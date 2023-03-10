Смородская о женщинах в футболе: «Тяжелая среда не из-за мизогинии. Это очень тяжелая работа и очень публичная. Я не скучаю»

Теги Локомотив Андрей Кобелев премьер-лига Россия женский футбол Ольга Смородская девушки и спорт Футбол

Ольга Смородская рассказала, почему женщинам тяжело работать в футболе.

Андрей Кобелев сказал: «Как с женщинами говорить о футболе? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?»

– Что я, дураков буду комментировать, что ли?

– Давайте иначе. Насколько женщинам сложно работать в управлении в российском футболе? Насколько эта среда подходит для того, чтобы проявить свои сильные стороны?

– Среда футбольная тяжелая, но она тяжелая не из-за мизогинии (женоненавистничество – Sports.ru), а из-за того, что это вообще очень тяжелая работа. И очень публичная.

Ты держишь экзамен два-три раза в неделю, когда играешь в еврокубках. У тебя параллельно – и тут играют, и трансферы, и советы директоров. Очень много работы. И очень публичной.

– Вы скучаете по тем временам, хотелось бы снова окунуться?

– Вы знаете, нет. Потому что спокойная жизнь, хорошее дело.

– Если завтра вас пригласят в клуб РПЛ, вы откажетесь?

– Откажусь, – сказала бывший президент «Локомотива» в беседе с «Коммент. Шоу».

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10 комментариев

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Dark.Babysitter
Какая же тяжёлая работа была у Смородской. Это не какое-то там вам у станка стоять. Это же публичная!!!
Особенно когда больше ни хрена не умеешь.
Милохин вон не даст соврать.
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Kolch
Смешно: про мизогинию в заголовке [др.греч. «ненависть к женщинам»] и в первом же ответе на вопрос такой панч про мужыков-дураков.
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БолельщикСоСтажем
Ольга, чем сейчас зарабатываете?
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eskerro
Ответ error505
Мы тоже не скучаем
Да не гони. Весело было, когда она была у руля Локо) кроме болел Локо🥲
+1
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xomamb
Ответ Shadow1882
В любом случае, Смородская подарила российскому футболу много эмоций и мемов. Спустя столько лет держать на неё зло и обиду как-то глупо
если ты не болельщик Локомотива
+1
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Shadow1882
В любом случае, Смородская подарила российскому футболу много эмоций и мемов. Спустя столько лет держать на неё зло и обиду как-то глупо
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Владимир Владимир
"Смородская замужем. Супруг Юрий во время СССР руководил крупнейшим внешнеторговым объединением, которое единственное в стране имело лицензию на продажу никеля, золота, палладия. Затем работал в Московской нефтяной компании, являлся начальником плавательного бассейна ЦСКА[1]. Сейчас занимается нефтяным бизнесом" - короткая история о том, почему абсолютно профнепригодный человек оказался у руля Локо. Болельщики Локо подскажут, если ошибаюсь.

P.S. Типичная история для любой российской крупной организации, связанной с государством))
+7
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+7
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Vladislav II
Почему до сих пор нет куска про Зарему?)) Это же твой хлеб, Спортц.))
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antiginer
Зато какой след оставила! Какие тактические наработки...! "Впереди пошире,сзади поуже"- на этом багаже половина тренеров рпл катится
+4
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+4
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error505
Мы тоже не скучаем
+13
-1
+12
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