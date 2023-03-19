«Барсу» удивил отказ Переса приехать на класико. В клубе думали, что встреча президента «Реала» с Лапортой будет

« » удивлена отказом президента «Реала» приехать на класико.

Каталонцы сегодня примут « » в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что не приедет на игру, так как в клубе полагают, что на « » будет слишком враждебная обстановка на фоне участия « » в деле о коррупции при выплатах «Барсы» бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Реал» официально уведомил «Барселону», что Перес не посетит матч. Сине-гранатовых это удивило, потому что в клубе рассчитывали на встречу Флорентино с президентом , сообщает Diario SPORT.

Лапорта отменил заседание правления клуба после того, как «Реал» решил участвовать в «деле Негрейры».

Решение президента «Реала» вызвало удивление у руководителей «Барсы», потому что, хотя в клубе и признают, что отношения между сторонами на этой неделе охладились, все равно ожидалась сердечная встреча Переса и Лапорты. Президенты – союзники по многим вопросам, включая Суперлигу и противостояние с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

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