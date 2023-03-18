«Спартак» не забил в матче РПЛ впервые с августа
«Спартак» не забил ни одного мяча в матче Мир РПЛ впервые с августа.
Команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Оренбургу» в 20-м туре Мир РПЛ (0:2).
Красно-белые не сумели поразить ворота соперников в матче чемпионата России впервые с 20 августа – тогда они проиграли «Динамо» (0:1).
Москвичи забивали минимум 1 гол в 11 играх после поражения в дерби.
После сегодняшней игры «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
P.S. Черный список фантазеров с выборочным зрением заслуженно Ваш ;)
У команды не удалили как минимум одного игрока, а как максимум - двух. А этого не произошло, значит "допомога" сработала :)
Дай угадаю, ты - болельщик Зенита, да? Не отвечай, не надо)))
Я вообще не понял, как такое возможно - проводить персональные встречи на уровне клуба с судейским руководством. Если такие встречи с судьями и проводятся, то для всех клубов разом, чтобы разъяснить изменения в трактовке эпизодов, а не такие персональные междусобойчики - типо "Вiмагаю допомоги".
Представим, чтобы в АПЛ Ливерпуль такую персональную провёл и что бы после этого было? А в РФ как бы нормой считается? Ну давайте тогда Зенит тоже проведёт персональную встречу с судьями :)
Никогда!
2. Спартаковским болельщикам и эскортницам не мешало отсутствие победы Зенита ныть о судействе с Динамо.
Зенит объективно самый сильный клуб страны на данный момент.Спартак сегодня был плох,оборона дырявая,шамар это не футболист это пародия.