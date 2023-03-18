«Оренбург» обыграл «Спартак» и «Сочи» с общим счетом 6:0
«Оренбург» выиграл 2 матча подряд с общим счетом 6:0.
Сегодня команда Марцела Лички одержала победу над «Спартаком» в 20-м туре Мир РПЛ (2:0). 10 марта «газовики» обыграли «Сочи» – 4:0.
В данный момент «Оренбург» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На счету команды 31 очко.
2 апреля команда Лички встретится с «Крыльями Советов».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
– В сумме с Рокфеллером около 500 миллионов долларов!
А Спартакам не унывать, сейчас придет Зарема и объяснит пастве каким образом в этот раз виноват Зенит!