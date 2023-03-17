Зарема Салихова: «Полиграф ввели, чтобы понимать, правда судья низкоквалифицированный либо «столик забронирован». У них конспирологическая терминология есть, Газизов объяснял»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Шамиль Газизов детектор лжи Ашот Хачатурянц Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась об общении «Спартака» с судьями и детекторе лжи.

Ранее стало известно, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья.

Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввел полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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60 комментариев

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Konstantin Zorin
Эскортно Судейская Комиссия!))
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Андрей Кутепов
Что судьи уже с первых матчей после зимнего перерыва начали "топить" Спартак в матчах премьерки это факт. Заказ газпромовский в действии, Зарема это знает!
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ro44an.siz
Ответ Ninjah
Ну, допустим, судья пройдет полиграф и окажется, что он просто "не квалифицирован". Что это изменит? Так же будете орать, окажется и полиграф куплен. Получается, судей надо отправлять на полиграф только после ошибок против Спартака или в пользу Зенита. Хороший месседж судьям)
Нанять зарубежную фирму и всего делов, есть крупные аудиторские компании, дорожащие своей репутацией
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ro44an.siz
Зарема знает предмет, о котором говорит, причем знает всю эту кухню изнутри, и получше комментаторов Спортса.
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counsel
Зареме не плохо бы начать отличать слова «конспиративная» и «конспирологическая»
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Ян Константинопольский
Жаль, Заремка. что в тебя не ввели пару уколов успокоительного
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Алексей Иванов
Ответ Честный контроль
Какая там Барселона или Ювентус, тут вообще в открытую подкуп судей происходит. И сожительница одного из совладельцев открыто признается в этом. Следственный комитет спит чтоль?
Газизов с другими менеджерами не общался. Он Казарцева подкупила матче с Сочи в 20м году
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Алексей Иванов
Ответ Serzhique
Это сейчас было чистосердечное признание, что Спартак с Газизовым работал с судьями?
Да, с Казарцевым в матче с Сочи, заказал себе два левых пеналя
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Алексей Иванов
Ответ Мовсар Германия
так вот почему Спартак подписывал Газизова, чтоб быть на Ты с судьями
При Газизова случился Казарцев
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Александр Жердин
Ответ OldRedWhite
Брось ты , Саша дорогой ! Ни Спартак , ни Зенит тут не причём… Судьи и правда позор ! Некомпетентность помноженная на ангажированность их кредо !
Маленькое уточнение, я беру все 19 туров, а не только весеннюю часть.
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Ninjah
Ну, допустим, судья пройдет полиграф и окажется, что он просто "не квалифицирован". Что это изменит? Так же будете орать, окажется и полиграф куплен. Получается, судей надо отправлять на полиграф только после ошибок против Спартака или в пользу Зенита. Хороший месседж судьям)
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Александр Жердин
Ответ OldRedWhite
Брось ты , Саша дорогой ! Ни Спартак , ни Зенит тут не причём… Судьи и правда позор ! Некомпетентность помноженная на ангажированность их кредо !
Я соглашусь с тобой лишь в одном, что судьи действительно - полный отстой. Только вы почему то считаете, что они судят в пользу Зенита. Так посмотри выкладки по результативным ошибкам судей , так получается судьям надо ещё раз пять ошибаться в пользу Зенита. Ну что бы догнать ваш клуб.
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OldRedWhite
Ответ Александр Жердин
Не пытайся заниматься софистикой, всё равно у тебя не получается. Клуб, за который она так рьяно разглагольствует.
Брось ты , Саша дорогой !
Ни Спартак , ни Зенит тут не причём…
Судьи и правда позор !
Некомпетентность помноженная на ангажированность их кредо !
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Dryabloe telo
Это что получается Спартак работает с судьями
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Ковид 07.10.52
Ответ Алекс Я
Зенит назначает судей?это больше к Спартаку.
А что уже Дюкова убрали и из Лукойла кого-то назначили....не знал...
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Ковид 07.10.52
Ответ Алекс Я
Зенит назначает судей?это больше к Спартаку.
Смешно...удалили комментарий, что питерские во власти футбола ....и они назначают судей...И чего здесь криминального?
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Bazelle
Ответ prus_3
Федун, либо веди Зарему в секс-шоп, либо верни ей Спартак! Она достала уже всех!
Будем внимать исключительно бред болельщиков сборной Бразилии, немного разбавленной русскими игроками.
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Александр Жердин
Ответ Леонид Романов
Зарема клуб купила? Или я что-то пропустил? 🤔
Не пытайся заниматься софистикой, всё равно у тебя не получается. Клуб, за который она так рьяно разглагольствует.
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Bazelle
Ответ Честный контроль
Какая там Барселона или Ювентус, тут вообще в открытую подкуп судей происходит. И сожительница одного из совладельцев открыто признается в этом. Следственный комитет спит чтоль?
ты слепой невежда, это законная супруга!
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СИ
А я бы прежде чем применить полиграф на судьях сначала бы опробовал полиграф на чиновниках рфс и РПЛ Митрофанове с Алаевым на профпригодность.
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Senchas
Ответ Xm.md
Ты прочитал так как хотел прочитать. Я прочитал, что Газизов работал с судьями, без упоминания периода его работы, в Спартаке это было или нет не указано.
спартак работал с судьями через посредника в уфе?)
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prus_3
Федун, либо веди Зарему в секс-шоп, либо верни ей Спартак! Она достала уже всех!
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Леонид Романов
Ответ Александр Жердин
Зарема, сама того не понимая, палит свой клуб. И теперь болелы Спартака будут утверждать, что их клуб - "белый и пушистый" ? Ну, ну . Это именно тот случай, когда лучше молчать.
Зарема клуб купила? Или я что-то пропустил? 🤔
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.ru
бронируют все, Газизов рассказывал...
но судя по последнему матчу Гриша Иванов знает что должно стоять на этом столике... вместо Спартак-колы
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Ярик01
Ответ Мовсар Германия
так вот почему Спартак подписывал Газизова, чтоб быть на Ты с судьями
Глупые и там. Достаточно было Сухину пригласить, а не невнятного башкира, что не вращался в кругу судей.
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