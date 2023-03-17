Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Месси (Goal.com)

Фанаты «ПСЖ» не собираются освистывать .

Goal.com опроверг уже удаленный материал Mundo Deportivo о том, что фанаты собираются освистать аргентинца в ближайшем матче с «Ренном» из-за его игры и ситуации с контрактом.

Кроме того, Goal отмечает, что « » наладил отношения со своими фанатами.

Ранее сообщалось, что форвард не хочет получать в «ПСЖ» намного меньше Килиана Мбаппе. Не все в клубе считают, что Лео стоит сохранить.

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