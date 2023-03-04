Перес и Лапорта обсудили стратегию Суперлиги. «Барса» уверена, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу в деле против УЕФА
Руководители «Реала» и «Барселоны» обсудили будущее Суперлиги.
Как сообщает Mundo Deportivo, президенты клубов Форентино Перес и Жоан Лапорта, а также директора команд пообедали в четверг перед матчем «Реала» и «Барсы» в Кубке Испании.
Они наметили стратегию, которой планируют придерживаться в ближайшие месяцы при условии, что Европейский суд вынесет вердикт в их пользу с споре с УЕФА. Представители каталонского клуба убеждены, что суд встанет на сторону основателей Суперлиги, а УЕФА в итоге пойдет на уступки.
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Жоан- не могу денег не хватит
Перес я что нибудь придумаю
Жоан - что ты можещ делать
Перес-сегодня кубок салю тебе призавые получищ
Жоан-Этого мало
Перес - и чемп тебе ok?
Жоан- ладно как нибудь продержимся
Перес -я надеюсь не подведещ?
Жоан- нет если ты все зделаешь как сказал.
Перес- я позвоню Анчи
Анчи - ало прези
Перес -анчи мне победа не нужна .катайте мячик и все.
Анчи- но я хочу победить Себу хочу выпустить .
Перес- ты что сума сошель чуму выпускай пуст поиграет немного.
Прикинте ребят елыбо было такой разгавор 😁😁😁😁
а у РПЛ НИШТЯКИ есть - один ФанИди чего стоит ;)
Я думаю, что сначала нужно решить проблему внутри Испании, то есть Ла Лига, давно нужны изменения, можно начать с того, чтобы сократить количество команд, как это собирает сделать например Лига 1 скоро, так и нагрузок на игроков будет меньше, плюс нужно дать больше свободы клубам. Это всё будет лишь при условии, что Тебас уйдёт, а при нем я думаю ничего не будет меняться, становится лишь хуже в плане развития лиги, например крепкие команды Ла Лиги как Вилльяреал, который в прошлом сезоне в полуфинал ЛЧ вышел, Севилья, Реал Сосьедад, Атлетик Бильбао уступают по финансам аутсайдерам АПЛ, они должны продавать своих игроков, чтобы купить других, а в АПЛ клубы тратят раза в 3 больше, чем зарабатывают на продаже игроков, главный доход это телеправа.
Моё мнение