Хави: «Предпочел бы выиграть у «Реала» 4:0 или 5:4, но это сложно. 1:0 – чудесно. Что не так с этим счетом?»
Хави предпочел бы выиграть у «Реала» со счетом 4:0 или 5:4, но счету 1:0 он тоже будет рад.
– Думаю, шансы равны. Возможно, у «Барсы» их чуть больше, потому что мы сыграем дома.
– Вы согласились бы на победу над «Реалом» со счетом 1:0?
– А что не так с победой 1:0? Если бы у меня был выбор, я бы предпочел 4:0 или 5:4. Забивать сложно – соперник хорошо обороняется. Тем, кто не играл в футбол, сложно понять, что это значит, когда перед тобой соперник.
Победа 1:0 – это фантастический, чудесный результат. В чем проблема? – сказал главный тренер «Барселоны».
В этом сезоне у каталонцев 9 побед в Ла Лиге со счетом 1:0. Это рекорд клуба.
«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.
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Интересно, Хави в курсе, что играть 1:0 каждый матч это не нормально, не для этого его в Барсу взяли..
Барса потратила 150 млн на нападающих, а забивает меньше 2ух мячей за игру
у Барсы 47 голов, у Жироны 40 голов.. неужели он правда считает это нормальным?
неужели, он правда считает нормальным, когда Атлетико так играя выигрывал чемпионат?
Смеялись над Челси и Интером, над Атлетико Симеоне исповедуя термин "антифутбол"
И всё это на фоне рассказов, что лучше выколоть себе глаза, чем смотреть футбол отличный от барселонского..
А когда жизнь повернулась к Барсе боком, и им самим пришлось играть сухо и осторожно, то выпученные глаза Хави и его сторонников разразились вопросом - Ну почемуу над нами все лолируют??!11!!
Не смотри
Меня индиот
Не чем стобой
Говорит фанат мадрида