Миранчук пропустит матч против «Наполи» из-за травмы бедра

Теги Торино серия А Италия травмы Наполи Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук пропустит ближайший матч «Торино» из-за травмы.

Туринский клуб сообщил, что полузащитник не попадет в состав на игру против «Наполи» в 27-м туре Серии А. У него выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.

Прогноз относительно сроков восстановления российского футболиста будет сделан позднее. 

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 20 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ Милдронат Бромантанов
Тот случай, когда очень не хотелось лететь в Иран.
мИРАНчук
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ red hikkikomori
Тоже так подумал, а потом подумал что выгоднее было бы сыграть с Наполи и после матча сказать что травму получил, чтобы не ехать)
Это палевно) тем более с нынешним Наполи даже Миранчук вряд ли поможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ключевой момент Серии. Партенопейцы могут начинать заготовку фейерверков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Жаль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Травмат. Арьен Роббен отечественного разлива, с такими же хрустальными ногами.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Милдронат Бромантанов
Тот случай, когда очень не хотелось лететь в Иран.
Тоже так подумал, а потом подумал что выгоднее было бы сыграть с Наполи и после матча сказать что травму получил, чтобы не ехать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ igls54
Ждем аналогичного заявления от Монако
Монако ведёт борьбу за ЛЧ, им невыгодно сделать Головину травму
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Пропускает, чтобы не позориться

Понимает, что Хвича их унизит..
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Степанов
Да просто лень в сборную ехать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Ответ Милдронат Бромантанов
Тот случай, когда очень не хотелось лететь в Иран.
Ждем аналогичного заявления от Монако
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Повезло Наполи😤
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милдронат Бромантанов
Тот случай, когда очень не хотелось лететь в Иран.
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Ткаченко
Решил поберечься для матча с Ираном)
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий