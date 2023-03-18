«ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 млн евро. «Реал» думает о нем как об альтернативе Мбаппе

«Реал» и « » претендуют на трансфер .

Ранее стало известно, что отступные форварда « » в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего Пепа Гвардиолы – тренер продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.

Как сообщает Marca со ссылкой на RMC Sports, «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро. И это может повлиять на будущее в клубе , и .

«Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан , но и параллельно думает об альтернативе в лице Холанда.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас