Миранчук пропустит матч России с Ираном. На восстановление хавбека «Торино» уйдет около 10 дней

Теги Торино серия А Италия Сборная России по футболу травмы Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук пропустит матч сборной России с Ираном. 

Ранее стало известно, что полузащитник «Торино» получил травму приводящей мышцы левого бедра.

«На восстановление Миранчуку потребуется около десяти дней», – заявил спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти. 

Позднее РФС подтвердил, что хавбек не сможет принять участие в товарищеской игре. 

«Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит сбор национальной команды России, который пройдет с 19 по 27 марта.

Итальянский клуб официально известил РФС о травме приводящей мышцы бедра», – говорится в заявлении организации.

Матч между сборными России и Ирана пройдет в Тегеране 23 марта. 

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12 комментариев

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Александр Кузичкин
Ответ Albert Rrahmani
Правильно сделал, что решил слиться с этих "сверхдержавных" матчей. (если конечно реально травму не получил).
скорее реально. Он же еще матч в Серии А пропустит
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sebastian1410
Ответ Милдронат Бромантанов
Технично слился. Полагаю, Головин следующий.
Если после сыгранного матча объявили, то да можно сказать слился. А тут перед матчем с лидером Серии А один из ключевых игроков Торино получается травму. Тут не слив, а обычное повреждение.
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Всеволод Х
В честь этого наверное снимут передачу "Жизненные советы от Миранчука"
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-2
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Утренняя Аврора
Кто бы сомневался? Как раз игры сборной пройдут, и мышца восстановится.
0
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Полуэктов Пётр
Ответ Злодей Спб
Вот так аккуратно и без лишнего шума надо отмазывать своих игроков от сбродной. Всем учиться.
Ну прям ИМЕННО так - было бы странно, ибо помимо матча сборной, он еще и игру в Италии одну пропустит.
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blaugrano
Имеет право. Он в Италии в настоящий футбол играет, а не стагнирует в нашей Лиге Приколов.
+10
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+9
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Albert Rrahmani
Правильно сделал, что решил слиться с этих "сверхдержавных" матчей. (если конечно реально травму не получил).
+4
-1
+3
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Aristokrat_13
В Иран особо желающих ехать из Европы нет
+2
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Злодей Спб
Вот так аккуратно и без лишнего шума надо отмазывать своих игроков от сбродной. Всем учиться.
+24
-3
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Милдронат Бромантанов
Технично слился. Полагаю, Головин следующий.
+26
-3
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Кирилл
Пресс-служба РФС уже сообщила, что Миранчук не приедет на сбор вообще.

А такой шанс был наконец увидеться с братом..
+10
0
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Artem Piatkov
Симуляция 😅
Чтобы не позориться с Наполи и не играть с Ираном 👎
+1
-7
-6
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