Хави: «Предпочел бы выиграть у «Реала» 4:0 или 5:4, но это сложно. 1:0 – чудесно. Что не так с этим счетом?»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави предпочел бы выиграть у «Реала» со счетом 4:0 или 5:4, но счету 1:0 он тоже будет рад.

– Думаю, шансы равны. Возможно, у «Барсы» их чуть больше, потому что мы сыграем дома.

– Вы согласились бы на победу над «Реалом» со счетом 1:0?

– А что не так с победой 1:0? Если бы у меня был выбор, я бы предпочел 4:0 или 5:4. Забивать сложно – соперник хорошо обороняется. Тем, кто не играл в футбол, сложно понять, что это значит, когда перед тобой соперник.

Победа 1:0 – это фантастический, чудесный результат. В чем проблема? – сказал главный тренер «Барселоны».

В этом сезоне у каталонцев 9 побед в Ла Лиге со счетом 1:0. Это рекорд клуба.

«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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Ramin Mamedov
бедный Кройфф, если бы он видел то, во что сейчас играет Барселона...
Интересно, Хави в курсе, что играть 1:0 каждый матч это не нормально, не для этого его в Барсу взяли..
Барса потратила 150 млн на нападающих, а забивает меньше 2ух мячей за игру
у Барсы 47 голов, у Жироны 40 голов.. неужели он правда считает это нормальным?
неужели, он правда считает нормальным, когда Атлетико так играя выигрывал чемпионат?
+1
0
+1
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Эксперт Спортс
Ответ markoolio
Хави: предпочёл бы снова выиграть у Реала 6:2 или 5:0
У болельщиков Реала нет аргументов и нет больших разгромных побед над Барсой. Поэтому они ниже травы и тише воды.
+1
-4
-3
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Спартак Уокер
Главное победа счет не важен
0
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MstAndreev
"1:0 - это и в Сегунде 1:0", - добавил Хави
+3
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dr. cage
Не так с этим счётом то, что адепты Барсы в разные годы смеялись, когда их конкуренты побежали с таким счётом.. По Реалу, ещё в нулевые при Капелло и Шустере.. Затем при Моуре, хотя команда португальца перебила рекорд Месси, Это’о и Анри, потом при Анчи и Зидане..
Смеялись над Челси и Интером, над Атлетико Симеоне исповедуя термин "антифутбол"
И всё это на фоне рассказов, что лучше выколоть себе глаза, чем смотреть футбол отличный от барселонского..

А когда жизнь повернулась к Барсе боком, и им самим пришлось играть сухо и осторожно, то выпученные глаза Хави и его сторонников разразились вопросом - Ну почемуу над нами все лолируют??!11!!
+11
-5
+6
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данислам дадыбаев
Ответ Мадрид наказывает!
Пучеглазый опять много базарит. Негрейра возле Лапорты в этот раз будет сидеть что ли?
Уходи отсюда
Не смотри
Меня индиот
Не чем стобой
Говорит фанат мадрида
+1
-4
-3
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данислам дадыбаев
Как говорил Моуринью лучше один раз проиграть с 8-0 чем восемь раз проиграть с 1-0 . Нам нужно только победа с каким счетам не важно
+6
-1
+5
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melmi
Любая победа хороша. Главное счет на табло
+1
-1
0
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markoolio
Хави: предпочёл бы снова выиграть у Реала 6:2 или 5:0
+24
-10
+14
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Real_v_dushe
Опять каталонский газонокосильщик нагло лицемерит
+2
-8
-6
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Вадим Слуцкий
Главное - навешивать побольше. Глядишь - один и залетит.
+1
-4
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Игорь Климов
Барселоне просто нужна победа!
+19
-8
+11
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Raul14
катарец слишком много болтает) пора наказать его вместе со спотифай цирком!))
+3
-10
-7
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Мадрид наказывает!
Пучеглазый опять много базарит. Негрейра возле Лапорты в этот раз будет сидеть что ли?
+7
-14
-7
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