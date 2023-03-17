Сергей Семак: «Все мысли «Зенита» – о матче с ЦСКА, одном из лидеров нашего футбола. Любая команда может проиграть, тем более в Кубке»

рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА.

– Определены ли сроки возвращения в строй и ?

– Я думаю, мы будем ждать их после перерыва [на матчи сборных]. Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар – чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы.

– Впереди игра с армейцами. Чем опасен нынешний ЦСКА?

– Контратаками. Против нас многие так играют – стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс, команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот.

Это крепкая команда, которая хорошо обороняется, очень хорошо убегает в быстрые атаки, да и уровень исполнителей у них тоже очень высокий. Это один из лидеров нашего футбола, поэтому матч будет интересным.

– На этой неделе график у «Зенита» уплотнился – появился матч в середине недели. Как футболисты справляются с нагрузками? Как идет подготовка к ЦСКА?

– После кубкового матча больше работаем над восстановлением: две игры в неделю, достаточно сложные условия для тренировок, поля тяжелые – нам нужно сделать все, чтобы как можно лучше восстановиться. В остальном все как обычно.

– Сегодня стал ясен окончательный состав сборной, и в нем – всего два зенитовца по сравнению с расширенным списком. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

– Для нас это хорошо: изначально было четыре кандидата, осталось два. Учитывая то, что у нас будет игра в Турции с очень хорошим соперником, для нас это плюс – количество игроков, которые могут принять участие в матче против « », ограничено.

Конечно, хотелось бы сыграть сильным составом. Думаю, 10-12 человек мы наберем, и будет хорошая игра. Что касается матчей сборных и количества наших игроков, то это решение тренерского штаба сборной – кого вызывать, а кого нет.

– Как бы вы охарактеризовали моральную обстановку в команде? «Зенит» нечасто проигрывает, и некоторые эксперты предположили, что это может как-то сказаться на уверенности в чемпионате.

– Мы стараемся отталкиваться от качества нашей игры, а результат бывает разный. Конечно, можно сказать о каких-то нюансах, касающихся количества потерь, игры в концовке, но в целом мы провели хороший матч против «Динамо». Три официальных матча, которые мы провели до этого, мы тоже сыграли неплохо по качеству – от этого мы и будем отталкиваться.

Что касается результатов, то любая команда может проиграть, тем более в Кубке, где вероятность того или иного исхода очень высока. Это часть футбола. Сейчас все нашли мысли только о следующем матче, будем готовиться, чтобы сыграть как можно лучше, – сказал главный тренер «Зенита».

« » в гостях сыграет с ЦСКА в 20-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 19 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас