«Спартак» заявил, что пост Бальде с эмодзи клоуна не об Абаскале: «Он посвящен итальянским СМИ, бурно обсуждающим личную жизнь игрока»

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Кейта Бальде соцсети Чемпионат.com Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» прокомментировали пост Кейта Бальде с эмодзи клоуна.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на вопрос о форварде ответил: «Кто как тренируется, тот столько и играет». Вскоре после этих слов Бальде опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна. Позже форвард удалил пост.

Агент игрока заявил, что публикация была адресована итальянским СМИ.

«Агент Бальде все правильно сказал. Пост с эмодзи клоуна был посвящен шумихе в итальянских СМИ, которые бурно обсуждают личную жизнь игрока. К «Спартаку» это не имеет никакого отношения.

В какой форме Бальде? Об этом лучше спросить у главного тренера. Кейта здесь с командой. Тренируется. Настроение у него хорошее и боевое», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Икарди заподозрил, что Ванда изменяет ему с Бальде из «Спартака». Или не изменяет? Мы сами запутались

Симона Гуатьери – жена Кейта Бальде. Мауро Икарди считает, что форвард «Спартака» изменял ей с Вандой

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dark.Babysitter
Это потому что он борщ тарасовский не ест.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Бальде лучше бы играл, а не клоунов выкладывал...такими двусмысленными действиями он путь на поле заказывает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StenLi
Спартак,ребята, тренер,просто играйте в футбол,бывают неудачи,мы вас поддерживаем..
Кто-то явно пытается раскачать лодку,не ведитесь!
Вперёд Спартак!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
toxa3006
Данный эмодзи очень подходит, как лого сегодняшнего матча
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ворошилов
Ответ Bartez1986
Спартаку бы в футбол сегодня начать играть...
Зачем ? Вы всей стране настроение поднимаете
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Пора наших "звёздных" поленьев на лавку усаживать. А то слишком в себя поверили такое ощущение
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
походу сливают гения
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Лишнее тому подтверждение это первый тайм. Посмотрим что во втором будет. Хотя и не очень верится что что-то поменяется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Сливают тренера ?)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Спартаку бы в футбол сегодня начать играть...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий