Миранчук пропустит матч против «Наполи» из-за травмы бедра

пропустит ближайший матч « » из-за травмы.

Туринский клуб сообщил, что полузащитник не попадет в состав на игру против « » в 27-м туре Серии А. У него выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.

Прогноз относительно сроков восстановления российского футболиста будет сделан позднее.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 20 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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