Бальде после слов Абаскаля опубликовал в твиттере эмодзи клоуна и вскоре удалил. Агент объяснил, что форвард «Спартака» адресовал пост итальянским СМИ

Теги Спартак премьер-лига Россия Федерико Пасторелло Кейта Бальде агенты соцсети Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Кейта Бальде после слов Гильермо Абаскаля опубликовал в соцсетях эмодзи клоуна.

Бальде не попадал в стартовый состав «Спартака» в течение трех матчей подряд. Ранее Абаскаль на вопрос о форварде ответил: «Кто как тренируется, тот столько и играет».

Вскоре после этих слов Бальде опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна. Позже форвард удалил пост.

По словам агента игрока Федерико Пасторелло, твит был адресован итальянским СМИ, обсуждающим личную жизнь Бальде.

«Эмодзи – это ответ СМИ в Италии, которые все время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» – сказал Пасторелло в интервью «Чемпионату».

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29 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ kin
Ну а как он ещё мог в Россию приехать с таким потенциалом, что-то явно с ним не так
Ну а Мозес?
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Павел Ермаков
Может он не футболист,а альфонс?))
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Сергей Круглов
Отлично, это последнее результативное действие Бальде в Спартаке! Пусть ищет клоунов а Италии, ни один болела не поддержит такое хамство! Бальде вон из Спартака!
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Konstantin Zorin
Ответ Юрий Кечко
На сборах виден был класс Да сборы часто не показатель , но мне сложно представить что бы в нынешней рпл он выглядел плохо
Всё будет зависеть от того, что в голове у Бальде. Он же сильно задолжал Спартаку.
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Konstantin Zorin
Если это действительно так, то Бальде с огнём играет. Но, всё же, надеюсь, что это утка.
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OldRedWhite
Ответ kin
Ну а как он ещё мог в Россию приехать с таким потенциалом, что-то явно с ним не так
Это подписание по безумию = подписанию Погба Ювентусом!
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Hedgehog1301
А есть где прочитать или послушать слова Абаскаля, которые якобы так повлияли на Бальде?
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S.A.N.
Ответ kin
Ну а как он ещё мог в Россию приехать с таким потенциалом, что-то явно с ним не так
Он приехал в Россию потому что в Италии скатился до игры за полное днище. Нет там давно никакого потенциала.
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+7
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Генадий Филимонов
Вон из команды! Еще одна ОПГ не нужна.
Говорили, что проблемный, но видимо ему уже ничего не поможет
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nCuXpalata13
пфф.. он просто писать слово "судья" на русском не умеет, вот и поставил только эмодзи 🤡
+4
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Shadow1882
Глушаков тоже случайно лайк поставил, когда ленту листал
+2
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Юрий Кечко
Ответ Олег910
Впарили Спартаку лютый неликвид. Ванде только сгодится на что-нибудь, да и то не факт.
На сборах виден был класс
Да сборы часто не показатель , но мне сложно представить что бы в нынешней рпл он выглядел плохо
+5
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+4
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Юрий Кечко
Ответ Извилина Заремы
Точно не про Икарди?
Блин опередил)))
+1
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Кузя Гитарист
Ответ bevooch
Ну, даже если он и реально негатив создает, хорошо, что у него такого влияния, как у г-на №8 нет. Хотя хочется, что все нормально в команде, а это просто журналистский срач.
Господина ?
0
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Олег910
Впарили Спартаку лютый неликвид. Ванде только сгодится на что-нибудь, да и то не факт.
+2
-3
-1
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Юрий Кечко
Это он к Икарди обращался))
+2
0
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Извилина Заремы
Точно не про Икарди?
+8
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Free Artist
Федотов успел лайкнуть?
+20
-1
+19
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bevooch
Ну, даже если он и реально негатив создает, хорошо, что у него такого влияния, как у г-на №8 нет.
Хотя хочется, что все нормально в команде, а это просто журналистский срач.
0
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Фут.Боль
Ответ Виталий
Не надо создавать конфликт из ничего , верим словам агента
В это сложно поверить.
+7
-1
+6
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Spartakus1984
С чего взяли,что он это опубликовал после слов Абаскаля,а не после новости о яко бы его разногласиях с тренером?
+7
-1
+6
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Ковид 07.10.52
Начали отвлекать от судейства чемпионского...быстренько впихнули новость про Спартак....
+4
-2
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kin
Ну а как он ещё мог в Россию приехать с таким потенциалом, что-то явно с ним не так
+15
0
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Виталий
Не надо создавать конфликт из ничего , верим словам агента
+6
-9
-3
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evil
Глушак успел лайкнуть?!
0
0
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