Капелло о Миранчуке: «Прибавил в уверенности, но нерабочая нога развита слабо. Это делает его игру предсказуемой»

назвал главным недостатком игру правой ногой.

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он настоящий лидер на поле.

В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал бывший тренер сборной России.

Миранчук выступает за « » на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне на счету российского полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах Серии А. Подробная статистика доступна здесь.