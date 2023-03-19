Левандовски, Гави и Бускетс – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом». Педри и Дембеле пропустят класико

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«Барселона» огласила заявку на матч 26-го тура Ла Лиги против «Реала».

Сыграть в класико смогут Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Гави, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон.

Из-за травм игру пропустят Педри и Усман Дембеле.

«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Dag Dad
Ответ XavIniesta2008-2015
Педри гораздо важнее Дембеле. Усмана может подменить Рафинья плюс-минус на одном уровне. Но Педри в центре поля заменить некем. И это то,над чем Хави надо будет поработать летом. Гюндогана будет подписать очень сложно из-за ФФП Ла Лиги. Нужно,чтобы прогрессировал Пабло Торре. Или попытаться из Кольядо сделать 8-ку, опыт игры в центре поля у него вроде есть
Посмотрим что будет летом
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XavIniesta2008-2015
Ответ Dag Dad
Без Педри ещё больше
Педри гораздо важнее Дембеле. Усмана может подменить Рафинья плюс-минус на одном уровне. Но Педри в центре поля заменить некем. И это то,над чем Хави надо будет поработать летом. Гюндогана будет подписать очень сложно из-за ФФП Ла Лиги. Нужно,чтобы прогрессировал Пабло Торре. Или попытаться из Кольядо сделать 8-ку, опыт игры в центре поля у него вроде есть
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Arkadios Avgitidis
лишь бы Лева,опять между 3-мя защитниками не заблудился....
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инна витенберг
Не надо питать иллюзий, если на старте будут играть Торес и Рафинья хорошего ничего не жди
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Dag Dad
Ответ Avazbek Rasulov
Кессье воткнет двойку)))
Хотелось бы
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Кино Музыка
Потери серьезные. Час Икс для де Йонга.
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Avazbek Rasulov
Ответ Dag Dad
Без Педри ещё больше
Кессье воткнет двойку)))
+1
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TimKu
Опять автобус поставят
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Иван Иванов
Ансу фати перестал прогрессировать , после сильного старта карьеры при Вальверде даже ходили слухи что Юнайтед давал 200млн.€ в том сезоне за него надо было отдавать.
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Игорь Климов
Барселона победы!
+2
-1
+1
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olimbek
Ответ Lindeman
Без Дембеле от Левандовского мало толку
Очень тонко!
0
0
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Nottingham Forecast
Ответ Lindeman
Без Дембеле от Левандовского мало толку
И без Педри
0
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Lindeman
Без Дембеле и Педри, Левандовски не может играть и тут как раз бы пригодился Обамеянг, но увы, мудрое руководство его слило.
+3
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+3
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Спартак Уокер
Ответ Dag Dad
Пожалели Мадрид. К кубку восстановятся надеюсь
Я тоже
0
0
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Dag Dad
Ответ Спартак Уокер
Педри и Дембеле жаль очень полезные игроки
Пожалели Мадрид. К кубку восстановятся надеюсь
+4
-3
+1
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Dag Dad
Ответ Андрей Хенто
Жаль, в таком матче всегда хочется видеть команды в своих лучших составах, тем не менее Барселона от этого менее слабой не стала. Мадриду будет очень не просто.
Барса и в ничью может скатать
0
-4
-4
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Dag Dad
Ответ Lindeman
Без Дембеле от Левандовского мало толку
Без Педри ещё больше
+5
0
+5
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Спартак Уокер
Педри и Дембеле жаль очень полезные игроки
+4
0
+4
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Андрей Хенто
Жаль, в таком матче всегда хочется видеть команды в своих лучших составах, тем не менее Барселона от этого менее слабой не стала. Мадриду будет очень не просто.
+6
0
+6
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Lindeman
Без Дембеле от Левандовского мало толку
+9
-2
+7
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