Гайич перед «Зенитом»: «У ЦСКА достаточно хороший состав и качественная игра, чтобы победить»

высказался в преддверии воскресного матча ЦСКА с « » в Мир .

«Надеюсь, что успешная игра против «Крыльев» поможет нам набрать ход в чемпионате. Мы по-прежнему хотим добиться максимальных успехов и в чемпионате, и в Кубке России.

Понимаем, что «Зенит» — очень сильный соперник, неслучайно он лидирует в РПЛ и уже не один год выигрывает турнир. Но у нас достаточно хороший состав и качественная игра, чтобы победить эту команду в ближайшей игре.

Прошлый матч мы также могли выиграть, но тогда из-за своих ошибок дали «Зениту» два раза забить. Теперь нам важно не повторить те ошибки, а также использовать свои моменты», – сказал защитник .

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