«Барсу» удивил отказ Переса приехать на класико. В клубе думали, что встреча президента «Реала» с Лапортой будет

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Камп Ноу Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» удивлена отказом президента «Реала» приехать на класико.

Каталонцы сегодня примут «Мадрид» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Флорентино Перес не приедет на игру, так как в клубе полагают, что на «Камп Ноу» будет слишком враждебная обстановка на фоне участия «Реала» в деле о коррупции при выплатах «Барсы» бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Реал» официально уведомил «Барселону», что Перес не посетит матч. Сине-гранатовых это удивило, потому что в клубе рассчитывали на встречу Флорентино с президентом Жоаном Лапортой, сообщает Diario SPORT.

Лапорта отменил заседание правления клуба после того, как «Реал» решил участвовать в «деле Негрейры».

Решение президента «Реала» вызвало удивление у руководителей «Барсы», потому что, хотя в клубе и признают, что отношения между сторонами на этой неделе охладились, все равно ожидалась сердечная встреча Переса и Лапорты. Президенты – союзники по многим вопросам, включая Суперлигу и противостояние с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

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41 комментарий

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Lobelopa
Любой уважающий себя человек будет стараться избегать любых контактов с кабинетным аутсайдером мирового футбола. Перес просто в очередной раз это подтвердил.
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Momos
Барселона настолько себя дискредитировала скандалом, что никто не хочет даже рядом с ними находиться.
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Колыван
Ответ *MVP*
сейчас этих бандков, которые покупают судей, нужно во всем приличном обществе обходить стороной...
https://www.sports.ru/football/1114972444-v-iske-prokuratury-k-barse-o-podkupe-sudej-net-dokazatelstv.html?sl=1
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Zidan GOAT
Ответ нелюбитель футбола
А кто это?... Прокурор, судья?... Скажи уж тогда - что это Зидан... А-ха-ха-ха...
Стыдно не знать легенду номер 1 своего любимого клуба
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Alibi Tasbau
Ответ Iker Casillas 1
Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен. Отказ от того, куда не приглашали?) Лицемерно со стороны руководства Барсы
это Перес оказался крысой, гадит за спиной Лапорты, теперь боится смотреть ему в глаза
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Karpikoff
Ответ зак
Зачем ехать а людям которые как крысы за спиной делали такие вещи?
Подожди ещё под Рояльку капнут, что тогда будешь петь?
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Karpikoff
Ответ Iker Casillas 1
Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен. Отказ от того, куда не приглашали?) Лицемерно со стороны руководства Барсы
А верить каждой надписи на заборе это не лицимерие, особенно вынося оценочное суждение? Поразмыслите на досуге)
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Ротор-Волгоград
Дом 2 какой-то. Ё...
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Dag Dad
Ответ b_arfa
Ну к Мадриду гораздо больше претензий по поводу судейства, три позорных ЛЧ. В каждой из них были катастрофические ошибки в пользу Мадрида, у вас вряд ли есть право голоса вообще судить что либо. В чемпионате в целом плохое судейство, но даже тут ошибок в пользу Реала больше, как так непонятно. В ответ жду как обычно матч с Челси, который был испорчен историческим удалениям Абидаля, такое же позорное как и Удаления Куадрадо, который «сфолил» на Рамосе
Но нарушение рамоса на Салахе чистое . Даже не жёлтая
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Геннадий Тимченко
забавно, что погорели когда кто-то из видных умов Барселоны выплаты судьям попытался провести как налоговый вычет🤦🤦🤦
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Dag Dad
Ответ b_arfa
Ну к Мадриду гораздо больше претензий по поводу судейства, три позорных ЛЧ. В каждой из них были катастрофические ошибки в пользу Мадрида, у вас вряд ли есть право голоса вообще судить что либо. В чемпионате в целом плохое судейство, но даже тут ошибок в пользу Реала больше, как так непонятно. В ответ жду как обычно матч с Челси, который был испорчен историческим удалениям Абидаля, такое же позорное как и Удаления Куадрадо, который «сфолил» на Рамосе
Если спомнить финал лч в 16 или 14 вроде. Согласен что гол рамоса с офсайда. Но нужно ещё знать что гол того же Атлетико против баварии в полуфинале был забит с офсайда . в те годы очень много была таких ошибок
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нелюбитель футбола
Ответ Zidan GOAT
Негрейра
А кто это?... Прокурор, судья?... Скажи уж тогда - что это Зидан... А-ха-ха-ха...
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Zidan GOAT
Ответ b_arfa
Ну к Мадриду гораздо больше претензий по поводу судейства, три позорных ЛЧ. В каждой из них были катастрофические ошибки в пользу Мадрида, у вас вряд ли есть право голоса вообще судить что либо. В чемпионате в целом плохое судейство, но даже тут ошибок в пользу Реала больше, как так непонятно. В ответ жду как обычно матч с Челси, который был испорчен историческим удалениям Абидаля, такое же позорное как и Удаления Куадрадо, который «сфолил» на Рамосе
Точно испорчен удалением Абидаля? Может все таки испорчен волейболом Пике в штрафной? Или ещё 3 непоставленными пенальти? Сектанты такие смешные, самый позорный матч в истории футбола оправдать пытаетесь
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Kubinec_
Ответ Iker Casillas 1
Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен. Отказ от того, куда не приглашали?) Лицемерно со стороны руководства Барсы
просто барсе не по карману сейчас в ресторанах сидеть. могли бы на шавуху пригласить что ли..
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Kubinec_
западло
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VEN FIFA
Ответ зак
Зачем ехать а людям которые как крысы за спиной делали такие вещи?
согласен как крысы сначала говорили что с барсой а потом присоединились к иску против барсы.
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Олег Худяков
По матчу вроде в это время покажут Интер - Ювентус, эх лучше эль-классико посмотреть)))
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b_arfa
Ответ Zidan GOAT
Зачем Пересу встречаться с тем, кто все эти годы играл не по правилам?
Ну к Мадриду гораздо больше претензий по поводу судейства, три позорных ЛЧ. В каждой из них были катастрофические ошибки в пользу Мадрида, у вас вряд ли есть право голоса вообще судить что либо. В чемпионате в целом плохое судейство, но даже тут ошибок в пользу Реала больше, как так непонятно. В ответ жду как обычно матч с Челси, который был испорчен историческим удалениям Абидаля, такое же позорное как и Удаления Куадрадо, который «сфолил» на Рамосе
+6
-6
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Zidan GOAT
Ответ Bazilic
А кто сказал, что Барса играла не по правилам?
Негрейра
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charly_54
Ответ Mortimer1
Пока кроме выдумок ничего больше не было
А денежные переводы тоже выдумки?
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Bazilic
Ответ Zidan GOAT
Зачем Пересу встречаться с тем, кто все эти годы играл не по правилам?
А кто сказал, что Барса играла не по правилам?
+8
-8
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Mortimer1
Ответ charly_54
Ну про работу барсы с судьями некоторые писали, оказалось, что правда
Пока кроме выдумок ничего больше не было
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ФК Пушкино
Ответ Iker Casillas 1
Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен. Отказ от того, куда не приглашали?) Лицемерно со стороны руководства Барсы
Жёлтая мадридская газетенка?
OKDiario известна распространением лжи и была в авангарде нескольких споров, связанных с дезинформацией и фабрикацией историй. Согласно исследованию Университета Валенсии , опубликованному в ноябре 2017 года, это СМИ с худшим рейтингом в Испании.
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Bazilic
Ответ Iker Casillas 1
Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен. Отказ от того, куда не приглашали?) Лицемерно со стороны руководства Барсы
Okdiario
Это что за помойка?
+23
-3
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зак
Зачем ехать а людям которые как крысы за спиной делали такие вещи?
+9
-8
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