Зарема Салихова: «Полиграф ввели, чтобы понимать, правда судья низкоквалифицированный либо «столик забронирован». У них конспирологическая терминология есть, Газизов объяснял»
Зарема Салихова высказалась об общении «Спартака» с судьями и детекторе лжи.
Ранее стало известно, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.
«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.
Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья.
Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввел полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».
Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Ни Спартак , ни Зенит тут не причём…
Судьи и правда позор !
Некомпетентность помноженная на ангажированность их кредо !
но судя по последнему матчу Гриша Иванов знает что должно стоять на этом столике... вместо Спартак-колы