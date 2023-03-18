Жуниньо о том, что фанаты «ПСЖ» могут освистать Месси: «Это бы не шокировало меня. Они имеют полное право»
Жуниньо Пернамбукано заявил, что не удивится, если фанаты будут освистывать Лионеля Месси.
Ранее Mundo Deportivio опубликовало материал, в котором приводились слова представителя ультрас «ПСЖ» о намерении освистать аргентинца из-за вылета из Лиги чемпионов. Позже текст был удален.
«Месси тоже человек. У болельщиков в головах остается последний матч – с «Баварией». Это [свист в адрес Лионеля] бы совсем не шокировало меня.
Когда мы играем, нам хорошо платят, мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если это Месси, свистеть в его адрес нормально, хоть он и забил в этом сезоне 35 голов.
В Лиге 1 они доминируют над своими соперниками. Что меня шокировало, так это отсутствие агрессии [в матчах с «Баварией»]. Болельщики имеют полное право», – сказал бывший полузащитник «Лиона».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мбаппе хоть француз
Думаю, они с этой логики отходят
Пусть требуют результат от него!
p.s. Ждем коммов от сектиков "а почему не Мбаппе, Веррати, Неймар ?".
18 голов + 17 голевых
35 голевых действий в сезоне за ПСЖ, при этом не бил пенальти
топ 3 игрок сезона по результативным действиям
В матче с Баварией был одним из лучших у ПСЖ, кто вообще вкидывает эти бредовые новости?:)