Иск прокуратуры к «Барсе» по делу Негрейры принят судом к рассмотрению. Период президентства Лапорты рассматриваться не будет

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Суд Барселоны принял к рассмотрению иск прокуратуры на клуб по делу о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Суд поручил Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел Испании – Sports.ru) расследовать все операции, проведенные Негрейрой в течение почти 20 лет, когда он возглавлял CTA.

Иск также подан на бывших руководителей клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Расследование сосредоточено на годах, по которым не истек срок давности, поэтому оно затрагивает только периоды президентства Роселя и Бартомеу (с 2010 по 2018 год). Период работы Жоана Лапорты в качестве президента «Барсы» в иске рассматриваться не будет.

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3 комментария

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Спартак Уокер
Да опасная ситуация для Барселоны но я думаю обойдётся
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белошип
Поскорее бы уже отправили бчку в сегунду с лишением всех купленных трофеев начиная с 2001 г)
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igls54
В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а в Барселоне - Негрейры.
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