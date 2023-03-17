Головина и Миранчука отпустят в сборную России. «Монако» и «Торино» не будут удерживать их
Александра Головина и Алексея Миранчука отпустят в сборную России из клубов.
Ранее полузащитники вошли в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.
«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», – сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье.
«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», – сообщили в пресс-службе «Торино».
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