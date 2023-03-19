Хави: «Предпочел бы выиграть у «Реала» 4:0 или 5:4, но это сложно. 1:0 – чудесно. Что не так с этим счетом?»

предпочел бы выиграть у « » со счетом 4:0 или 5:4, но счету 1:0 он тоже будет рад.

– Думаю, шансы равны. Возможно, у «Барсы» их чуть больше, потому что мы сыграем дома.

– Вы согласились бы на победу над «Реалом» со счетом 1:0?

– А что не так с победой 1:0? Если бы у меня был выбор, я бы предпочел 4:0 или 5:4. Забивать сложно – соперник хорошо обороняется. Тем, кто не играл в футбол, сложно понять, что это значит, когда перед тобой соперник.

Победа 1:0 – это фантастический, чудесный результат. В чем проблема? – сказал главный тренер «Барселоны».

В этом сезоне у каталонцев 9 побед в со счетом 1:0. Это рекорд клуба.

« » примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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