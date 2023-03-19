Левандовски, Гави и Бускетс – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом». Педри и Дембеле пропустят класико

«Барселона» огласила заявку на матч 26-го тура против « ».

Сыграть в класико смогут , Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Гави, , , Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон.

Из-за травм игру пропустят Педри и Усман Дембеле.

«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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