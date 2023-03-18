Миранчук пропустит матч России с Ираном. На восстановление хавбека «Торино» уйдет около 10 дней

пропустит матч сборной России с Ираном.

Ранее стало известно, что полузащитник « » получил травму приводящей мышцы левого бедра.

«На восстановление Миранчуку потребуется около десяти дней», – заявил спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти.

Позднее РФС подтвердил, что хавбек не сможет принять участие в товарищеской игре.

«Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит сбор национальной команды России, который пройдет с 19 по 27 марта.

Итальянский клуб официально известил РФС о травме приводящей мышцы бедра», – говорится в заявлении организации.

Матч между сборными России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта.

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