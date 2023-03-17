Головина и Миранчука отпустят в сборную России. «Монако» и «Торино» не будут удерживать их

Теги Монако Торино лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александра Головина и Алексея Миранчука отпустят в сборную России из клубов.

Ранее полузащитники вошли в окончательный состав сборной России на мартовские матчи.

«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», – сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье.

«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», – сообщили в пресс-службе «Торино».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек_Легенда
Зачем? А главное нафига?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Значит не очень ценные игроки, раз их так равнодушно отпускают на какую-то чепуху
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
зачем это им надо? какая сборная?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Zenith forever
Пешком пойдут, или полетят через условную Австралию
Полетят через Стамбул или на чьем-нибудь частном джете какого-нибудь олигарха )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
А зачем это им?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Пешком пойдут, или полетят через условную Австралию
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
ну будут и будут
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий