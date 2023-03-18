У «Спартака» 1 удар в створ, у «Оренбурга» – 7. Москвичи при владении 67% уступили 0:2
«Оренбург» превзошел «Спартак» по ударам в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0).
Москвичи на выезде нанесли лишь 1 удар в створ, хозяева попали 7 раз.
По общему количеству ударов оренбуржцы также превзошли соперника – 21 против 15.
Команды подали по 4 угловых и получили по 3 желтые карточки.
Мячом больше владел «Спартак» – 67% на 33%. Красно-белые отдали больше пасов – 526 против 268, точность передач – 84% против 72% в пользу гостей.
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