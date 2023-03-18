«ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 млн евро. «Реал» думает о нем как об альтернативе Мбаппе
«Реал» и «ПСЖ» претендуют на трансфер Эрлинга Холанда.
Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего Пепа Гвардиолы – тренер продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.
Как сообщает Marca со ссылкой на RMC Sports, «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро. И это может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара.
«Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице Холанда.
В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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Понятно, зачем он ПСЖ - если, например, Мбаппе все же захочет зарулить в Мадрид, то Холланд один из лучших вариантов. Но норвежец сам вряд ли перейдет - АПЛ чемпионат и покруче, да и про денежный вопрос уже сказано выше.