«Барселона» предложит Хави продлить контракт до 2025-го после матча с «Реалом»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Матеу Алемани Футбол

«Барселона» после класико с «Реалом» предложит Хави продлить контракт до 2025 года.

Как пишет Diario Sport, после матча 26-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» каталонцы начнут контакты с Хави по поводу продления контракта. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет продлить сотрудничество с 43-летним специалистом вне зависимости от того, будут ли у команды еще трофеи в этом сезоне. Он очень доволен работой тренера.

Лапорта намерен предложить Хави продление нынешнего контракта, срок которого рассчитан до июня 2024-го, на год. Таким образом, новое соглашение тренера будет действовать до июня 2025-го.

За полтора года в клубе Хави удалось выстроить хорошие личные и профессиональные отношения с Лапортой, поэтому он, скорее всего, без каких-либо проблем примет предложение о новом контракте.

В этом сезоне «Барселона» уже выиграла Суперкубок Испании. В случае победы над «Реалом» в воскресенье отрыв каталонцев в Ла Лиге увеличится до 12 очков. Кроме того, команде предстоит сыграть ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мадрида». Первую игру «Барса» выиграла со счетом 1:0.

Достигнутые результаты в сочетании с хорошей игрой команды убедили Лапорту в том, что Хави должен продолжить работу над проектом как минимум до лета 2025 года. В идеале Лапорта нацелен на то, что Хави будет тренером «Барсы» до конца его президентского срока. Срок полномочий Жоана истекает в июне 2026-го. Лапорта хочет стабильности на посту тренера. В ходе первого его срока с «Барсой» также поработали два тренера – Франк Райкард и Пеп Гвардиола.

Кроме того, Лапорта планирует начать переговоры о новом контракте с директором «Барсы» Матеу Алемани, который сыграл ключевую роль в перестройке команды за последние два года. Как и в случае с Хави, контракт Алемани рассчитан до июня 2024-го, и Лапорта хочет продлить соглашение на год – до июня 2025-го.

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7 комментариев

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Максим Левицкий
Значит унижения мотритского политпроекта продолжатся как минимум до 25 года, сочувствую школоте.
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dr. cage
Можно сколько угодно шутить над убогим футболом катарского физрука, это дело наживное..
Самое главное, что сделал Хави, это вернул игрокам чемпионскую ментальность.. Если при Кумане и Сетьене команда абсолютно не держала удар, то при Хави игроки вновь уверенны в своей исключительности взращенной на идеях каталонского национализма.. Отсюда и выигранные матчи со счётом 1-0 даже при самых неблагоприятных раскладах..

Я считаю, что этого достаточно для продления контракта.. А ведь попутно Хави переписал рекорды Ла Лиге по обороне.. Ну а красивая игра постепенно придёт..
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deadjoker
А если они проиграют тоже предложит? :)
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Homelender_666
Заслужил. До него был мрак, а сейчас - это приличная команда с интересным комбинационным футболом.
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Алексей Ненахов
В Сегунде будут феерить
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Vlad RK
Ответ ljolik888
А может спешить не надо ?
норм , они же что то знают наперед 🤐
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ljolik888
А может спешить не надо ?
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