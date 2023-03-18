Хави о класико: «Победа «Барсы» для «Реала» может стать тяжелым ударом. Наша цель – доминировать»

Главный тренер «Барселоны» высказался о значимости игры с «Реалом».

Команды встретятся в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится завтра, 19 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но [наша] победа может стать тяжелым ударом для « ».

Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка», – сказал Хави.

После 25 проведенных туров « » набрала 65 очков и опережает «Реал» на 9 баллов.

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