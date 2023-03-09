К Месси после 0:2 от «Баварии» выбежал фанат, но упал. Когда его схватили стюарды, он несколько раз звал Лео – форвард «ПСЖ» не отреагировал

К Лионелю Месси по окончании матча «ПСЖ» и «Баварии» (0:2) выбежал фанат.

Сразу после финального свистка болельщик выбежал на поле « » и устремился к нападающему «ПСЖ». Прямо около Месси фанат поскользнулся на газоне и упал. Благодаря этому болельщика скрутили стюарды. Все это происходило прямо у ног Месси.

Затем Лионель обошел стюардов и болельщика и направился в подтрибунное помещение. Молодой человек несколько раз выкрикнул имя Лионеля, но футболист не отреагировал.

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth, Kai Pfaffenbach

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