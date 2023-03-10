Смородская о женщинах в футболе: «Тяжелая среда не из-за мизогинии. Это очень тяжелая работа и очень публичная. Я не скучаю»
Ольга Смородская рассказала, почему женщинам тяжело работать в футболе.
– Андрей Кобелев сказал: «Как с женщинами говорить о футболе? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?»
– Что я, дураков буду комментировать, что ли?
– Давайте иначе. Насколько женщинам сложно работать в управлении в российском футболе? Насколько эта среда подходит для того, чтобы проявить свои сильные стороны?
– Среда футбольная тяжелая, но она тяжелая не из-за мизогинии (женоненавистничество – Sports.ru), а из-за того, что это вообще очень тяжелая работа. И очень публичная.
Ты держишь экзамен два-три раза в неделю, когда играешь в еврокубках. У тебя параллельно – и тут играют, и трансферы, и советы директоров. Очень много работы. И очень публичной.
– Вы скучаете по тем временам, хотелось бы снова окунуться?
– Вы знаете, нет. Потому что спокойная жизнь, хорошее дело.
– Если завтра вас пригласят в клуб РПЛ, вы откажетесь?
– Откажусь, – сказала бывший президент «Локомотива» в беседе с «Коммент. Шоу».
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Милохин вон не даст соврать.
P.S. Типичная история для любой российской крупной организации, связанной с государством))