Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Месси (Goal.com)
Фанаты «ПСЖ» не собираются освистывать Лионеля Месси.
Goal.com опроверг уже удаленный материал Mundo Deportivo о том, что фанаты собираются освистать аргентинца в ближайшем матче с «Ренном» из-за его игры и ситуации с контрактом.
Кроме того, Goal отмечает, что «ПСЖ» наладил отношения со своими фанатами.
Ранее сообщалось, что форвард не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Килиана Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ну например с Эквадором.
Эквадор бедная страна, мог ли бы занести.
Надеюсь на ответ и на то, что мой вопрос не повиснет в воздухе🤣
больше ответит за игру, Мбаппе,Вератти? У них меньше ответственнось перед публикой ,незнаю почему хотя наоборот должно быть Месси почти 36 лет он до сих пор пользу приносит не меньше чем 24 летний и 30 летних игроков . Все просто Лео номер 1 в современном футболе и требовать будут от него а не от Баппе или Вератти .
Более того я считаю в прошлом сезоне Роналду играл отлично за мю
Я больелшик Месси, но я считаю Роналду великим футболистом
Вам очень трудно признать величие Месси.
Но уважаемый человек вам ,да именно вам и подобие вам больелшиком придётся признать этого
Иначе ваши понимание о футболе не о чём
Если вы ход капли понимали бы футбол то тогда молились бы бога что Месси играл в футбол до 50 лет