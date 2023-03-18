Жуниньо о том, что фанаты «ПСЖ» могут освистать Месси: «Это бы не шокировало меня. Они имеют полное право»

Теги ПСЖ Жуниньо Пернамбукано Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Футбол

Жуниньо Пернамбукано заявил, что не удивится, если фанаты будут освистывать Лионеля Месси

Ранее Mundo Deportivio опубликовало материал, в котором приводились слова представителя ультрас «ПСЖ» о намерении освистать аргентинца из-за вылета из Лиги чемпионов. Позже текст был удален. 

«Месси тоже человек. У болельщиков в головах остается последний матч – с «Баварией». Это [свист в адрес Лионеля] бы совсем не шокировало меня. 

Когда мы играем, нам хорошо платят, мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если это Месси, свистеть в его адрес нормально, хоть он и забил в этом сезоне 35 голов.

В Лиге 1 они доминируют над своими соперниками. Что меня шокировало, так это отсутствие агрессии [в матчах с «Баварией»]. Болельщики имеют полное право», – сказал бывший полузащитник «Лиона». 

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21 комментарий

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miguel_diaz
Ответ rigobersong
Месси в сезоне 18 голов + 17 голевых 35 голевых действий в сезоне за ПСЖ, при этом не бил пенальти топ 3 игрок сезона по результативным действиям В матче с Баварией был одним из лучших у ПСЖ, кто вообще вкидывает эти бредовые новости?:)
Как ты пережил уход Месси из Барсы? Ты же чуть ли не молился на него)
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Никита Смолов
Больше удивляет то, что к полузащите вопросов 0
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хардкор и котики
Ответ VERBLYUD
Дали Мбаппе самый крупный контракт в истории, дали ему капитанскую повязку, при наличии таких монстров, как Месси, Рамос, Верратти, сделали его центром проекта... Пусть требуют результат от него!
Объясняю. Капитан ПСЖ - Маркиньос (травмирован), 1-й вице-кэп - Кимпембе (травмирован), второй - Неймар (травмирован), 3-й - Мбаппе. У кого должна быть капитанская повязка в данном конкретном матче?
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хардкор и котики
Ответ Дмитрий Гудков
а почему не Веррати?
Потому что Верратти уже 10 лет в команде. Он пришел зеленым пацаном-ноунеймом, стал игроком основы, все эти годы демонстрировал лютое рвение к игре и преданность клубу. Фанаты его обожают и считают настоящим парижанином. Пара косяков в одном матче ничего в этом не меняют.
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Мукунку хороший
В целом акция «Пропиарь Месси» подзатянулась.. Уже все ресурсы исчерпали и языки стёрли..а он положил на всех и ходит пешком все игры.. а то просто стоит.. так что должен делать болельщик глядя на это..Свист в его адрес- это ещё по божески.. Какая работа- такая награда))
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Doug DeMuro99
Может и имеют право но Мбаппе тоже заслуживает свиста, центр проекта, уже не зелёный пацан, ещё и вице капитан, с него тоже должен быть спрос.
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Сергей Анохин
Ответ Сергей Анохин
Ну Мбаппе хоть француз Думаю, они с этой логики отходят
+ может из-за финала чм
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Сергей Анохин
Ответ 2vdhrvmmzf
У Мбаппе 0 КПД в матче с Баварией, зп на порядок выше и ставят его сами болельщики псж на уровень выше что аж президент страны уговаривает остаться, но освистывают Месси????
Ну
Мбаппе хоть француз
Думаю, они с этой логики отходят
+2
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d.xoxlov
Ответ Дмитрий Гудков
а почему не Веррати?
Наверно потому, что с приходом Верратти не связывали амбиций доминирования в ЛЧ.
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хардкор и котики
Ответ 2vdhrvmmzf
У Мбаппе 0 КПД в матче с Баварией, зп на порядок выше и ставят его сами болельщики псж на уровень выше что аж президент страны уговаривает остаться, но освистывают Месси????
Мбаппе свой. Он француз и парижанин.
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carlitosway
Ответ rigobersong
Месси в сезоне 18 голов + 17 голевых 35 голевых действий в сезоне за ПСЖ, при этом не бил пенальти топ 3 игрок сезона по результативным действиям В матче с Баварией был одним из лучших у ПСЖ, кто вообще вкидывает эти бредовые новости?:)
да один из лучших был так же как в матче с баварией 8-2 когда то, с ливером 4-0, с ромой 3-0, за барсу против псж 4-1, и в прошлом сезоне с реалом не забил пенальти в 1 игре, но ничего был одним из лучших) это правда месси один из лучших в провалах в лч, хотя с таким списком нет одназначно лучший)
+5
-8
-3
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VERBLYUD
Дали Мбаппе самый крупный контракт в истории, дали ему капитанскую повязку, при наличии таких монстров, как Месси, Рамос, Верратти, сделали его центром проекта...

Пусть требуют результат от него!
+9
-4
+5
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mqh9pzrxgf
Ответ Дмитрий Гудков
а почему не Веррати?
Наверно потому что Месси позиционируется как лучший игрок мира и именно у него зм
+4
-8
-4
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ronnych
Пешеходу нужно поджопники отвешивать, чтобы быстрее бегал, свист уже не поможет
+5
-6
-1
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2vdhrvmmzf
У Мбаппе 0 КПД в матче с Баварией, зп на порядок выше и ставят его сами болельщики псж на уровень выше что аж президент страны уговаривает остаться, но освистывают Месси????
+20
-8
+12
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Пенс
Всё так. В команде ходит персонаж с зп 50 мультов, которого пытаются выдать за величайшего в истории попутно вручая цацки каждый год за исполнение пенальти. Имеют право и ещё какое.
p.s. Ждем коммов от сектиков "а почему не Мбаппе, Веррати, Неймар ?".
+3
-6
-3
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Месси никак не заслужил такого.
+3
-4
-1
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rigobersong
Месси в сезоне

18 голов + 17 голевых

35 голевых действий в сезоне за ПСЖ, при этом не бил пенальти

топ 3 игрок сезона по результативным действиям

В матче с Баварией был одним из лучших у ПСЖ, кто вообще вкидывает эти бредовые новости?:)
+11
-7
+4
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Михо
Месси был лучшим в матче с Баварией, они не хотят Вератти освистать, из за потерь которого забили оба гола?
+6
-3
+3
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carlitosway
конечно имеют право, представьте у вас в команде играет пешеход получающий по 40 лямов за сезон
+7
-8
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Дмитрий Гудков
а почему не Веррати?
+12
-2
+10
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