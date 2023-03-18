Чистяков перед ЦСКА: «Непростой матч. Против них сложно будет любому клубу»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Дмитрий Чистяков высказался в преддверии воскресного матча «Зенита» с ЦСКА в Мир РПЛ.

«Безусловно, нам обидно проигрывать в Кубке — мы очень хотели выиграть этот трофей. Но ничего не поделаешь, теперь надо решить свои задачи в чемпионате.

Нам предстоит непростой матч с очень хорошей командой. ЦСКА в этом сезоне показал, что против них сложно будет любому клубу», – сказал защитник «Зенита».

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11 комментариев

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Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
О чем ещё думать, когда судьи заряжены
Модеры, а что коммент то потёрли? Что, не было такого? Судейская бригада Петтая подарила тогда чемпионство коням. По итогу равное количество очков со Спартаком. А в матче с Зенитом Петтай совершил 3 (ТРИ!) результативных ошибки. Так что не было бы тогда у коней чемпионства.
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Назар Игорь
Ответ леннорыч-абрамович
О чем ещё думать, когда судьи заряжены
Заряжен парень ты, злобой и желчью. И по самое горло.
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леннорыч-абрамович
Ответ Александр Жердин
Интересный ты, вернее - задумчивый. Матч предстоит именно с вашей командой. Футболисты что, должны думать о космических кораблях, бороздящих просторы ?
О чем ещё думать, когда судьи заряжены
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Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
Что-то много начали в Зените о ЦСКА говорить. Видимо чувствуют, что могут проиграть, вот соломку и стелят.
Интересный ты, вернее - задумчивый. Матч предстоит именно с вашей командой. Футболисты что, должны думать о космических кораблях, бороздящих просторы ?
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Spartak Forever
Зачем волноваться , если есть судья ?
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Новый тренер ФК Спартак
Против ваших карманных судей
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леннорыч-абрамович
Ответ Mapku3
Центральный матч тура, вот и говорят! Так же, как в ЦСКА о "Зените"! А проиграть можно в любом матче! Уж кто-кто, а "Челси" знает!
Ну все, теперь точно Зенит проиграет армейцам
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леннорыч-абрамович
Ответ Назар Игорь
Говорить уважительно о сопернике значит "стелить соломку"? Странная у тебя позиция.
Уважение и Зенит - несовместимые понятия
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Назар Игорь
Ответ леннорыч-абрамович
Что-то много начали в Зените о ЦСКА говорить. Видимо чувствуют, что могут проиграть, вот соломку и стелят.
Говорить уважительно о сопернике значит "стелить соломку"? Странная у тебя позиция.
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Mapku3
Ответ леннорыч-абрамович
Что-то много начали в Зените о ЦСКА говорить. Видимо чувствуют, что могут проиграть, вот соломку и стелят.
Центральный матч тура, вот и говорят! Так же, как в ЦСКА о "Зените"! А проиграть можно в любом матче! Уж кто-кто, а "Челси" знает!
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леннорыч-абрамович
Что-то много начали в Зените о ЦСКА говорить. Видимо чувствуют, что могут проиграть, вот соломку и стелят.
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