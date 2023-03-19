Левандовски, Гави и Бускетс – в заявке «Барсы» на матч с «Реалом». Педри и Дембеле пропустят класико
«Барселона» огласила заявку на матч 26-го тура Ла Лиги против «Реала».
Сыграть в класико смогут Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Гави, Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Иньяки Пенья, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Пабло Торре, Арнау Тенас, Анхель Аларкон.
Из-за травм игру пропустят Педри и Усман Дембеле.
«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
20 комментариев