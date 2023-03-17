Зарема Салихова: «Полиграф ввели, чтобы понимать, правда судья низкоквалифицированный либо «столик забронирован». У них конспирологическая терминология есть, Газизов объяснял»

высказалась об общении « » с судьями и детекторе лжи.

Ранее стало известно, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

Еще раньше объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья.

Противно это все. Думаю, что и ввел полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас