Перес и Лапорта обсудили стратегию Суперлиги. «Барса» уверена, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу в деле против УЕФА

Руководители «Реала» и «Барселоны» обсудили будущее Суперлиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, президенты клубов Форентино Перес и , а также директора команд пообедали в четверг перед матчем « » и «Барсы» в Кубке Испании.

Они наметили стратегию, которой планируют придерживаться в ближайшие месяцы при условии, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу с споре с . Представители каталонского клуба убеждены, что суд встанет на сторону основателей , а УЕФА в итоге пойдет на уступки.

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