Перес и Лапорта обсудили стратегию Суперлиги. «Барса» уверена, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу в деле против УЕФА

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Жоан Лапорта Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Руководители «Реала» и «Барселоны» обсудили будущее Суперлиги. 

Как сообщает Mundo Deportivo, президенты клубов Форентино Перес и Жоан Лапорта, а также директора команд пообедали в четверг перед матчем «Реала» и «Барсы» в Кубке Испании. 

Они наметили стратегию, которой планируют придерживаться в ближайшие месяцы при условии, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу с споре с УЕФА. Представители каталонского клуба убеждены, что суд встанет на сторону основателей Суперлиги, а УЕФА в итоге пойдет на уступки. 

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22 комментария

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Artem Schetnikov
Ответ ДЖИН
Суперлига америкосами поддерживается. Они всех прогнут про кругу и уефа и фифа.
Кем именно? Имена или должности
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geby
Ответ Ivan_Tikhonov
Юве с ними
сказали же, топ-клуба
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Сергей Галынский
Только Перес может спасти Барселону от очередных рычагов
ЧМ в Катаре прошел,надеюсь Чеферина пнут обратно в Любляну
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Дмитрий Калашников
Либо они так троллят ФИФА и УЕФА. либо они идиоты!
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Altim
Ответ Ando Tsarukyan
Перес -жоан держись до канца сезоно как нибудь Жоан- не могу денег не хватит Перес я что нибудь придумаю Жоан - что ты можещ делать Перес-сегодня кубок салю тебе призавые получищ Жоан-Этого мало Перес - и чемп тебе ok? Жоан- ладно как нибудь продержимся Перес -я надеюсь не подведещ? Жоан- нет если ты все зделаешь как сказал. Перес- я позвоню Анчи Анчи - ало прези Перес -анчи мне победа не нужна .катайте мячик и все. Анчи- но я хочу победить Себу хочу выпустить . Перес- ты что сума сошель чуму выпускай пуст поиграет немного. Прикинте ребят елыбо было такой разгавор 😁😁😁😁
Особенно с такой орфографией, ага.
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Ivan_Tikhonov
Ответ rich.
Несмотря на мощь Барсы и Реала им в двоем будет очень трудно против УЕФА. Были б еще 3-4 топ клуба для поддержки
Юве с ними
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Ando Tsarukyan
Ответ Дмитрий Гончаров
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Это прикол .просто прикол
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Дмитрий Гончаров
Ответ Ando Tsarukyan
Перес -жоан держись до канца сезоно как нибудь Жоан- не могу денег не хватит Перес я что нибудь придумаю Жоан - что ты можещ делать Перес-сегодня кубок салю тебе призавые получищ Жоан-Этого мало Перес - и чемп тебе ok? Жоан- ладно как нибудь продержимся Перес -я надеюсь не подведещ? Жоан- нет если ты все зделаешь как сказал. Перес- я позвоню Анчи Анчи - ало прези Перес -анчи мне победа не нужна .катайте мячик и все. Анчи- но я хочу победить Себу хочу выпустить . Перес- ты что сума сошель чуму выпускай пуст поиграет немного. Прикинте ребят елыбо было такой разгавор 😁😁😁😁
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rich.
Несмотря на мощь Барсы и Реала им в двоем будет очень трудно против УЕФА. Были б еще 3-4 топ клуба для поддержки
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Le_Mogul
хорошо, выиграли суд, а дальше что?
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Ando Tsarukyan
Перес -жоан держись до канца сезоно как нибудь
Жоан- не могу денег не хватит
Перес я что нибудь придумаю
Жоан - что ты можещ делать
Перес-сегодня кубок салю тебе призавые получищ
Жоан-Этого мало
Перес - и чемп тебе ok?
Жоан- ладно как нибудь продержимся
Перес -я надеюсь не подведещ?
Жоан- нет если ты все зделаешь как сказал.
Перес- я позвоню Анчи
Анчи - ало прези
Перес -анчи мне победа не нужна .катайте мячик и все.
Анчи- но я хочу победить Себу хочу выпустить .
Перес- ты что сума сошель чуму выпускай пуст поиграет немного.
Прикинте ребят елыбо было такой разгавор 😁😁😁😁
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-4
-4
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ДЖИН
Суперлига америкосами поддерживается. Они всех прогнут про кругу и уефа и фифа.
+2
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Raybay
Реал крепко стоит на ногах а барса надеется суперлига спасет их от банкротства, лучше проработать другие планы оздоровления
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Харламов Никита
и чО они мучаются ДАВАЙ СРАЗУ в РПЛ - всё равно БАН получат в случае СуперЛиги ;)
а у РПЛ НИШТЯКИ есть - один ФанИди чего стоит ;)
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Fan of Sport
Всё таки нужно прийти к чему-то общему, я поддерживаю Лапорту и Переса в плане того, что Барселона и Реал должны зарабатывать больше, учитывая заработок клубов АПЛ, но также поддерживаю и более слабые клубы, так как Суперлига негативно отразится на них.
Я думаю, что сначала нужно решить проблему внутри Испании, то есть Ла Лига, давно нужны изменения, можно начать с того, чтобы сократить количество команд, как это собирает сделать например Лига 1 скоро, так и нагрузок на игроков будет меньше, плюс нужно дать больше свободы клубам. Это всё будет лишь при условии, что Тебас уйдёт, а при нем я думаю ничего не будет меняться, становится лишь хуже в плане развития лиги, например крепкие команды Ла Лиги как Вилльяреал, который в прошлом сезоне в полуфинал ЛЧ вышел, Севилья, Реал Сосьедад, Атлетик Бильбао уступают по финансам аутсайдерам АПЛ, они должны продавать своих игроков, чтобы купить других, а в АПЛ клубы тратят раза в 3 больше, чем зарабатывают на продаже игроков, главный доход это телеправа.
Моё мнение
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Максим Черкашин
Ответ #SharkTeam
Все это выглядит так, что реалбарса хотят сделать лигу под самих себя
Скорее, мы хотим раскулачить АПЛ.😄
+4
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MstAndreev
Капитан и старпом Титаника обсудили стратегию после столкновения с айсбергом
+9
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+4
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#SharkTeam
Все это выглядит так, что реалбарса хотят сделать лигу под самих себя
0
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DolJun
да не важно что там вынесет суд, ведь без английских клубов это все равно будет пустое место. "суперлиговцам" пора перестать валять дурака, заявляться в чемпионшип, выходить по спортивному принципу в апл и настоящая суперлига готова.
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#SharkTeam
Ответ Гамаль Хайдаров
Псж с уходом Месси, Неймара и Мбаппе никому не нужен будет, а вот без клубов АПЛ будет скучновато конечно
А без немецких?
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Betting Star
Старики-разбойники.
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Гамаль Хайдаров
Ответ ljolik888
Не будет супер лиги. АПЛ туда не пойдут ,ПСЖ тоже . А без них это уже не супер лига .
Псж с уходом Месси, Неймара и Мбаппе никому не нужен будет, а вот без клубов АПЛ будет скучновато конечно
+11
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ljolik888
Не будет супер лиги. АПЛ туда не пойдут ,ПСЖ тоже . А без них это уже не супер лига .
+2
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