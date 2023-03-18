«Малком и Клаудиньо поверили в Россию в трудное время. А если российский игрок меняет гражданство – это предательство». Божович о паспортах РФ бразильцев

высказался о натурализации и .

«Не думаю, что Малком и Клаудиньо решили получить российское гражданство только ради каких-то денег или налогов. В такое трудное время они поверили в страну и, возможно, смогли полюбить ее. Они могут очень здорово пригодиться в сборной, если юридически смогут играть за Россию.

Этих ребят обязательно нужно заигрывать в сборной, их талант будет помогать всему российскому футболу. Я не против иностранцев в российском футболе. Тем более, когда мы говорим о таких футболистах как Малком и Клаудиньо.

Но обратный процесс может не всем нравится. Если российский игрок в такие трудные времена меняет гражданство, то это предательство. Нельзя так подставлять свою страну. Это неправильно.

Конечно, если игрок имеет корни или что-то подобное в другой стране, то он имеет выбор – Наир Тикнизян, Александр Зуев и остальные делают свой выбор, который им будет ближе и за который они смогут ответить. Но если российский игрок будет искать специально какую-нибудь страну, чтобы сменить сборную – это настоящее предательство», – сказал бывший тренер клубов Мир .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас