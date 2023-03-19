Тибо Куртуа: «Барса» лидирует с отрывом в 9 очков благодаря тер Стегену. У них много побед 1:0. Если бы не он, эти матчи могли завершиться вничью»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Тибо Куртуа Класико Футбол

Тибо Куртуа считает, что «Барса» лидирует в Ла Лиге благодаря Марку-Андре тер Стегену.

В этом сезоне вратарь каталонцев не пропустил в 19 из 25 матчей Ла Лиги. Это рекорд турнира.

«Я не считаю, что тер Стеген добился большого прогресса. Он всегда был отличным вратарем. Иногда случаются спады, когда-то тебе может не повезти, и ты пропустишь нелепый гол, но ничего не изменилось. Сейчас у него все идет хорошо. Когда вратарь чувствует уверенность, он растет еще сильнее.

В этом году «Барса» очень хороша в обороне, а в нескольких моментах их спас тер Стеген. Они выиграли много матчей со счетом 1:0. Если бы не тер Стеген, эти игры могли бы закончиться вничью. То, что «Барса» идет первой с отрывом в 9 очков, – его заслуга. Желаю ему всего наилучшего, но не хочу, чтобы в матче с «Реалом» у него было много сэйвов.

Тер Стеген лучше меня играет ногами, а я лучше в воздухе, потому что выше. Наверху я могу сделать разницу. Но самое важное – остановить мяч, и мы оба очень хороши в этом», – сказал вратарь «Реала» в интервью Movistar+.

«Барселона» примет «Реал» сегодня, 19 марта. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kak_maradona
Получается Реал второй благодаря Тибо Куртуа)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
как по мне так Тер Стеген сейчас ТОП-1 в мире
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Совесть Черданцева
Вызвать тебе пожарных?
у меня в квартире встроена пожарная система, не переживай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Тер Штегену так приходится тащить Барселону в том числе из-за недоработок атакующих игроков. Много какие матчи из этих 1:0 могли стать и 2:0 и даже крупнее, если бы игроки атаки лучше реализовывали моменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Мадрид наказывает!
В автобусах всегда часто лучший вратарь и защитник.
Вызвать тебе пожарных?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Спартак Уокер
В Барселоне все игроки хорошы
жы-шы пишется через "и"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Тибо, - благодаря "рычагам".
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ Леван Сиукаев
всегда удивляет такая детская постановка вопроса, **если бы не вратар,то тогда было бы по другому...**, а что должень вратар делать,если не старатся не пропускать мяч в свой ворота? ето и есть его задача,от ных забитих голов никто не требует. если бы не Тер-Стеген стоял бы у Барсы в ворота,тогдабыл бы ктото другой,такого же класса, может даже сам Куртуа
Ага, поменяются воротами😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Яруллин
Ответ Леван Сиукаев
всегда удивляет такая детская постановка вопроса, **если бы не вратар,то тогда было бы по другому...**, а что должень вратар делать,если не старатся не пропускать мяч в свой ворота? ето и есть его задача,от ных забитих голов никто не требует. если бы не Тер-Стеген стоял бы у Барсы в ворота,тогдабыл бы ктото другой,такого же класса, может даже сам Куртуа
Спасибо , не надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ MADRiD_00
Если Барселона возьмёт Ла Лигу, Тер Стегену просто обязаны дать награду. Он действительно спасал команду множество раз.
Чего не сделали Куртуа, главный герой Мадрида, а не этот самопер с ЗМ считающий себя великим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
В автобусах всегда часто лучший вратарь и защитник.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
В этом сезоне оборона Барселоны далеко не чета той плохой обороне прошлых лет, намного надёжнее сейчас стала.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiko Tiko
Ответ Кино Музыка
Даже Куртуа признал. Тер Стеген сейчас лучший в мире по показателям.
Только в Ла лиге лучше!!!! А не миром !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Яруллин
Команда играла плохо , в вратарь хорошо ! А Вы кто ? Я - вратарь !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chris "Birdman" Andersen
Ответ консультант_ральф
Вратари к слову, всегда очень уважительно относятся к своим коллегам
Не все. Куртуа не относится с уважением к коллегам. Только к супер топам которые сильнее него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.G
Ответ MADRiD_00
Если Барселона возьмёт Ла Лигу, Тер Стегену просто обязаны дать награду. Он действительно спасал команду множество раз.
Должны дать награду врачу пересадившему волосы лысому Тер Стегену
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olimbek
Ответ консультант_ральф
Вратари к слову, всегда очень уважительно относятся к своим коллегам
Скажите это Нойеру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Если бы не ты сам, фиг Реалу а не ЛЧ как и Ливерпулю с Алисоном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Игнатьев
Ответ консультант_ральф
Вратари к слову, всегда очень уважительно относятся к своим коллегам
Не всегда. Вспомни слова Куртуа о Нойере)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ артмаст
Реал взял лч благодаря Бензема. Если бы не он ,то реал бы вылетел в 1/8
Если бы не он ,то реал бы вылетел в 1/8*

Да Карим лучший игрок Реала прошлом сезоне но... Если бы не классная передача Модрича, они не вышли бы в полуфинал. Если бы не Родриго, они не вышли б финал. Если бы Тибо пропустил, они проиграли бы финал. Если Вини не забыл, они не выиграли бы ЛЧ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Сиукаев
всегда удивляет такая детская постановка вопроса, **если бы не вратар,то тогда было бы по другому...**, а что должень вратар делать,если не старатся не пропускать мяч в свой ворота? ето и есть его задача,от ных забитих голов никто не требует. если бы не Тер-Стеген стоял бы у Барсы в ворота,тогдабыл бы ктото другой,такого же класса, может даже сам Куртуа
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угараю_с_вас
Ответ консультант_ральф
Вратари к слову, всегда очень уважительно относятся к своим коллегам
Особая каста ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vottakoi!
Ответ Спартак Уокер
В Барселоне все игроки хорошы
Жы есть!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eduard Rastryopin
Ответ консультант_ральф
Вратари к слову, всегда очень уважительно относятся к своим коллегам
Потому что последние лет 20-25 вклад вратарей в победы предпочитают вообще не замечать.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Тибо красавец, хорошие слова сказали о своем коллеге по вратарскому цеху. Так стоит отметить, что Барселона очень хороша в обороне во многом благодаря Араухо.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий