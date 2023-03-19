Владимир Федотов: «Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. ЦСКА нужно доказывать состоятельность»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.
Матч 20-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Игра с «Зенитом» – самый главный вызов в РПЛ?
– Это такое же противостояние, как со «Спартаком», «Динамо» и прочими. Любой матч для нас – это вызов. За любую победу дают три очка.
«Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. Лишних слов тут быть не должно. Нам нужно доказывать свою состоятельность.
– Остается ли борьба за золото в чемпионате?
– Турнирная таблица все покажет в будущем. В данной ситуации все зависит только от «Зенита», – сказал Федотов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
:)))
Давайте поможем найти ему путь обратно в свой ФК Цирк.