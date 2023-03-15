Иск прокуратуры к «Барсе» по делу Негрейры принят судом к рассмотрению. Период президентства Лапорты рассматриваться не будет

Суд Барселоны принял к рассмотрению иск прокуратуры на клуб по делу о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) .

Суд поручил Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел – Sports.ru) расследовать все операции, проведенные Негрейрой в течение почти 20 лет, когда он возглавлял CTA.

Иск также подан на бывших руководителей клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Расследование сосредоточено на годах, по которым не истек срок давности, поэтому оно затрагивает только периоды президентства Роселя и Бартомеу (с 2010 по 2018 год). Период работы в качестве президента «Барсы» в иске рассматриваться не будет.

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