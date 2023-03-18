«Спартак» не забил в матче РПЛ впервые с августа

«Спартак» не забил ни одного мяча в матче Мир РПЛ впервые с августа.

Команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила « » в 20-м туре Мир (0:2).

Красно-белые не сумели поразить ворота соперников в матче чемпионата России впервые с 20 августа – тогда они проиграли «Динамо» (0:1).

Москвичи забивали минимум 1 гол в 11 играх после поражения в дерби.

После сегодняшней игры « » занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас