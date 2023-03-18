«Малком и Клаудиньо поверили в Россию в трудное время. А если российский игрок меняет гражданство – это предательство». Божович о паспортах РФ бразильцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Миодраг Божович Александр Зуев натурализация Малком Клаудиньо Наир Тикнизян Футбол

Миодраг Божович высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

«Не думаю, что Малком и Клаудиньо решили получить российское гражданство только ради каких-то денег или налогов. В такое трудное время они поверили в страну и, возможно, смогли полюбить ее. Они могут очень здорово пригодиться в сборной, если юридически смогут играть за Россию.

Этих ребят обязательно нужно заигрывать в сборной, их талант будет помогать всему российскому футболу. Я не против иностранцев в российском футболе. Тем более, когда мы говорим о таких футболистах как Малком и Клаудиньо.

Но обратный процесс может не всем нравится. Если российский игрок в такие трудные времена меняет гражданство, то это предательство. Нельзя так подставлять свою страну. Это неправильно.

Конечно, если игрок имеет корни или что-то подобное в другой стране, то он имеет выбор – Наир Тикнизян, Александр Зуев и остальные делают свой выбор, который им будет ближе и за который они смогут ответить. Но если российский игрок будет искать специально какую-нибудь страну, чтобы сменить сборную – это настоящее предательство», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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36 комментариев

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Uriah Heep
Ответ lovec23
Зенит и бразильцы решают свои проблемы , время покажет зачем все это . Можно очень много спорить у каждого по этому поводу есть свое мнение. Но лично мне не нравится пример мини футбола , где в сборной было полно легов
Солидарен. И с примером в мини-футболе, и с «Зенитом». Для игроков - деньги (подоходный в Бразилии более чем в 2,5 раза выше, чем в России), для Миллера - решение проблемы лимита и привоз очередных бразильцев (одного он уже привёз). Все остальное, извините, от лукавого.
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Spartakovec navsegda
Ответ Pb-SE
А если я получу американское гражданство, можно сказать, что я поверил в США в это трудное время?
Если не вникать в суть сказанного, а просто буквы прочитать, то да, можешь.
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Power Lifting
у них есть российские паспорта , но жить всё-же они предпочитают в Бразилии)) в РФ они работают
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Alexander
Теперь и предателей надо делить на правильных и неправильных?
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Spartakovec navsegda
Ответ lezhik
А если бегут не от сложностей, а от не согласия с проводимой политикой?
Тогда, для тех, кто согласен - предатели.
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ARIGAMI ARIGAMI
За деньги - можно полюбить кого угодно
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ss_podonok
бразилы зенита верят только в газовых франклинов
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андрэ
ахахаха поверили и утираясь купюрами
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XPEH4ik
Не дай вам бог так оголодать, пацаны
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pelevin78
Звезду герою !!!
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krealpmoney
Ответ ZenitFan
а в чем двойной стандарт? человек говорит, про случаи, когда меняют гражданство в тот момент, когда у страны сложности. это как крысы, которые первые бегут.
а какие у страны сложности? я думал у нас все в порядке. ты че лодку то раскачиваешь мм?
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только Дикси
Я уверяю вас Промес ,,любит,, Россию ещё сильнее)
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lezhik
Ответ ZenitFan
а в чем двойной стандарт? человек говорит, про случаи, когда меняют гражданство в тот момент, когда у страны сложности. это как крысы, которые первые бегут.
А если бегут не от сложностей, а от не согласия с проводимой политикой?
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Dinamik1
Да они просто в белые ночи влюбились.Деньги тут вобще не причем.
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Pb-SE
Ответ Theodor Herzl
Когда кто-то попросит объяснить на примере что такое «двойные стандарты», буду давать ссылку на эту новость
Мне больше нравится высказывание Михалкова: "когда я что-то говорю, я не обязан это доказывать, а когда вы мне что-то говорите, вы должны предъявить доказательства".
+6
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+6
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Evgenusin
Во что простите поверили Малком и Клаудиньо? Повторите..
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Minuvert
Я не против иностранцев в российском футболе, сказал сербский футболист
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Блуждающий странник
Этому больше не наливайте
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ZenitFan
Ответ adamxx
какие то стандарты двойные :-)
а в чем двойной стандарт? человек говорит, про случаи, когда меняют гражданство в тот момент, когда у страны сложности. это как крысы, которые первые бегут.
+2
-9
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Pb-SE
А если я получу американское гражданство, можно сказать, что я поверил в США в это трудное время?
+16
-1
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Pitts
Ответ Theodor Herzl
Когда кто-то попросит объяснить на примере что такое «двойные стандарты», буду давать ссылку на эту новость
Можно просто на заголовок
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trick00
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Так полюбил что больше отсюда никогда не уедет)))
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Andrew Petrov
Карпин не даст им играть за сборную,ему нужны те кто верит в него,а как может Малком поверить и играть в его футбол...тут вопрос
+3
-1
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blaugrano
Дайте уже этому лицемеру какую-нибудь денежную должность в РПЛ. Наговорил, однозначно.
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Мансур Абдрахимов
За такую зарплату и такие премиальные они будут делать все что скажут.и тем более южной Америке похрен на войну и санкции
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