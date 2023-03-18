«Оренбург» обыграл «Спартак» и «Сочи» с общим счетом 6:0

«Оренбург» выиграл 2 матча подряд с общим счетом 6:0.

Сегодня команда одержала победу над « » в 20-м туре Мир РПЛ (2:0). 10 марта «газовики» обыграли « » – 4:0.

В данный момент « » занимает 6-е место в турнирной таблице Мир . На счету команды 31 очко.

2 апреля команда Лички встретится с «Крыльями Советов».

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