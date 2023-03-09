Капелло о Миранчуке: «Прибавил в уверенности, но нерабочая нога развита слабо. Это делает его игру предсказуемой»
Фабио Капелло назвал главным недостатком Алексея Миранчука игру правой ногой.
«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он настоящий лидер на поле.
В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал бывший тренер сборной России.
Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне на счету российского полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах Серии А. Подробная статистика доступна здесь.
2 комментария