Мостовой о встрече «Спартака» с судьями: «Зачем заниматься показухой? Давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться, это смешно!»

высказался о встрече «Спартака» с сотрудниками судейского департамента РФС

Ранее сообщалось, что штаб московского клуба встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Я не понимаю встречу тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса.

У всех есть вопросы к судьям: давайте теперь каждая команда будет с ними встречаться. Это смешно! Зачем заниматься показухой?» – сказал бывший игрок красно-белых.

На встрече «Спартака» с судьями не обсуждались ошибки. Разговор шел в основном о затяжках времени и симуляциях (Иван Карпов)

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

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