Араухо о матче с «Реалом»: «Барса» будет играть с мыслью о победе и увеличении отрыва до 12 очков. Это наша цель»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Рональд Араухо Класико Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о важности матча с «Реалом».

«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

– Как вы готовитесь к класико?

– Нужно сохранять спокойствие. Все мы знаем, как важен этот матч против нашего главного соперника. Игра может стать ключом и большим шагом для «Барсы» к цели в Ла Лиге.

Мы готовы и будем играть с мыслью о победе, которая позволит нам увеличить отрыв до 12 очков. Это наша цель.

– Если вы наберете три очка, во сколько процентов оцените свои шансы на титул?

– Не знаю. Пока есть математические шансы, соперник будет бороться.

Если мы выиграем, нам будет спокойнее из-за большого отрыва, но все равно нужно продолжать побеждать – впереди долгий путь.

– Повлияет ли класико то, что «Реал» настроен на победу в Лиге чемпионов?

– Я так не думаю. Это игра чемпионата, каждое класико уникально, и не имеет значения, как каждый из соперников подходит к нему. Это отдельная история, в которой обе команды хотят победить, – сказал уругвайский футболист.

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5 комментариев

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Blaumerc
сегодня от Араухо и в целом от защиты многое зависит. так как атака не вселяет уверенности. пожелаем удачи, и очередной топ матч в исполнении Араухо.
+3
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0
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ljolik888
Классико это классико . Весь мир будет наблюдать ! Давайте не подведите!
+1
-1
0
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Bazilic
Выиграем матч - выиграем чемпионат
+1
-2
-1
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Спартак Уокер
Желаю удачи
+3
-2
+1
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przf2ckfqg
А Реал с мыслью «как бы уйти без позора»
+8
-5
+3
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