Бальде после слов Абаскаля опубликовал в твиттере эмодзи клоуна и вскоре удалил. Агент объяснил, что форвард «Спартака» адресовал пост итальянским СМИ

после слов опубликовал в соцсетях эмодзи клоуна.

Бальде не попадал в стартовый состав « » в течение трех матчей подряд. Ранее Абаскаль на вопрос о форварде ответил: «Кто как тренируется, тот столько и играет».

Вскоре после этих слов Бальде опубликовал в твиттере запись, состоящую из эмодзи говорящей головы, циркового шатра и клоуна. Позже форвард удалил пост.

По словам агента игрока , твит был адресован итальянским СМИ, обсуждающим личную жизнь Бальде.

«Эмодзи – это ответ СМИ в Италии, которые все время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» – сказал Пасторелло в интервью «Чемпионату».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас