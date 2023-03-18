Чистяков перед ЦСКА: «Непростой матч. Против них сложно будет любому клубу»

высказался в преддверии воскресного матча «Зенита» с ЦСКА в Мир .

«Безусловно, нам обидно проигрывать в Кубке — мы очень хотели выиграть этот трофей. Но ничего не поделаешь, теперь надо решить свои задачи в чемпионате.

Нам предстоит непростой матч с очень хорошей командой. в этом сезоне показал, что против них сложно будет любому клубу», – сказал защитник « ».

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