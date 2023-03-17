Сергей Семак: «Все мысли «Зенита» – о матче с ЦСКА, одном из лидеров нашего футбола. Любая команда может проиграть, тем более в Кубке»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Фенербахче Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Вильмар Барриос Иван Сергеев Футбол

Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.

– Определены ли сроки возвращения в строй Ивана Сергеева и Вильмара Барриоса?

– Я думаю, мы будем ждать их после перерыва [на матчи сборных]. Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар – чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы.

– Впереди игра с армейцами. Чем опасен нынешний ЦСКА?

– Контратаками. Против нас многие так играют – стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс, команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот.

Это крепкая команда, которая хорошо обороняется, очень хорошо убегает в быстрые атаки, да и уровень исполнителей у них тоже очень высокий. Это один из лидеров нашего футбола, поэтому матч будет интересным.

– На этой неделе график у «Зенита» уплотнился – появился матч в середине недели. Как футболисты справляются с нагрузками? Как идет подготовка к ЦСКА?

– После кубкового матча больше работаем над восстановлением: две игры в неделю, достаточно сложные условия для тренировок, поля тяжелые – нам нужно сделать все, чтобы как можно лучше восстановиться. В остальном все как обычно.

– Сегодня стал ясен окончательный состав сборной, и в нем – всего два зенитовца по сравнению с расширенным списком. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

– Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два. Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс – количество игроков, которые могут принять участие в матче против «Фенербахче», ограничено.

Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберем, и будет хорошая игра. Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной – кого вызывать, а кого нет.

– Как бы вы охарактеризовали моральную обстановку в команде? «Зенит» нечасто проигрывает, и некоторые эксперты предположили, что это может как-то сказаться на уверенности в чемпионате. 

– Мы стараемся отталкиваться от качества нашей игры, а результат бывает разный. Конечно, можно сказать о каких-то нюансах, касающихся количества потерь, игры в концовке, но в целом мы провели хороший матч против «Динамо». Три официальных матча, которые мы провели до этого, мы тоже сыграли неплохо по качеству – от этого мы и будем отталкиваться.

Что касается результатов, то любая команда может проиграть, тем более в Кубке, где вероятность того или иного исхода очень высока. Это часть футбола. Сейчас все нашли мысли только о следующем матче, будем готовиться, чтобы сыграть как можно лучше, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА в 20-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 19 марта. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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13 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Recreated
Вся страна будет за коней!
Вся страна - это твои соседи по палате?
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Recreated
Вся страна будет за коней!
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Александр Жердин
Ответ Михаил Савченко
Матч с Динамо показал явные проблемы в построении игры тренерским штабом без основных игроков. Нет Барриоса (и Малкома в меньшей степени) - всё, игра сыпется по всем фронтам. Особенно Кузя и Чистяков отличились. ЦСКА неплохо и высоко прессингует, а с этим у текущего Зенита внезапно начались проблемы. Дай Бог здоровья Барриосу.
Кстати, а что происходит с Кузяевым? Раньше бегал от свистка до свистка, а сейчас как гири с самого начала привязали.
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Dryabloe telo
удачи Зениту в матче с Цска от московских болельщиков Спартака
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Ковид 07.10.52
Чем опасен нынешний ЦСКА?
– Контратаками.
Уже сыт...будет играть на 0-0...
две игры в неделю, достаточно сложные условия для тренировок
Уже устали...играли две игры дома на новом газоне и сил не осталось на переезд в Москву....плак..плак....Другие тренеры должны рыдать....
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Йоахим Ференц
Давно известно, что Сельдерея Банановича мутит от выступлений на "два фронта")
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Михаил Савченко
Матч с Динамо показал явные проблемы в построении игры тренерским штабом без основных игроков. Нет Барриоса (и Малкома в меньшей степени) - всё, игра сыпется по всем фронтам. Особенно Кузя и Чистяков отличились. ЦСКА неплохо и высоко прессингует, а с этим у текущего Зенита внезапно начались проблемы. Дай Бог здоровья Барриосу.
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укротитель троллей
Тем более дублем, тем более по пенальти - добавил Семак
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Zenith forever
Ответ Senchas
интересно, что получил судья после игры спартак локо? или после спартак урал? или там тоже зенит все проплатил?
После этих матчей судьи ничего не получали от Спартака (для конспирации). Писали же, что вчера судейские руководители приезжали в Спартак за полной расплатой и авансами.
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ALEKS66
Был человеком -попал в Газпром-стал иудой.
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Ростов-на-Дону
За коней, против зла!
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Senchas
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Сережа, надеюсь судья цу уже получил, чтобы наверняка)
интересно, что получил судья после игры спартак локо? или после спартак урал? или там тоже зенит все проплатил?
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Новый тренер ФК Спартак
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