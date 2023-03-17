Алдонин о матче ЦСКА – «Зенит»: «Шансы – 55% на 45% в пользу армейцев. Предположу победу 1:0 или 2:1»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Футбол

Евгений Алдонин считает, что ЦСКА может обыграть «Зенит» дома в рамках Мир РПЛ.

«Давайте взглянем правде в глаза. Безусловно, в матче с ЦСКА «Зенит» является фаворитом, но у армейцев есть все возможности обыграть петербуржцев.

Матч сине-бело-голубых и «Динамо» показал, что «Зенит» выглядит сейчас не самым лучшим образом, и подустал в концовке. Они выглядят не идеально, но и не беспомощно.

Петербуржцы в любом случае лидеры чемпионата, но дома ЦСКА способен их обыграть. Если армейцы сыграют хорошо, организовано, с долей удачи, то все возможно. Но не надо списывать со счетов «Зенит», они обладают большой обоймой игроков и квалифицированных футболистов.

В кубке сейчас не играл Малком, Барриос, может быть это придало значения. Но тем не менее для них игра с ЦСКА важна, это большой матч и афиша. Шансы – 55% на 45% в пользу «армейцев».

Какие есть инструменты у ЦСКА для победы над «Зенитом»? У армейцев сейчас в хорошем состоянии два разноплановых форварда – Чалов и Заболотный. Как они сыграют с петербуржцами никто не знает, и что будет за состав и тактика на этот матч.

У ЦСКА есть над чем работать в обороне, если команде удастся сыграть надежно в защите, то будет хорошо. Хотя «Зенит» любой команде может предоставить проблемы. Предположу, что ЦСКА победит с минимальным счетом – 1:0 или 2:1», – сказал бывший игрок ЦСКА.

ЦСКА встретится с «Зенитом» 19 марта в 19:30 по московскому времени. 

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11 комментариев

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Сергей Сойко
Зенит безусловно фаворит, но шансов больше у ЦСКА, кто его из дурдома выпустил, шизу не долечив?
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Назар Игорь
Маловероятно что Зенит провалит третий матч подряд. Достаточно просто сыграть на своëм уровне, и должны взять три очка. ЦСКА играет очень неровно, в последних пяти матчах всего 6 очков. Но Зенит конечно раздражитель для любого клуба.
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Александр Милосавлевич
Предположу победу 55:45
+1
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Алексей Петров
он трезв? там квк минимум 70 на 30 и не в пользу армейцев, кто бы там не играл
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Andrew Petrov
оптимист😅
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Самозанятый
Ответ S.Mane10
Он адекватен?? Что-то, сомневаюсь
Ну он бывший игрок ЦСКА, да и продолжает поддерживать, видимо. Так что естественно, что ему хочется сказать, что-то приятное для болельщиков. Ничего хамского или пренебрежительного он не сказал. По шкале адекватности бывших игроков коэффициент близок к 1. Если по шкале адекватности бывших футболистов Спартака, то вообще больше 1)
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Andrei313
Федотов основательно запутал Семака предыдущими матчами. Последние две игры были с двумя напами и без Караскаля и Дивеева(по сути). Думаю в плане стратегии сейчас самый удачный момент что бы обыграть Зенит. Хоть и будет тяжело.
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igls54
Малком для Зенита нынче то же самое, что Промес для Спартака. Эти ребята делают результат
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леннорыч-абрамович
Удивительно. Алдонин столько времени играл в основе золотого ЦСКА, был капитаном сборной, но абсолютно ничем не запомнился.
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nobrainnopain
Смелая оценка, я лично сейчас не знаю, что ожидать каждом нашем следующем матче. Дисперсия такая, что чтобы как-то упорядочить, надо сыграть количество матчей стремящиеся к бесконечности
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S.Mane10
Он адекватен?? Что-то, сомневаюсь
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