«Барселона» предложит Хави продлить контракт до 2025-го после матча с «Реалом»

«Барселона» после класико с «Реалом» предложит Хави продлить контракт до 2025 года.

Как пишет Diario Sport, после матча 26-го тура против мадридского «Реала» каталонцы начнут контакты с Хави по поводу продления контракта. Президент «Барселоны» хочет продлить сотрудничество с 43-летним специалистом вне зависимости от того, будут ли у команды еще трофеи в этом сезоне. Он очень доволен работой тренера.

Лапорта намерен предложить Хави продление нынешнего контракта, срок которого рассчитан до июня 2024-го, на год. Таким образом, новое соглашение тренера будет действовать до июня 2025-го.

За полтора года в клубе Хави удалось выстроить хорошие личные и профессиональные отношения с Лапортой, поэтому он, скорее всего, без каких-либо проблем примет предложение о новом контракте.

В этом сезоне «Барселона» уже выиграла Суперкубок Испании. В случае победы над «Реалом» в воскресенье отрыв каталонцев в Ла Лиге увеличится до 12 очков. Кроме того, команде предстоит сыграть ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мадрида». Первую игру «Барса» выиграла со счетом 1:0.

Достигнутые результаты в сочетании с хорошей игрой команды убедили Лапорту в том, что Хави должен продолжить работу над проектом как минимум до лета 2025 года. В идеале Лапорта нацелен на то, что Хави будет тренером «Барсы» до конца его президентского срока. Срок полномочий Жоана истекает в июне 2026-го. Лапорта хочет стабильности на посту тренера. В ходе первого его срока с «Барсой» также поработали два тренера – Франк Райкард и Пеп Гвардиола.

Кроме того, Лапорта планирует начать переговоры о новом контракте с директором «Барсы» , который сыграл ключевую роль в перестройке команды за последние два года. Как и в случае с Хави, контракт Алемани рассчитан до июня 2024-го, и Лапорта хочет продлить соглашение на год – до июня 2025-го.

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