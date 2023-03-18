«Спартак» заявил, что пост Бальде с эмодзи клоуна не об Абаскале: «Он посвящен итальянским СМИ, бурно обсуждающим личную жизнь игрока»

В « » прокомментировали пост с эмодзи клоуна.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на вопрос о форварде ответил: «Кто как тренируется, тот столько и играет». Вскоре после этих слов Бальде опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна. Позже форвард удалил пост.

Агент игрока заявил, что публикация была адресована итальянским СМИ.

«Агент Бальде все правильно сказал. Пост с эмодзи клоуна был посвящен шумихе в итальянских СМИ, которые бурно обсуждают личную жизнь игрока. К «Спартаку» это не имеет никакого отношения.

В какой форме Бальде? Об этом лучше спросить у главного тренера. Кейта здесь с командой. Тренируется. Настроение у него хорошее и боевое», – сказал глава пресс-службы «Спартака» .

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