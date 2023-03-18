Жуниньо о том, что фанаты «ПСЖ» могут освистать Месси: «Это бы не шокировало меня. Они имеют полное право»

заявил, что не удивится, если фанаты будут освистывать .

Ранее Mundo Deportivio опубликовало материал, в котором приводились слова представителя ультрас « » о намерении освистать аргентинца из-за вылета из Лиги чемпионов. Позже текст был удален.

«Месси тоже человек. У болельщиков в головах остается последний матч – с «Баварией». Это [свист в адрес Лионеля] бы совсем не шокировало меня.

Когда мы играем, нам хорошо платят, мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если это Месси, свистеть в его адрес нормально, хоть он и забил в этом сезоне 35 голов.

В Лиге 1 они доминируют над своими соперниками. Что меня шокировало, так это отсутствие агрессии [в матчах с «Баварией»]. Болельщики имеют полное право», – сказал бывший полузащитник «Лиона».

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