Капелло о Миранчуке: «Прибавил в уверенности, но нерабочая нога развита слабо. Это делает его игру предсказуемой»

Теги Торино Фабио Капелло серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Футбол

Фабио Капелло назвал главным недостатком Алексея Миранчука игру правой ногой.

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он настоящий лидер на поле.

В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – сказал бывший тренер сборной России.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне на счету российского полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах Серии А. Подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Kuzmenyuk
Можно подумать, что все правши играют левй хорошо. Игроков, которые могут равноценно играть обеими, единицы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Зато левая непредсказуемая. Ей и забивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий