«Спартак» не забил в матче РПЛ впервые с августа

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не забил ни одного мяча в матче Мир РПЛ впервые с августа.

Команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Оренбургу» в 20-м туре Мир РПЛ (0:2).

Красно-белые не сумели поразить ворота соперников в матче чемпионата России впервые с 20 августа – тогда они проиграли «Динамо» (0:1).

Москвичи забивали минимум 1 гол в 11 играх после поражения в дерби. 

После сегодняшней игры «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 40 очков и отставая от «Зенита» на 8 баллов. У петербуржской команды есть матч в запасе. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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57 комментариев

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dmitry.tchidakin
Спартак сыграл убого и проиграл заслуженно
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Dima91Caps
Ответ Мовсар Германия
ещё должна быть КК Селихову за игру рукой вне штрафной, там не было офсайда
ога, ты бы зрение проверил сходил, а то барашки разбегутся
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Sektor 33
Ответ Спартак-лучшая команда России
Позор - это когда сглатываешь 3-ку от Брюгге.
Тогда каков будет позор проиграть команде 1:7, которая 3-ку выхватывает то Брюгге
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Andy
Соболев то забил, победа и чемпионрство Спартака)
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bellyashe
Ответ Камбоджа Иванов
И в чем тут защита? Литвинову можно было смело давать КК за фол последней надежды.
ну вот в том и дело, что судьи не расценили это как фол последней надежды. честно, мне тоже так не показалось. борьба была вполне в рамках допустимого, не каждый контакт - нарушение.
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Циник Петербургский
Ответ 6tspey7tb5
Удивляет только одно что про судей пишут только болельщики Зенита)))) ну проиграли и проиграли с кем не бывает. Только у вас все время горит. А против вас все остальные фанаты это вас не наводит на вопрос, почему?
)))) Типичный пример "выборочного зрения" от спартаковского болельщика. И это после нескольких недель напролет плача Ярославны про судейство от огромного количества спартачей...

P.S. Черный список фантазеров с выборочным зрением заслуженно Ваш ;)
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Антон Белименко
Ответ Тюменский медвежонок
Жаль у Оренбурга болельщики адекватные... а то сегодня судья подсуживал Спартаку и помогал как мог, даже 100% пенальти в их ворота не поставил, по логики спартаковских болельщиков сейчас должно было начаться нытье минимум на неделю
Какой пенальти, глаза разуй, фол Литвинов был до штрафной
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КБ Сергей
Ответ Злодей Спб
Обосраться удалось и без помощи судьи. Но дело в том, что помимо поражения, спартак мог еще сделать неплохой задел для следующих поражений. У команды не удалили как минимум одного игрока, а как максимум - двух. А этого не произошло, значит "допомога" сработала :)
А почему максимум двух? Почему не пятерых? Почему не всех, если это максимум? Тебя волнует задел для следующих поражений, итог матча, или ошибки судьи? И почему Спартак- позор России? Почему не Зенит?)))
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Garikus89
Ответ Камбоджа Иванов
Болельщики Спартака, вы готовы требовать Кукуяна на полиграф? Вы же сторонники справедливого судейства, значит его нужно требовать и в те моменты, когда оно направлено в пользу Спартака, а не является объективным, верно? 1) За что дали ЖК Сивакову? За нырок Соболева? 2) Почему не дали пенальти за откровенный толчок Маслова? (https://vk.com/video779059226_456239017) 3) Где карточка Литвинову? Либо вторая желтая, либо прямая красная за фол последней надежды на Мансилье? (https://vk.com/video779059226_456239018)
При всем неуважении к местным нытикам, толчок от Маслова - это не пенальти и даже не нарушение. Таких моментов в любом матче можно с десяток набрать, по такому принципу и в ворота Динамо на Бакаеве должны были две пенки ставить)
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Bentley B
Спасибо Николсону за запарывание голевых моментов...
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Alex8007
Ответ Камбоджа Иванов
Болельщики Спартака, вы готовы требовать Кукуяна на полиграф? Вы же сторонники справедливого судейства, значит его нужно требовать и в те моменты, когда оно направлено в пользу Спартака, а не является объективным, верно? 1) За что дали ЖК Сивакову? За нырок Соболева? 2) Почему не дали пенальти за откровенный толчок Маслова? (https://vk.com/video779059226_456239017) 3) Где карточка Литвинову? Либо вторая желтая, либо прямая красная за фол последней надежды на Мансилье? (https://vk.com/video779059226_456239018)
>пук 🤡
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Alex8007
Ответ amadeus_amadeus
Где зарема, федун и армия правдорубов? Как вам судейство? Спартак - позор России ? Вся страна видела ведь
В чем вопрос? Спартак проиграл, так что не Ной
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Злодей Спб
Ответ КБ Сергей
Питер головного мозга неизлечим.))) Сколько очков получил Спартак, после ошибок Кукуяна? Или это не важно?)))
Обосраться удалось и без помощи судьи. Но дело в том, что помимо поражения, спартак мог еще сделать неплохой задел для следующих поражений.

У команды не удалили как минимум одного игрока, а как максимум - двух. А этого не произошло, значит "допомога" сработала :)
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Спартак-лучшая команда России
Ответ amadeus_amadeus
Где зарема, федун и армия правдорубов? Как вам судейство? Спартак - позор России ? Вся страна видела ведь
Позор - это когда сглатываешь 3-ку от Брюгге.
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Тюменский медвежонок
Жаль у Оренбурга болельщики адекватные... а то сегодня судья подсуживал Спартаку и помогал как мог, даже 100% пенальти в их ворота не поставил, по логики спартаковских болельщиков сейчас должно было начаться нытье минимум на неделю
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КБ Сергей
Ответ Злодей Спб
Кстати да, тут по судейским ошибкам в пользу КБ просто "эребор" наступил. Ну, не зря с главой судейского корпуса КБ встречались. Я вообще не понял, как такое возможно - проводить персональные встречи на уровне клуба с судейским руководством. Если такие встречи с судьями и проводятся, то для всех клубов разом, чтобы разъяснить изменения в трактовке эпизодов, а не такие персональные междусобойчики - типо "Вiмагаю допомоги". Представим, чтобы в АПЛ Ливерпуль такую персональную провёл и что бы после этого было? А в РФ как бы нормой считается? Ну давайте тогда Зенит тоже проведёт персональную встречу с судьями :)
Питер головного мозга неизлечим.))) Сколько очков получил Спартак, после ошибок Кукуяна? Или это не важно?)))
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Sektor 33
Ответ КБ Сергей
А что, Кукуляк помог Спартаку набрать очки в этом матче? Его решения повлияли на итог матча? Соберись уже, хватит истерить.
Да,КБ сер гей, он сделал все возможное, чтобы вытащить команду, свою сумму Кукуляк отработал, но недееспособный спартак не смог
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dimkamelok
Моë почтение Оренбургу, великолепная игра, были на голову сильнее сегодня. Спартак провалился, увы, печальное зрелище было. 25 очков из 30 дома при 2.8 забитых в среднем за матч, Личка просто гений
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КБ Сергей
Ответ amadeus_amadeus
Где зарема, федун и армия правдорубов? Как вам судейство? Спартак - позор России ? Вся страна видела ведь
Что видела вся страна? Победу Оренбурга? Ну, да, Оренбург выиграл по делу. А Спартак - позор России, потому что проиграл в Оренбурге?)))
Дай угадаю, ты - болельщик Зенита, да? Не отвечай, не надо)))
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Злодей Спб
Ответ Камбоджа Иванов
Болельщики Спартака, вы готовы требовать Кукуяна на полиграф? Вы же сторонники справедливого судейства, значит его нужно требовать и в те моменты, когда оно направлено в пользу Спартака, а не является объективным, верно? 1) За что дали ЖК Сивакову? За нырок Соболева? 2) Почему не дали пенальти за откровенный толчок Маслова? (https://vk.com/video779059226_456239017) 3) Где карточка Литвинову? Либо вторая желтая, либо прямая красная за фол последней надежды на Мансилье? (https://vk.com/video779059226_456239018)
Кстати да, тут по судейским ошибкам в пользу КБ просто "эребор" наступил. Ну, не зря с главой судейского корпуса КБ встречались.

Я вообще не понял, как такое возможно - проводить персональные встречи на уровне клуба с судейским руководством. Если такие встречи с судьями и проводятся, то для всех клубов разом, чтобы разъяснить изменения в трактовке эпизодов, а не такие персональные междусобойчики - типо "Вiмагаю допомоги".

Представим, чтобы в АПЛ Ливерпуль такую персональную провёл и что бы после этого было? А в РФ как бы нормой считается? Ну давайте тогда Зенит тоже проведёт персональную встречу с судьями :)
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Камбоджа Иванов
Болельщики Спартака, вы готовы требовать Кукуяна на полиграф? Вы же сторонники справедливого судейства, значит его нужно требовать и в те моменты, когда оно направлено в пользу Спартака, а не является объективным, верно? 1) За что дали ЖК Сивакову? За нырок Соболева? 2) Почему не дали пенальти за откровенный толчок Маслова? (https://vk.com/video779059226_456239017) 3) Где карточка Литвинову? Либо вторая желтая, либо прямая красная за фол последней надежды на Мансилье? (https://vk.com/video779059226_456239018)
Фанат зенита говорит о справедливом судействе ?
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Руслан Абакаров
Я
Никогда!
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Arty K.
откровенно судили в пользу москвичей - не пора б заткнуться касательно "заговора"?
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Игорь Замаруев
Ответ КБ Сергей
А что, Кукуляк помог Спартаку набрать очки в этом матче? Его решения повлияли на итог матча? Соберись уже, хватит истерить.
1. Сегодня судил Кукуян.
2. Спартаковским болельщикам и эскортницам не мешало отсутствие победы Зенита ныть о судействе с Динамо.
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Barcelona Forever
Как болельщик Спартака могу сказать одно.Как бы не поливали зинит,я его тоже поливаю и искренне ненавижу,и даже несмотря на судейский скандал в матче с Динамо,ноооооо.....
Зенит объективно самый сильный клуб страны на данный момент.Спартак сегодня был плох,оборона дырявая,шамар это не футболист это пародия.
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