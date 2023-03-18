Соболев получил желтую за то, что стал шагами мерить расстояние от стенки до мяча. У форварда «Спартака» 7 карточек и 7 голов в этой РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Оренбург Александр Соболев Павел Кукуян Футбол

Александр Соболев получил желтую карточку за недисциплинированное поведение.

«Оренбург» дома обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ, забив дважды к середине первого тайма.

Форвард красно-белых получил карточку в добавленное к первой половине игры время.

Арбитр Павел Кукуян назначил штрафной в сторону ворот «Спартака». Соболев стал шагами мерить расстояние от стенки москвичей до точки, где был установлен мяч.

Это 7-е предупреждение Александра в сезоне, поэтому следующее приведет к автоматической дисквалификации. Футболист забил 7 голов в 19 матчах турнира, его статистика – здесь.

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34 комментария

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Андрей Кузьмин
Ответ Фёдор Кузнецов
А будет новость как судья в одной атаке Оренбурга пропустил 2 фола на карточку у Спартака?
Это когда смотрели пенальти или нет?
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Алексей Ауль
Ответ Злодей Спб
Со стороны ФК спартак наблюдается системное неуважение к судейскому корпусу, а так же акцентированные попытки его дискредитировать, как централизованно через медиа, так и через вызывающее поведение игроков клуба на футбольном поле. Я бы задумался о снятии очков с ФК спартак. Чтобы неповадно было оказывать давление на судей. А приватная встреча представителей КБ с руководством судейского корпуса требует отдельного разбирательства и анализа стенограммы встречи. При её отсутствии - всех участников необходимо допросить о содержании беседы.
Больше, чем недоразумение с берегов Невы, судейский корпус никто не дискредитирует.
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Sektor 33
Пора уже начинать давать ему ЖК за омерзительно выглядящую скорченную, ноющую рожу
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Ndrew
Ответ ТруФан МуМу
Артистичный... В дельфинарий его, будет там сценки показывать
Может он в дельфинах и считал. До стенки должно быть 915 см, рост у него 191 см, в итоге до стенки примерно 4.8 дельфина.
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nikolai 75
просто Саня закачал себе новый шагомер.и хотел проверить а ему карточку показали
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kodgong
Ответ round15
Наши судьи малосимпатичные персонажи. Часто замечали, что судьи в Европе стараются в шутку обращать некоторые действия игроков, создавать легкую атмосферу, журить с иронией. Наши же - лишены и дипломатии и разума, с больным самолюбием и самомнением.
с другим игроком можно было согласиться. но дельфин - сам виноват. Как он, так и с ним.
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Caerly
Я больше удивлён, что он не получил вторую, когда продолжил материться на судью после первой
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round15
Наши судьи малосимпатичные персонажи. Часто замечали, что судьи в Европе стараются в шутку обращать некоторые действия игроков, создавать легкую атмосферу, журить с иронией. Наши же - лишены и дипломатии и разума, с больным самолюбием и самомнением.
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fil_spb
Ответ Фёдор Кузнецов
А будет новость как судья в одной атаке Оренбурга пропустил 2 фола на карточку у Спартака?
По принятым журналистским стандартам спортсру тут должна быть не просто новость, а отдельная статья на главной. Ведь именно так спортсру поступил после матча Зенит-Динамо.
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Sorokin**********
А не разгорелись там случайно споры о неудалении игрока Спартака за фол последней надежды (да если даже не последней, это так и так вторая желтая).
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bellyashe
Ответ Злодей Спб
Со стороны ФК спартак наблюдается системное неуважение к судейскому корпусу, а так же акцентированные попытки его дискредитировать, как централизованно через медиа, так и через вызывающее поведение игроков клуба на футбольном поле. Я бы задумался о снятии очков с ФК спартак. Чтобы неповадно было оказывать давление на судей. А приватная встреча представителей КБ с руководством судейского корпуса требует отдельного разбирательства и анализа стенограммы встречи. При её отсутствии - всех участников необходимо допросить о содержании беседы.
ну про снятие ерунда, не надо таким заниматься) они нам и так не соперники, без снятия очков разберёмся.
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3a_3eHuT
Шашка эту карточку не засчитает себе. Голы приписывает, которых не было, 3 очка там, можно и карточки не засчитывать себе...
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Arty K.
🤡, что тут ещё добавить
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Сергей Лепехин
Дурачок
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Павел Ермаков
Ответ Trash Talking
Поднесите кто-нибудь микрофон ко рту Зульфии. Хочу увидеть её комментарии по игре.
К вечеру ответит.Сейчас думает что сказать.
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Фёдор Кузнецов
А будет новость как судья в одной атаке Оренбурга пропустил 2 фола на карточку у Спартака?
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fil_spb
"У форварда «Спартака» 7 карточек и 7 голов в этой РПЛ"

И целая коллекция непоказанных, но заслуженных, КК. Которые будь показаны, уменьшили бы количество голов Соболева и количество очков Спартака.
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Sgi
Забивает меньше гола за 2 матча , а звезду схватил сильную
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Павел Ермаков
А Соболеву пора уходить в медиа футбол и Жорика с собой забрать.У них там лучше получается.Отыграли своё на высшем уровне.
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SMART789
🐬🤡
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Trash Talking
Поднесите кто-нибудь микрофон ко рту Зульфии. Хочу увидеть её комментарии по игре.
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Павел Ермаков
Всё правильно.За такое всегда жёлтую давали.Судья же не подкалывает Соболева когда тот мажет мимо ворот,показывая своей ногой,как надо было бить?Это вмешательство в работу судьи.
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swinostyd
Очередная семёрка у спортака. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы....
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GLW
И чо? Футболист в стенке должен стоять,а не идти навстречу к мячу.
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Злодей Спб
Со стороны ФК спартак наблюдается системное неуважение к судейскому корпусу, а так же акцентированные попытки его дискредитировать, как централизованно через медиа, так и через вызывающее поведение игроков клуба на футбольном поле.

Я бы задумался о снятии очков с ФК спартак. Чтобы неповадно было оказывать давление на судей.

А приватная встреча представителей КБ с руководством судейского корпуса требует отдельного разбирательства и анализа стенограммы встречи. При её отсутствии - всех участников необходимо допросить о содержании беседы.
+18
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