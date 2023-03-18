У «Спартака» 1 удар в створ, у «Оренбурга» – 7. Москвичи при владении 67% уступили 0:2

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Оренбург» превзошел «Спартак» по ударам в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0).

Москвичи на выезде нанесли лишь 1 удар в створ, хозяева попали 7 раз.

По общему количеству ударов оренбуржцы также превзошли соперника – 21 против 15.

Команды подали по 4 угловых и получили по 3 желтые карточки.

Мячом больше владел «Спартак» – 67% на 33%. Красно-белые отдали больше пасов – 526 против 268, точность передач – 84% против 72% в пользу гостей.

Привоз Зиньковского, изящная пятка – «Спартак» влетел «Оренбургу». Конец чемпионской гонки?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Какое им чемпионство? Нужно делать +11 и чемпионский коридор в 26 туре

А сейчас к/б фанаты нам расскажут о престижности кубка РПЛ из которого просто так не вылетишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильназ Гимаев
Писарский глупый человек. Мог биться за тройку. Но выбрал деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Шаталов
Ответ Emirhan Amirov
Надо срочно это го тренера с Оренбурга в Спартак 🤣😂🤣😂
нахрен нужен этот бестолковый розовый жилет ?
наш тренер лучший
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
femas
молодёжь зазвездилась, давно пора опустить их на землю, а то бороться перестали...убирают ноги..хватают всех руками. И ещё задолбало уже перекатывание с воротчиком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
Поле-пластиковое! У Оренбурга было 11 игроков! Судья-продажная!...Вы прочитали стоны Заремыарнольдовны...)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo
Прежде чем поливать Спартак дерьмом, вспомните, что этот клуб выиграл Копа Дель Соль...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скунсик
Вы ничего не понимаете, главное Кубок!!!😊😁😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ stirliz
Теперь понятно почему Краснодар здесь 5 голов получил, а Ростов с Сочи по 4. И почему Ореньург идет на 2 место в таблице домашних игр. На такой поляне играть в футбол нельзя. Не бывает такого, что одновременно все разучились играть: от Промеса до Зиньковского. Ну и травма Джикии это тоже поляна ((
Согласен с вами. Не бывает такого, что все разучились играть, они ведь играть и не умели никогда.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shava72
Ну что, Спартак еще поборется за чемпионство?)))
С заслуженным поражением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adriano FCSM
С таким составом игроков при из зарплате, проиграть в одну калитку. ПОЗОРИЩЕ. Какие желания догнать Зенит?? Обороны нет. Пропустить столько голов подряд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ Невский баклан
Сколько матчей они уже по 2 пропускают. Как они с Зенитом собрались ровняться если Оренбург победить не могут
Сейчас тебе особо одаренные скажут что Зениту во всех матчах судьи помогают
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ART DK
Все по делу. играли отвратительно минуты до 70 , потом хоть что-то в атаке начали создавать. Шамар это просто пц. Если не забивать в пустые , то вообще без шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
proshka
Ответ Александр Беляков
Ждите комментарий Заремы , что Миллер обещал по 400 миллионов каждому игроку Оренбурга)
Под каждой новостью решил писать?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stirliz
Теперь понятно почему Краснодар здесь 5 голов получил, а Ростов с Сочи по 4. И почему Ореньург идет на 2 место в таблице домашних игр. На такой поляне играть в футбол нельзя. Не бывает такого, что одновременно все разучились играть: от Промеса до Зиньковского. Ну и травма Джикии это тоже поляна ((
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lezeboka
В Общем то результат предсказуем. После перерыва Спартак играет всё хужее и хужее матч от матча. А шамара надо давно было гнать. Уралу тоже проиграют в ответке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
цикл, товарищи, просто цикл
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ Michael_Monza
Ждем комментарий из бани, про очередной заговор.
Заговор!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Michael_Monza
Ждем комментарий из бани, про очередной заговор.
Их не будет, появятся со своими комментами, когда у Зенита будут неудачи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rugbyfan
Спелый плод в саду висит
Распускает стебли
Едет в оренбург спартак
Он готов для... о ещё забили
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
В Оренбурге даже Спартак пуховый))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Это определённо Газпром проплатил, чтобы только 1 раз в створ спартак пробил :) 20 камазов желудей.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-= Masteryuga =-
Вы не понимаете, это протестная акция против судей )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Беляков
Ждите комментарий Заремы , что Миллер обещал по 400 миллионов каждому игроку Оренбурга)
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Заремаааа, Зарема, выходи! Обижают!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Ответ Даниил Гутин
Спартак заговорили ворота и таки смогли избежать разгрома, но заговорили ещё и ворота Оренбурга заодно
не ту ведьму они использовали для заговора, ой не ту...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий