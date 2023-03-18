Соболев получил желтую за то, что стал шагами мерить расстояние от стенки до мяча. У форварда «Спартака» 7 карточек и 7 голов в этой РПЛ

получил желтую карточку за недисциплинированное поведение.

«Оренбург» дома обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 20-го тура Мир , забив дважды к середине первого тайма.

Форвард красно-белых получил карточку в добавленное к первой половине игры время.

Арбитр Павел Кукуян назначил штрафной в сторону ворот «Спартака». Соболев стал шагами мерить расстояние от стенки москвичей до точки, где был установлен мяч.

Это 7-е предупреждение Александра в сезоне, поэтому следующее приведет к автоматической дисквалификации. Футболист забил 7 голов в 19 матчах турнира, его статистика – здесь.

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