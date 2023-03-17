Алдонин о матче ЦСКА – «Зенит»: «Шансы – 55% на 45% в пользу армейцев. Предположу победу 1:0 или 2:1»

считает, что ЦСКА может обыграть «Зенит» дома в рамках Мир .

«Давайте взглянем правде в глаза. Безусловно, в матче с ЦСКА «Зенит» является фаворитом, но у армейцев есть все возможности обыграть петербуржцев.

Матч сине-бело-голубых и «Динамо» показал, что «Зенит» выглядит сейчас не самым лучшим образом, и подустал в концовке. Они выглядят не идеально, но и не беспомощно.

Петербуржцы в любом случае лидеры чемпионата, но дома ЦСКА способен их обыграть. Если армейцы сыграют хорошо, организовано, с долей удачи, то все возможно. Но не надо списывать со счетов «Зенит», они обладают большой обоймой игроков и квалифицированных футболистов.

В кубке сейчас не играл Малком, Барриос, может быть это придало значения. Но тем не менее для них игра с ЦСКА важна, это большой матч и афиша. Шансы – 55% на 45% в пользу «армейцев».

Какие есть инструменты у ЦСКА для победы над « »? У армейцев сейчас в хорошем состоянии два разноплановых форварда – Чалов и Заболотный. Как они сыграют с петербуржцами никто не знает, и что будет за состав и тактика на этот матч.

У ЦСКА есть над чем работать в обороне, если команде удастся сыграть надежно в защите, то будет хорошо. Хотя «Зенит» любой команде может предоставить проблемы. Предположу, что ЦСКА победит с минимальным счетом – 1:0 или 2:1», – сказал бывший игрок ЦСКА.

ЦСКА встретится с «Зенитом» 19 марта в 19:30 по московскому времени.

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