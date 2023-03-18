Маслов о судьях: «Они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Павел Маслов Футбол

Павел Маслов высказался о судействе в преддверии матча «Спартака» с «Оренбургом» в Мир РПЛ.

«Приедем в Оренбург и будет стараться делать все от нас зависящее, чтобы победить.

Честно говоря, даже не задумывался, легче ли играть против них после ухода Сычевого. Наверное, у них и без Сычевого хватает исполнителей.

Судейство? Нечего сказать. Не хочу комментировать судейство — они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы», – сказал защитник «Спартака».

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4 комментария

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Иван Иванов
Так на то и ввели ВАР, Павел, чтоб эти ошибки минимизировать. А что мы видим... То ВАР не вмешивпется при очевидной ошибки главное, то главный, в упор смотрящий в монитор несколько минут, как Клаудиньо акцентрированно бьёт сзади по икрам Тюкявину, делает вид, что всё в пределах правил якобы
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Ширко1986
Какие все дружелюбные)

Ну перестаньте тогда окружать и наезжать на судей, когда у Урала из-за этого не выигрываете и можете себе Кубок усложнить)

Ну не дал пенальти твоей команде в абсолютно такой же ситуации, что тур назад в твои ворота поставил.

Ну не увидел на телеке Мешков, что Мартинс не причем. Мальчик маленький, который в школу ходит посмотрел 1 раз и увидел. А судья за пару минут и пару просмотров нет..

Просто молча с партнерами идете вкидывать аут, а если кто из команды начнёт наезжать, объясни ему тихо на поле - что ошибки есть у всех))))

Да и так то, если и с ВАРом такое, может и не тратиться на него.. ))
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Ильдар Фарукшин
Правильно не лезь. Играйте. Кому надо пусть разбираются
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Никому_никабельный
Только от ваших ошибок вы же и страдаете. Хотя от ошибок судей страдаете тоже вы)
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