Владимир Федотов: «Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. ЦСКА нужно доказывать состоятельность»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

Матч 20-го тура  Мир РПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Игра с «Зенитом» – самый главный вызов в РПЛ?

– Это такое же противостояние, как со «Спартаком», «Динамо» и прочими. Любой матч для нас – это вызов. За любую победу дают три очка.

«Зенит» – флагман российского футбола на данный момент. Лишних слов тут быть не должно. Нам нужно доказывать свою состоятельность.

– Остается ли борьба за золото в чемпионате?

– Турнирная таблица все покажет в будущем. В данной ситуации все зависит только от «Зенита», – сказал Федотов.

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14 комментариев

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Алекс Я
Ответ forever 77
Вы уже забыли матч с Динамо? Или ты мне приведёшь сумасшедшие аргументы, что касания при пенальти не было, да и Бакаева не надо было удалять
Причем здесь матч с Динамо,речь о чемпионате,именно в нем и определяется лидер.а в Кубке у нас побеждали такие команды ,что уж никак лидерами назвать нельзя.
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forever 77
Ответ Алекс Я
В каком матче Зениту помогали судьи?
Вы уже забыли матч с Динамо? Или ты мне приведёшь сумасшедшие аргументы, что касания при пенальти не было, да и Бакаева не надо было удалять
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Zenith forever
Ответ Data Architector
"Газпром" - флагман российского футбола...
Точно. Вот вчера Газпром середняков из Лукойла раскатал по-детски.
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Andrew Petrov
хотелось бы,чтобы армейцы играли быстро и в атаку,если сядем в оборону,то хана...в физике должно быть преимущество у нас,Зенит наелся в кубке..спс Динамо..
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Князь из Питера
Зенит пииедет, поставит свое клеймо и уедет.
:)))
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Федотов то засланный казачек, Сочи слил как надо. Щас и тут смотрите
Просто Федотов аферист, прикинувшийся футбольным тренером. Истина потихоньку всплывает...
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Big Nick
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Федотов то засланный казачек, Сочи слил как надо. Щас и тут смотрите
Что ты на ветке Зенита и ЦСКА забыл? Потеряша?
Давайте поможем найти ему путь обратно в свой ФК Цирк.
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Алекс Я
Ответ Nottingham Forecast
Флагман, за штурвалом которого судейки 🤭
В каком матче Зениту помогали судьи?
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pogbadrogba
Ответ Aleksey Yashin
Зенит флагман конечно, просто остальной флот РПЛ сейчас больше похож на какие-то баржи, шхуны и катера. Иногда ещё и карась какой-нибудь этому флагману поможет.
Как раз караси постоянно мешают)
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Aleksey Yashin
Зенит флагман конечно, просто остальной флот РПЛ сейчас больше похож на какие-то баржи, шхуны и катера. Иногда ещё и карась какой-нибудь этому флагману поможет.
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Data Architector
"Газпром" - флагман российского футбола...
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Спартак Уокер
Надеюсь ЦСКА сыграет достойно
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Новый тренер ФК Спартак
Федотов то засланный казачек, Сочи слил как надо. Щас и тут смотрите
+3
-9
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Nottingham Forecast
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