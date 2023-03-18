Хави о класико: «Победа «Барсы» для «Реала» может стать тяжелым ударом. Наша цель – доминировать»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о значимости игры с «Реалом». 

Команды встретятся в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится завтра, 19 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но [наша] победа может стать тяжелым ударом для «Реала».

Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка», – сказал Хави.

После 25 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 65 очков и опережает «Реал» на 9 баллов. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleck Ridermen
Тренер фк Розали в своём репертуаре !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Bratishchev
Ответ Игорь Замаруев
Барса станет чемпионом Испании(надеюсь), Арсенал станет чемпионом Англии(молюсь). Как раз битва будет в ЛЧ в следующем сезоне) в финале))))
Врача срочно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Ответ Anders_b
За себя бы переживал, не ровен час, скоро эту гранатовую камарилью разгонят за платежи арбитрам.
"Ребята, у нас две проблемы: Минобороны и пуговица.
Мы пуговицу найти можем? Чисто теоретически? Можем. А с Минобороны мы ничего сделать не можем.
Вывод? Надо искать пуговицу!"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ rigobersong
www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html
Можно так же вспомнить весь сезон 18-18 в Ла Лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Ответ nurikkkk
Барса последний раз побеждала Реал в ЛЛ на Ноу-Камп ровно 7 лет назад))))))
28.10.18 счёт 5-1 неужели это 7 лет?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Автобусный доминатор, иди домой)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ Игорь Замаруев
Челси это уже даже не косплей Реала, а косплей ПСЖ. Вторичность вторичности
Вторичность³)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Ответ Anders_b
За себя бы переживал, не ровен час, скоро эту гранатовую камарилью разгонят за платежи арбитрам.
Их никто никуда не разгонит,но кровь попьют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Firdavs Khursanov
Ответ Игорь Замаруев
Барса станет чемпионом Испании(надеюсь), Арсенал станет чемпионом Англии(молюсь). Как раз битва будет в ЛЧ в следующем сезоне) в финале))))
Куда на лечение скинуть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамьен
Все решат дуэли на флангах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭлектроВеник
Артета укусил Хави?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
Куда тебе до настоящего доминанта?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жорницкий
Ответ Anders_b
За себя бы переживал, не ровен час, скоро эту гранатовую камарилью разгонят за платежи арбитрам.
Скорей, ЧЕСЛИ ПОРВАЛ РЕАЛ, ПОСЛЕ БАРСЫ!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TC@ER18
Еще один доминатор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Барса последний раз побеждала Реал в ЛЛ на Ноу-Камп ровно 7 лет назад))))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ Anders_b
За себя бы переживал, не ровен час, скоро эту гранатовую камарилью разгонят за платежи арбитрам.
Поставь очко если такой смелый и уверен в своих словах)
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ hannibal ante portas
Прайс лист судейского комитета Ла лиги Победа со счетом 3 - 0 - 10000 евро победа с минимальным счетом - 3000 е пенальти - 1000 е желтая сопернику - 200 е красная сопернику - 500 е наша цель доминировать - 25000 е
www.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/1656743.html
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ falkao2013
Даже при поражении остаётся отрыв в 6 очков,а это по-прежнему очень много. Главное сыграть надёжно в обороне и забить свои моменты.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ DolJun
чави это уже даже не косплей на пепа, а косплей на артету. вторичность вторичности
Челси это уже даже не косплей Реала, а косплей ПСЖ. Вторичность вторичности
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ hannibal ante portas
Прайс лист судейского комитета Ла лиги Победа со счетом 3 - 0 - 10000 евро победа с минимальным счетом - 3000 е пенальти - 1000 е желтая сопернику - 200 е красная сопернику - 500 е наша цель доминировать - 25000 е
Ты серьёзно думаешь, что Реал настолько ничтожен, что за 10 тысяч евро готов проиграть Барсе 3:0?)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Ответ f0rmoceft
В Лиге Конференций)
Барса станет чемпионом Испании(надеюсь), Арсенал станет чемпионом Англии(молюсь). Как раз битва будет в ЛЧ в следующем сезоне) в финале))))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
falkao2013
Даже при поражении остаётся отрыв в 6 очков,а это по-прежнему очень много. Главное сыграть надёжно в обороне и забить свои моменты.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana Rhoades
Хави на футбольном поле как цыганка базарная себя ведет, только и тараторит
Иньеста, конечно, намного мудрее
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Думаю в этом матче будет много голов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hannibal ante portas
Прайс лист судейского комитета Ла лиги
Победа со счетом 3 - 0 - 10000 евро
победа с минимальным счетом - 3000 е
пенальти - 1000 е
желтая сопернику - 200 е
красная сопернику - 500 е
наша цель доминировать - 25000 е
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий