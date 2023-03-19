Ари о женщинах в футболе: «Они ничем не отличаются от мужчин, отлично справляются. Нужно поддерживать»

Ари считает, что женщины могут заниматься важные должности в футболе.

«Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин. Если человек хорошо разбирается в футболе, знает свое дело, интересуется им, стремится развиваться, почему нет? Это отлично! Нужно поддерживать эту инициативу.

Я видел много примеров работы женщин на руководящих постах в футболе. Они отлично справляются со своими обязанностями. Не вижу никаких проблем в этом.

Самое важное – любовь к футболу. Если девушка отдает ему свое сердце, сможет сделать большие вещи в нем.

Я бы хотел, чтобы моя жена стала президентом моей команды. Например, всегда говорил, что – авторитет. Она очень сильная женщина», – сказал бывший форвард « », » и «Краснодара».

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