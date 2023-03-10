Смородская о женщинах в футболе: «Тяжелая среда не из-за мизогинии. Это очень тяжелая работа и очень публичная. Я не скучаю»

рассказала, почему женщинам тяжело работать в футболе.

– сказал: «Как с женщинами говорить о футболе? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?»

– Что я, дураков буду комментировать, что ли?

– Давайте иначе. Насколько женщинам сложно работать в управлении в российском футболе? Насколько эта среда подходит для того, чтобы проявить свои сильные стороны?

– Среда футбольная тяжелая, но она тяжелая не из-за мизогинии (женоненавистничество – Sports.ru), а из-за того, что это вообще очень тяжелая работа. И очень публичная.

Ты держишь экзамен два-три раза в неделю, когда играешь в еврокубках. У тебя параллельно – и тут играют, и трансферы, и советы директоров. Очень много работы. И очень публичной.

– Вы скучаете по тем временам, хотелось бы снова окунуться?

– Вы знаете, нет. Потому что спокойная жизнь, хорошее дело.

– Если завтра вас пригласят в клуб , вы откажетесь?

– Откажусь, – сказала бывший президент « » в беседе с «Коммент. Шоу».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас