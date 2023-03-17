Мостовой о встрече «Спартака» с судьями: «Зачем заниматься показухой? Давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться, это смешно!»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о встрече «Спартака» с сотрудниками судейского департамента РФС

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса.

У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?» – сказал бывший игрок красно-белых.

На встрече «Спартака» с судьями не обсуждались ошибки. Разговор шел в основном о затяжках времени и симуляциях (Иван Карпов)

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

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20 комментариев

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KKA
Ответ melmi
Был где-то текст на спортсе в 2022 куда он пропал. Болеет со слов близких и не хочет идти на контакт с миром.
Спасибо. Жаль…
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свинья в лесу
мало новостей читаю.
эта встреча, вообще, подтверждена?
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Сергей Молодых
Без давления на судей Спартак же не может! Это уже все границы переходит! Они после того как с помощью такого давления взяли чемпионство в 17, видимо решили что это будет самый надёжный и единственный вариант для решения турнирных задач. Честное слово, задрали своим нытьём!
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андрэ
Саша зачем заниматься показухой и нести дичь в сторону Спартака и тренеров
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nobrainnopain
Зачем критиковать то, юродивых на Руси всегда жалели
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melmi
Ответ KKA
А куда кстати Бубнов делся ?
Был где-то текст на спортсе в 2022 куда он пропал. Болеет со слов близких и не хочет идти на контакт с миром.
+2
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KKA
Ответ melmi
Для кликбейта, рейтинга программ, для наших плюсов и минусов. Был Бубнов, теперь Мостовой. Каждому времени свой герой
А куда кстати Бубнов делся ?
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melmi
Ответ KOT_B_yHTAX
Да зачем вы у него берете интервью то я не понимаю?!
Для кликбейта, рейтинга программ, для наших плюсов и минусов. Был Бубнов, теперь Мостовой. Каждому времени свой герой
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Arty K.
Оставьте человека в покое, сегодня ж пятница!
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трахтенберг месть коней
по мне так пусть каждая встретится с судьями узнает почему одинаковые эпизоды имеют разные толкования. В чем проблема, не понимаю
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Артур Межаков
Сходи лучше к цирюльнику.....
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Семен Щукин
ну это мостовой его слушать себя не любить😁
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-1
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Ильдар Фарукшин
Сказал самый паказной чувак
+1
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Леонид Романов
Мостовой обиделся, потому что на разборки его не пригласили))
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Назар Игорь
Мостовой неправ. Спартак обязательно своего добьëтся, однажды уже прокатило, когда Федун провоцировал снятием с чемпионата, судьи стали свистеть в сторону нужную народной команде, почему не попробовать снова?
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Александр Зубков
Тренеры и судьи. А.Мостовой. Трагедия.
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petyhudt futar
нет ли в этой встречи корупционной составляющей
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-1
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Ali
А Спартак заплатил за консультации судьям?
+1
-1
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MstAndreev
Мостовой уже не интересен. Все ждут, как сайт привяжет к спорту новость про заочный арест Путина. Думаю, через слово "судьи")
+4
-2
+2
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KOT_B_yHTAX
Да зачем вы у него берете интервью то я не понимаю?!
+11
-1
+10
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