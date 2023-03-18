Маслов о судьях: «Они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы»
Павел Маслов высказался о судействе в преддверии матча «Спартака» с «Оренбургом» в Мир РПЛ.
«Приедем в Оренбург и будет стараться делать все от нас зависящее, чтобы победить.
Честно говоря, даже не задумывался, легче ли играть против них после ухода Сычевого. Наверное, у них и без Сычевого хватает исполнителей.
Судейство? Нечего сказать. Не хочу комментировать судейство — они тоже работают, стараются. Могут ошибаться, могут не ошибаться. Так же, как и мы», – сказал защитник «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ну перестаньте тогда окружать и наезжать на судей, когда у Урала из-за этого не выигрываете и можете себе Кубок усложнить)
Ну не дал пенальти твоей команде в абсолютно такой же ситуации, что тур назад в твои ворота поставил.
Ну не увидел на телеке Мешков, что Мартинс не причем. Мальчик маленький, который в школу ходит посмотрел 1 раз и увидел. А судья за пару минут и пару просмотров нет..
Просто молча с партнерами идете вкидывать аут, а если кто из команды начнёт наезжать, объясни ему тихо на поле - что ошибки есть у всех))))
Да и так то, если и с ВАРом такое, может и не тратиться на него.. ))