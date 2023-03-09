К Месси после 0:2 от «Баварии» выбежал фанат, но упал. Когда его схватили стюарды, он несколько раз звал Лео – форвард «ПСЖ» не отреагировал

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Альянц Арена стадионы Футбол

К Лионелю Месси по окончании матча «ПСЖ» и «Баварии» (0:2) выбежал фанат.

Сразу после финального свистка болельщик выбежал на поле «Альянц Арены» и устремился к нападающему «ПСЖ». Прямо около Месси фанат поскользнулся на газоне и упал. Благодаря этому болельщика скрутили стюарды. Все это происходило прямо у ног Месси.

Затем Лионель обошел стюардов и болельщика и направился в подтрибунное помещение. Молодой человек несколько раз выкрикнул имя Лионеля, но футболист не отреагировал.

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth, Kai Pfaffenbach

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

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44 комментария

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Криптонит
Какой же Лео бесчувственный ...
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Айлин 1990
Ответ dr. cage
А если бы он похлопал по плечу выбежавшего, перекинулся парой слов и защитил бы от стюардов, то ты бы тут сквиртанул с воплями, какой Лео душевный, свой в дочку, парень, а не как высокомерный португальский нарцисс..
Опять своего Кокорина 2.0 сравниваешь с Месси.
Хватит может.
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Ramin Mamedov
интересно, а что должен был сделать Месси?) спасти от стюардов, отвезти в раздевалку, отдать все футболки команды, вызвать врачей (мало ли он поранился когда посдкользнулся)?)
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Beriya
Был бы фан айди такого б не было - -шутка
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Andrew Chepaylo
Ответ Очки Дани Алвеса
Сквиртанул, свой в дочку…парень, ты часом сайт не перепутал?
Чел очепятался

пс. Ты сам себя плюсуешь?
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AnMe
Ответ RealJon
Я не понимаю таких людей. Как можно так эмоционально привязываться к кому-либо кроме своих семьи. Фанатизм для меня только болет за своих, и взять удовольствие от их игры. А не вот это вот
Еще, честно говоря, настораживает тот факт, что любой может так проскользнуть и пырнуть игрока
Фанаты футбола большинство дикие
Я конечно сочувствую тем, кто просто хочет урвать фотограф, но получит пожизненный бан
Но такие действия очень опасны
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Real_v_dushe
Если юбка была, то точно Катька, если нет, то скорее всего Климов.
Что за притеснения Климова, он тоже может носить юбку
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Jeicob Harlon
пацан к успеху шёл
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RealJon
Я не понимаю таких людей. Как можно так эмоционально привязываться к кому-либо кроме своих семьи.

Фанатизм для меня только болет за своих, и взять удовольствие от их игры. А не вот это вот
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Роман
Ответ Direct free kick
Это ригоберка/климов/катерина/стасик л./юнивёрсал1000 выбирай
Или Гегенпресинг Рагника, Совесть Черданцева, Терминатор.
Эти такие же 🤡
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Лютый альбинос
Ответ Саша Казанов
Ну Месси после ЧМ похоже всё. И годы берут свое и мотивацию видимо растерял. Вчера его сожрали. Один Мбаппе пытался убегать, но увы. Бавария уничтожила ПСЖ на каждом участке поля, хотя момент у ПСЖ был, когда Зомер ошибся.
Месси и до ЧМ так же играл. Просто левых пенок не давали и всё.
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Anton Abaturov
Вообще фанатизм трудно понять , а уж к футболистам тем более. Личная скудная жизнь? Нормальный человек просто посмотрит матч, выделит тех кто сыграл хорошо, улыбнется над теми кто лопухнулся и пойдёт заниматься своими делами, забыв и про игру и про игроков. "жить футболом( любым другим видом спорта") это невроз и надо обращаться к специальным врачам
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S1rAlex
Ответ Максим Τихонов
Скорее, ригоберка выбегал
Ригоберка вряд ли в Мюнхен доберется. Максимум, до Брянска))
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Raybay
Ответ angry horse
достойное поведение чемпиона мира😁✊
а здесь как ?
https://www.soccer.ru/news/1345024/ronaldu-krishtianu-al-nasr
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Raybay
Ответ Растиньяк
А Роналду бы подошел, сфоткался и подарил футболку
https://www.soccer.ru/news/1345024/ronaldu-krishtianu-al-nasr
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Очки Дани Алвеса
Ответ dr. cage
А если бы он похлопал по плечу выбежавшего, перекинулся парой слов и защитил бы от стюардов, то ты бы тут сквиртанул с воплями, какой Лео душевный, свой в дочку, парень, а не как высокомерный португальский нарцисс..
Сквиртанул, свой в дочку…парень, ты часом сайт не перепутал?
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Okaka
это ригобер был
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dr. cage
Ответ Очки Дани Алвеса
Да и правильно сделал, что заигнорил. Нечего поощрять идиотизм и нарушение законов.
А если бы он похлопал по плечу выбежавшего, перекинулся парой слов и защитил бы от стюардов, то ты бы тут сквиртанул с воплями, какой Лео душевный, свой в дочку, парень, а не как высокомерный португальский нарцисс..
+23
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+15
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Милан. Тонали. 8.
Siuuuuu 🤭
+1
-1
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Футбол, хоккей итд
Так если болельщик выкрикнул гер Леон или мсье Леони, конечно Месси его не понял.) Надо было выкрикнуть синьор Лионель, и аргентинец пришёл бы на помощь.
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Stasinho7
Ответ Direct free kick
Это ригоберка/климов/катерина/стасик л./юнивёрсал1000 выбирай
Это вообще то один и тот же человек
+8
-2
+6
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AlexTim03
- Красавчик, помоги! - кричал Азамат Мусагалиев
+3
-1
+2
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MajestySport
Ему бы в центре поля устоять, а тут еще к фанатам каким то подходить.
+6
-3
+3
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Tiestorzn17
Ах каков злодей, не отреагировал... Люди конечно в набросах сегодня совсем поехали)))
Мелкий просто в футбол проиграл, а получается почти Гитлер
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Бухгалтер2021
пешеход что вы хотите золотой унитаз ему
+4
-6
-2
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