Соболев получил желтую за то, что стал шагами мерить расстояние от стенки до мяча. У форварда «Спартака» 7 карточек и 7 голов в этой РПЛ
Александр Соболев получил желтую карточку за недисциплинированное поведение.
«Оренбург» дома обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ, забив дважды к середине первого тайма.
Форвард красно-белых получил карточку в добавленное к первой половине игры время.
Арбитр Павел Кукуян назначил штрафной в сторону ворот «Спартака». Соболев стал шагами мерить расстояние от стенки москвичей до точки, где был установлен мяч.
Это 7-е предупреждение Александра в сезоне, поэтому следующее приведет к автоматической дисквалификации. Футболист забил 7 голов в 19 матчах турнира, его статистика – здесь.
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И целая коллекция непоказанных, но заслуженных, КК. Которые будь показаны, уменьшили бы количество голов Соболева и количество очков Спартака.
Я бы задумался о снятии очков с ФК спартак. Чтобы неповадно было оказывать давление на судей.
А приватная встреча представителей КБ с руководством судейского корпуса требует отдельного разбирательства и анализа стенограммы встречи. При её отсутствии - всех участников необходимо допросить о содержании беседы.