЧ, и сходу возьмет кубок.
+1
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Андрей Хенто
У Челси многие игроки могут пропустить вторую игру, если получат желтые карточки. А вообще с таким раненным зверем порой само сложно играть, поэтому будет очень тяжелое противостояние для Мадрида.
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Konstantin Meerov
великий мурзик сделает дубль в каждой игре
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ARIGAMI ARIGAMI
Гарри Поттер против Реал-Де-Морта
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-1
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Бауржан Тазабеков
Ответ Temirlahn
Тухель выиграл же, поэтому он понятный тренер. Я имел виду Гранта, ди Маттео
так Ди Маттео тоже выигрывал , так он то какой ? определись
+1
0
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Konvicted
Ответ mr.....
Вполне вероятно, что и в плей-офф этого ЛЧ Реалу достанутся те же 3 английских клуба, которые попались в прошлом году
Пепка отскочит от Баварии
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-7
-7
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Реалу.
0
-2
-2
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Temirlahn
Ответ Акира_1
Тухель непонятный тренер? 😆
Тухель выиграл же, поэтому он понятный тренер. Я имел виду Гранта, ди Маттео
+2
-2
0
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Акира_1
Ответ Temirlahn
Каждый раз, когда Челси руководит непонятный тренер, они выходят в финал!
Тухель непонятный тренер? 😆
+5
-2
+3
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mr.....
Вполне вероятно, что и в плей-офф этого ЛЧ Реалу достанутся те же 3 английских клуба, которые попались в прошлом году
+12
-3
+9
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Гоп-стоп
Еще около месяца до матчей, всякое может быть. У Челси есть неплохие шансы выйти в полуфинал.
0
-2
-2
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Temirlahn
Каждый раз, когда Челси руководит непонятный тренер, они выходят в финал!
+1
-2
-1
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Акира_1
Удивительно, конечно, что такой тренер как Поттер будет выводить Челси в четвертьфинал ЛЧ против Реала. Это как мем. 😆
0
-3
-3
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Бауржан Тазабеков
Г. Поттер и властелин ЛЧ
+24
-3
+21
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