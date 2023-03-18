Миранчук пропустит матч против «Наполи» из-за травмы бедра
Алексей Миранчук пропустит ближайший матч «Торино» из-за травмы.
Туринский клуб сообщил, что полузащитник не попадет в состав на игру против «Наполи» в 27-м туре Серии А. У него выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.
Прогноз относительно сроков восстановления российского футболиста будет сделан позднее.
В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 20 матчей, забив 4 гола и сделав 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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