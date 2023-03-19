Ари о женщинах в футболе: «Они ничем не отличаются от мужчин, отлично справляются. Нужно поддерживать»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия женский футбол Гильерме Ари Ольга Смородская девушки и спорт Футбол

Ари считает, что женщины могут заниматься важные должности в футболе.

«Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин. Если человек хорошо разбирается в футболе, знает свое дело, интересуется им, стремится развиваться, почему нет? Это отлично! Нужно поддерживать эту инициативу.

Я видел много примеров работы женщин на руководящих постах в футболе. Они отлично справляются со своими обязанностями. Не вижу никаких проблем в этом.

Самое важное – любовь к футболу. Если девушка отдает ему свое сердце, сможет сделать большие вещи в нем.

Я бы хотел, чтобы моя жена стала президентом моей команды. Например, Гильерме всегда говорил, что Смородская – авторитет. Она очень сильная женщина», – сказал бывший форвард «Спартака», Локомотива» и «Краснодара».

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11 комментариев

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Mixos Demid
Кто-нибудь, ради бога, заткните этот фонтан!!!!!!!
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marshalericsson1357
Ага, футболист один и футболист два. Ари на статью наговорит)
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Denis242424
.Занимались бы лучше легкой атлетикой, гимнастикой, плаванием, лыжами, коньками и пр. А из команд. игр -баскетбол, волейбол. Да, теннис тоже хорошо смотрится. А тут ерунда какая-то, особенно в сравнении с муж. футболом. Просто сами тешатся, а другим все их движения неинтересны.
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Том Мунтян
Ответ fellx
Женщины как минимум вдвое медленнее мужчин в футболе.
Так он не предлагает женщинам играть против мужчин на футбольном поле, он же даже привел пример должности.
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Red Line
а есть на спорце отписной тэг? или как сделать так, чтобы новости с этой мурзилкой не видеть вообще?
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fellx
Женщины как минимум вдвое медленнее мужчин в футболе.
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Алексей
Ответ igls54
«Они ничем не отличаются от мужчин» - это в корне противоречит антропологии и анатомии
Он насчет умственных способностей понятно же, а мозг у мужчин и женщин ничем практически не отличается согласно антропологии и анатомии
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U. M. A. Muhammad
Ничем не отличаются от мужчин? А как же биология. Видимо этот урок Ари пропускал в школе
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igls54
«Они ничем не отличаются от мужчин» - это в корне противоречит антропологии и анатомии
+12
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Борис Гигачад
пожалуй одно из наиболее мудрых его высказываний за всё то время что они попадаются в новостях
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Pb-SE
Он точно за Путина? А как же скрепы, домострой?
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