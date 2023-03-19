Араухо о матче с «Реалом»: «Барса» будет играть с мыслью о победе и увеличении отрыва до 12 очков. Это наша цель»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о важности матча с «Реалом».
«Барселона» сегодня примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
– Как вы готовитесь к класико?
– Нужно сохранять спокойствие. Все мы знаем, как важен этот матч против нашего главного соперника. Игра может стать ключом и большим шагом для «Барсы» к цели в Ла Лиге.
Мы готовы и будем играть с мыслью о победе, которая позволит нам увеличить отрыв до 12 очков. Это наша цель.
– Если вы наберете три очка, во сколько процентов оцените свои шансы на титул?
– Не знаю. Пока есть математические шансы, соперник будет бороться.
Если мы выиграем, нам будет спокойнее из-за большого отрыва, но все равно нужно продолжать побеждать – впереди долгий путь.
– Повлияет ли класико то, что «Реал» настроен на победу в Лиге чемпионов?
– Я так не думаю. Это игра чемпионата, каждое класико уникально, и не имеет значения, как каждый из соперников подходит к нему. Это отдельная история, в которой обе команды хотят победить, – сказал уругвайский футболист.
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