Чистяков перед ЦСКА: «Непростой матч. Против них сложно будет любому клубу»
Дмитрий Чистяков высказался в преддверии воскресного матча «Зенита» с ЦСКА в Мир РПЛ.
«Безусловно, нам обидно проигрывать в Кубке — мы очень хотели выиграть этот трофей. Но ничего не поделаешь, теперь надо решить свои задачи в чемпионате.
Нам предстоит непростой матч с очень хорошей командой. ЦСКА в этом сезоне показал, что против них сложно будет любому клубу», – сказал защитник «Зенита».
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