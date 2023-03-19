Тибо Куртуа: «Барса» лидирует с отрывом в 9 очков благодаря тер Стегену. У них много побед 1:0. Если бы не он, эти матчи могли завершиться вничью»

считает, что «Барса» лидирует в благодаря Марку-Андре тер Стегену.

В этом сезоне вратарь каталонцев не пропустил в 19 из 25 матчей Ла Лиги. Это рекорд турнира.

«Я не считаю, что тер Стеген добился большого прогресса. Он всегда был отличным вратарем. Иногда случаются спады, когда-то тебе может не повезти, и ты пропустишь нелепый гол, но ничего не изменилось. Сейчас у него все идет хорошо. Когда вратарь чувствует уверенность, он растет еще сильнее.

В этом году «Барса» очень хороша в обороне, а в нескольких моментах их спас тер Стеген. Они выиграли много матчей со счетом 1:0. Если бы не тер Стеген, эти игры могли бы закончиться вничью. То, что «Барса» идет первой с отрывом в 9 очков, – его заслуга. Желаю ему всего наилучшего, но не хочу, чтобы в матче с «Реалом» у него было много сэйвов.

Тер Стеген лучше меня играет ногами, а я лучше в воздухе, потому что выше. Наверху я могу сделать разницу. Но самое важное – остановить мяч, и мы оба очень хороши в этом», – сказал вратарь « » в интервью Movistar+.

« » примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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