Хави о класико: «Победа «Барсы» для «Реала» может стать тяжелым ударом. Наша цель – доминировать»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о значимости игры с «Реалом».
Команды встретятся в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится завтра, 19 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Что бы ни случилось завтра, это не будет решающий матч. Впереди еще долгий путь, но [наша] победа может стать тяжелым ударом для «Реала».
Наша цель – доминировать в игре, что мы делаем практически всегда, за исключением последней игры на «Бернабеу». Наша цель – больше походить на самих себя образца финала Суперкубка», – сказал Хави.
После 25 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 65 очков и опережает «Реал» на 9 баллов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мы пуговицу найти можем? Чисто теоретически? Можем. А с Минобороны мы ничего сделать не можем.
Вывод? Надо искать пуговицу!"
Иньеста, конечно, намного мудрее
Победа со счетом 3 - 0 - 10000 евро
победа с минимальным счетом - 3000 е
пенальти - 1000 е
желтая сопернику - 200 е
красная сопернику - 500 е
наша цель доминировать - 25000 е