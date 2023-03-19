Владимир Федотов: «Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. ЦСКА нужно доказывать состоятельность»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

Матч 20-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Игра с «Зенитом» – самый главный вызов в РПЛ?

– Это такое же противостояние, как со «Спартаком», «Динамо» и прочими. Любой матч для нас – это вызов. За любую победу дают три очка.

«Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. Лишних слов тут быть не должно. Нам нужно доказывать свою состоятельность.

– Остается ли борьба за золото в чемпионате?

– Турнирная таблица все покажет в будущем. В данной ситуации все зависит только от « », – сказал Федотов.

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