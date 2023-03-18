Маслов о судьях: «Они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы»

высказался о судействе в преддверии матча «Спартака» с «Оренбургом» в Мир .

«Приедем в Оренбург и будет стараться делать все от нас зависящее, чтобы победить.

Честно говоря, даже не задумывался, легче ли играть против них после ухода Сычевого. Наверное, у них и без Сычевого хватает исполнителей.

Судейство? Нечего сказать. Не хочу комментировать судейство — они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы», – сказал защитник « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас