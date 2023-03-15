Бальде после слов Абаскаля опубликовал в твиттере эмодзи клоуна и вскоре удалил. Агент объяснил, что форвард «Спартака» адресовал пост итальянским СМИ
Кейта Бальде после слов Гильермо Абаскаля опубликовал в соцсетях эмодзи клоуна.
Бальде не попадал в стартовый состав «Спартака» в течение трех матчей подряд. Ранее Абаскаль на вопрос о форварде ответил: «Кто как тренируется, тот столько и играет».
Вскоре после этих слов Бальде опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна. Позже форвард удалил пост.
По словам агента игрока Федерико Пасторелло, твит был адресован итальянским СМИ, обсуждающим личную жизнь Бальде.
«Эмодзи – это ответ СМИ в Италии, которые все время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» – сказал Пасторелло в интервью «Чемпионату».
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Говорили, что проблемный, но видимо ему уже ничего не поможет
Да сборы часто не показатель , но мне сложно представить что бы в нынешней рпл он выглядел плохо
Хотя хочется, что все нормально в команде, а это просто журналистский срач.