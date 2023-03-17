Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Месси (Goal.com)

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Футбол

Фанаты «ПСЖ» не собираются освистывать Лионеля Месси.

Goal.com опроверг уже удаленный материал Mundo Deportivo о том, что фанаты собираются освистать аргентинца в ближайшем матче с «Ренном» из-за его игры и ситуации с контрактом.

Кроме того, Goal отмечает, что «ПСЖ» наладил отношения со своими фанатами.

Ранее сообщалось, что форвард не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Килиана Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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48 комментариев

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Oleg
Ответ Timur_A
Если катарцы определяют, кто станет чемпионом Мира, то почему чемпионом мира не стал Катар?
Это мой вопрос юзеру шампиньону, а то он ограничил мне возможность ответа)))
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Oleg
Ответ Timur_A
Если катарцы определяют, кто станет чемпионом Мира, то почему чемпионом мира не стал Катар?
Вопрос , а почему катарские шейхи для своей сборной хотя бы очко в группе не купили?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ну например с Эквадором.
Эквадор бедная страна, мог ли бы занести.

Надеюсь на ответ и на то, что мой вопрос не повиснет в воздухе🤣
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Aleksandr Dubovik
Ответ London.is.blue
Ну Месси один из немногих, кого хотя бы было видно с Мюнхене. Как на счёт главной звезды галактики, некого французского феномена? Опять облизывать будут и сбрасывать вину на Месси/Неймара/тренера? Как раз такие матчи должен вытаскивать 24 летний бройлер, который ничего не выиграл на клубном уровне, а не дедушка, который уже выиграл 40+ трофеев.
Было видно? У человека 0 голевых действий за последние 2 года, он постоянно испаряется как только соперник сильнее Дижона
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grek087
😂😂😂 смешная новость
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Lestyv
В контракте прописано?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Великий Алонсо
Над Месси только все и угарают, вот ведь репутация у него неудачника...
Всё футболисты и не только мечтают быть таким неудачником с такой репутацией, а угарают тут над тобой только)
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sher.khan.89@bk.ru
Ответ Мохнатый55
Если свистеть за Баварию, то прежде всего нужно свистеть в адрес Мбаппе и Верратти.
Будут освистывать Месси ,потому что он номер 1 в футболе спрос будут у тех кто
больше ответит за игру, Мбаппе,Вератти? У них меньше ответственнось перед публикой ,незнаю почему хотя наоборот должно быть Месси почти 36 лет он до сих пор пользу приносит не меньше чем 24 летний и 30 летних игроков . Все просто Лео номер 1 в современном футболе и требовать будут от него а не от Баппе или Вератти .
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Timur_A
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
Если катарцы определяют, кто станет чемпионом Мира, то почему чемпионом мира не стал Катар?
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Я Гражданин Мира
Ответ Denis242424
Грамотно излагайте свои мысли. У вас только Климов вбрасывает четкие лозунги, а"ля "Мао -наше красное солнышко". Остальные какой-то бред несут.
У нас это у кого?
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Denis242424
Ответ Я Гражданин Мира
И при этом при доставил вам и подобие вам людим столько зависти и вам до конца жизни придётся жить с этим Как же мне вас жалко. Уж прямо хочется вас пожалеть
Грамотно излагайте свои мысли. У вас только Климов вбрасывает четкие лозунги, а"ля "Мао -наше красное солнышко". Остальные какой-то бред несут.
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Я Гражданин Мира
Ответ шампион
От великого до смешного 5 левых пенальти на ЧМ
Вы знаете не заслуживаете кроме смеха Ни-че-го!!!!!!
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*MVP*
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
и позор Кринжа?
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Я Гражданин Мира
Ответ Дворец культуры Центральный
почему нельзя? на Роналду при МЮ всегда вешали
Если кто то не ценить и не признаёт Месси и Роналду великим футболистоми они не не понимает о футболе ровным счётом ничего
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R Air
Прогнулись
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шампион
Ответ Я Гражданин Мира
Я вас понимаю, конечно. Вам очень трудно признать величие Месси. Но уважаемый человек вам ,да именно вам и подобие вам больелшиком придётся признать этого Иначе ваши понимание о футболе не о чём
От великого до смешного 5 левых пенальти на ЧМ
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Я Гражданин Мира
Ответ Дворец культуры Центральный
почему нельзя? на Роналду при МЮ всегда вешали
И я категорически был против
Более того я считаю в прошлом сезоне Роналду играл отлично за мю
Я больелшик Месси, но я считаю Роналду великим футболистом
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Я Гражданин Мира
Ответ шампион
Чему завидовать? Левым пенкам? Лет через десять почитаете, сколько это все стоило катарским шейхам
Я вас понимаю, конечно.
Вам очень трудно признать величие Месси.
Но уважаемый человек вам ,да именно вам и подобие вам больелшиком придётся признать этого
Иначе ваши понимание о футболе не о чём
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Arty K.
Набросили и тут же опровергли - классика
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Экспертное мнение
На самом деле, изначально Месси был не против такого расклада, он думал что Мбаппе топарь и заслуживает этого, тащер на пике формы и всё такое, ну Лео думал будет помогать черепашке, снабжать ассистами и играть на чилле. Но потом выяснилось, что черепашка в общем-то ничего особенного не делает, лигу сливает Лиллю, против Баварии испарился. Нет проблем, если бы он делал разницу, а так что есть что нет его, какая разница? Тем более Месси на ЧМ убедился, с игроками Брайтона и Астон Виллы можно нагибать Мбаппу с его топарями, а значит Месси нужен не Мбаппо, а нормальные пацаны вроде Макаллистера. Но вместо правления Месси в клубе, мы получили капитана-черепашку, это же смешно)))
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Goofts
На месте фанатов освистал бы Кампушк, провальная трансерная политика летом: ушел ди мария, гуйе, паредес. Руис и Витинья, Солер себя пока не оправдали
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Я Гражданин Мира
Ответ ZarvuR2020
Нам твоя жалость как то не упёрлась. Нам жаль футбол, который портят ради таких как ты.
Футболу такие больелшики как вы не нужны.
Если вы ход капли понимали бы футбол то тогда молились бы бога что Месси играл в футбол до 50 лет
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Дворец культуры Центральный
Ответ Я Гражданин Мира
Почему все молчит как Вератти привёз оба гола ворота псж. То что Месси во втором тайме играл плоха с Баварии я согласен , но нельзя же все собаки вещит на одного Месси
почему нельзя? на Роналду при МЮ всегда вешали
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Дворец культуры Центральный
Ответ Ussaev M
за что?
за то, что не разрешили освистывать
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шампион
Ответ Я Гражданин Мира
И при этом при доставил вам и подобие вам людим столько зависти и вам до конца жизни придётся жить с этим Как же мне вас жалко. Уж прямо хочется вас пожалеть
Чему завидовать? Левым пенкам? Лет через десять почитаете, сколько это все стоило катарским шейхам
+1
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ZarvuR2020
Ответ Я Гражданин Мира
И при этом при доставил вам и подобие вам людим столько зависти и вам до конца жизни придётся жить с этим Как же мне вас жалко. Уж прямо хочется вас пожалеть
Нам твоя жалость как то не упёрлась. Нам жаль футбол, который портят ради таких как ты.
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-2
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