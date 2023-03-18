«Оренбург» обыграл «Спартак» и «Сочи» с общим счетом 6:0

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Сочи Марцел Личка Футбол

«Оренбург» выиграл 2 матча подряд с общим счетом 6:0.

Сегодня команда Марцела Лички одержала победу над «Спартаком» в 20-м туре Мир РПЛ (2:0). 10 марта «газовики» обыграли «Сочи» – 4:0.

В данный момент «Оренбург» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На счету команды 31 очко.

2 апреля команда Лички встретится с «Крыльями Советов». 

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18 комментариев

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Анвар Масимов
ничего нового , спартачи как всегда ноет о судействе
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CUBARU64
Ответ Emirhan Amirov
Все хвалят Оренбург, там Урал, факел ну выйдут они в Европу. И любая дворовая команда уничтожит всех наших. Это наш уровень позора, игра Спартака ☠️ .. Если лидер (Спартака) позволяет себяи м е т ь дворовой команде,,,,,, это и есть декласирование рпл ☠️☠️☠️☠️
Что случилось?! Вчера не было ДР у кого-нибудь, а перепили и Зиньковский, и Промес, и Соболев. Это был не СПАРТАК! И не надо петь деферамбы Оренбургу. Таких надо обыгрывать. Расстроили,однако!
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AminO2
– Рабинович, а сколько у тебя денег на сберкнижке?
– В сумме с Рокфеллером около 500 миллионов долларов!
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SMART789
Лучший из всех наших фармов!
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Sunnyboy
Оренбург отлично играет, Личка молодец.
А Спартакам не унывать, сейчас придет Зарема и объяснит пастве каким образом в этот раз виноват Зенит!
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Lyelik
Миллера хохочет.
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Emirhan Amirov
Все хвалят Оренбург, там Урал, факел ну выйдут они в Европу. И любая дворовая команда уничтожит всех наших. Это наш уровень позора, игра Спартака ☠️ .. Если лидер (Спартака) позволяет себяи м е т ь дворовой команде,,,,,, это и есть декласирование рпл ☠️☠️☠️☠️
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Мовсар Германия
Ответ Лев Бабенко
Может, на секунду перестанем зубоскалить над Спартаком и отметим отменную игру Оренбурга? Серьёзно, команда восхитительно выглядит. Комбинации, техника, выходы из обороны - всё очень симпатично смотрится. Личка на совесть работает с командой
может на секунду перестанем зубоскалить над Спартаком и отметим отменное судейство Кукуяна в пользу гостей из Москвы?
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В Питере Пять
Какой-то внутренний кубок Зенитовских фармов?
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Pok_Toholo
Начались математические расчёты у спартачей, как и кто договорился за их спиной и почему Зенит отбирает у них законное чемпионство.
+1
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Даниил Гутин
Спартак ещё легко отделался, будь игроки Оренбурга мастеровитее, и счёт был бы все 6:0
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Arty K.
Обидно, что не 7:0 😏
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Лев Бабенко
Может, на секунду перестанем зубоскалить над Спартаком и отметим отменную игру Оренбурга? Серьёзно, команда восхитительно выглядит. Комбинации, техника, выходы из обороны - всё очень симпатично смотрится. Личка на совесть работает с командой
+26
-2
+24
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Красная стрела
А от Зенита восьмерочку🤣Оренбург со всеми играет, кроме Зенита видно🤪
+2
-3
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Nick150486
Надо ещё пообщаться с судьями)
+7
-1
+6
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Камбоджа Иванов
Спасибо Кукуяну, что не 10:0
+10
-3
+7
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Sektor 33
Три Фарма Зенита
+4
-6
-2
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Volgogradets
спартак надо было обыграть 6:0
+6
-6
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