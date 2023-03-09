К Месси после 0:2 от «Баварии» выбежал фанат, но упал. Когда его схватили стюарды, он несколько раз звал Лео – форвард «ПСЖ» не отреагировал
К Лионелю Месси по окончании матча «ПСЖ» и «Баварии» (0:2) выбежал фанат.
Сразу после финального свистка болельщик выбежал на поле «Альянц Арены» и устремился к нападающему «ПСЖ». Прямо около Месси фанат поскользнулся на газоне и упал. Благодаря этому болельщика скрутили стюарды. Все это происходило прямо у ног Месси.
Затем Лионель обошел стюардов и болельщика и направился в подтрибунное помещение. Молодой человек несколько раз выкрикнул имя Лионеля, но футболист не отреагировал.
Фото: REUTERS/Angelika Warmuth, Kai Pfaffenbach
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
Хватит может.
пс. Ты сам себя плюсуешь?
Фанаты футбола большинство дикие
Я конечно сочувствую тем, кто просто хочет урвать фотограф, но получит пожизненный бан
Но такие действия очень опасны
Фанатизм для меня только болет за своих, и взять удовольствие от их игры. А не вот это вот
Эти такие же 🤡
https://www.soccer.ru/news/1345024/ronaldu-krishtianu-al-nasr
Мелкий просто в футбол проиграл, а получается почти Гитлер