«ПСЖ» готов заплатить за Холанда около 200 млн евро. «Реал» думает о нем как об альтернативе Мбаппе

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» и «ПСЖ» претендуют на трансфер Эрлинга Холанда.

Ранее стало известно, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 млн евро активируются летом 2025 года, а не 2024-го. Это зависело от будущего Пепа Гвардиолы – тренер продлил контракт, поэтому отступные Эрлинга вступят в силу в 2025 году.

Как сообщает Marca со ссылкой на RMC Sports, «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Холанда около 200 миллионов евро. И это может повлиять на будущее в клубе Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Неймара.

«Реал» продолжает работать над планом по подписанию нападающего парижан Килиана Мбаппе, но и параллельно думает об альтернативе в лице Холанда.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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43 комментария

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WhatZ
Ответ Ivan Ivanov
Деревяшка зорлшоидоя Реала??? Через год он сдуется, про него забудут
вы так уже 3 года рассказываете, а Холланд только улучшает свою игру и статистику
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rooney pers
Ответ krolik213
Как же хочется запятую здесь увидеть…
После на?
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rooney pers
Ответ &_Bishep_&
Реал думает, ПСЖ покупает, Реал побеждает, ПСЖ вылетает..
Бгг
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ilmir2504
Жизнь не справедлива)) как достали такие новости, но рейтинга не хватает чтоб минусить и минусить))
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Алексей Антонов
Платите за рабов дороже,чем хлопок
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Gagarin Party
Ответ кто-то
Холланд-не дурак, чтоб в бесперспективный ПСЖ переходить
забавно будет если вдруг он перейдет. Даже интересно что ты и тебе подобные напишут.
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Gagarin Party
Ответ med-a-lion
а холланд такой все бросил и поехал из апл и от гвардиолы во францию. тут и деньгами не перекупить, нашла коса на камень
а откуда ты знаешь чего хочет Холанд? ты ему кто? Всегда забавляют такие всезнайки диванные.
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Markus GronHolm
Пока Тебас в Ла Лиге, никаких 200 миллионов евро ни у Реала, ни у кого другого в Испании не будет. Там переподписать действующие контракты проблема
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Vinnipukh Vinni
Ответ Veles3101
ПСЖ это клуб для звездных пенсионеров. Эдакая промежуточная станция между большим футболом и верблюжьей лигой. Для тех кто уже собрался на покой, но еще хочется немного в ЛЧ побегать. Холланду оно нафиг не надо. Ему еще золотые мячи выигрывать, а не греть кости в элитном пансионате
Это что же - следующий клуб Мбаппе будет из верблюжьей лиги?
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Pertinax Gandi
Лучше бы, взяли Писарского.
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med-a-lion
Ответ гилберт
Деньгами легко. Дадут зп в три раза больше и досвидос. Пеп столько не даст.
пеп не даст а мансур даст
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Mike Judge
Подписать можно кого угодно, но уровень чемпионата Франции этим не поднимешь, соответственно и мечты о ЛЧ останутся только мечтами.
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Дядя ТУРА
Ответ гилберт
Деньгами легко. Дадут зп в три раза больше и досвидос. Пеп столько не даст.
пеп сам в ПСЖ уйдет следом
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Южанин78
Ответ Артем Алмазов
Больше голов Дижонам. Ееее
Я не понимаю этих претензий к ПСЖ. Это явно не из вина, что они играют с Анжерами, Аяччоми и т.д. Пусть федерация думает как поднять уровень чемпионата.
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krolik213
Ответ K0run
Не надо Холланду уходить никуда он на своем месте
Как же хочется запятую здесь увидеть…
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Салесар
Ответ Тамазик Хеладзе
Холланд для Реала пожалуй даже лучше смотрится в плане тактики. Мяч до него точно будет доходить если Модрич еще жив будет. Ну и он всегда в нужном месте оказывается. Как игрока Мбаппе хочется в Реале видеть, но вот нужен ли он с таким характером и такой конкуренцией на его позицию?
Модрич в 25 году?) не исключаю, что он будет в команде, но очень сомневаюсь, что он будет много играть
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Алексей Матыгин
до 2025 дожить ещё надо)
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Veles3101
ПСЖ это клуб для звездных пенсионеров. Эдакая промежуточная станция между большим футболом и верблюжьей лигой. Для тех кто уже собрался на покой, но еще хочется немного в ЛЧ побегать. Холланду оно нафиг не надо. Ему еще золотые мячи выигрывать, а не греть кости в элитном пансионате
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&_Bishep_&
Ответ гилберт
Реал думает, ПСЖ покупает.
Реал думает, ПСЖ покупает, Реал побеждает, ПСЖ вылетает..
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Eduard Rastryopin
Ответ MJRom
у вас топовой полузащиты нет, какой холанд. ну как цыгане...
ПСЖ в финале ЛЧ с великими Паредесом и Херерой в полузащите играл.Они сейчас в основы Атлетика Бильбао и Ювентуса не проходят.
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Ман Сити
После пентатрика мешки активировались. В итоге за 200 лямов им продадут разве что Мареза и то если он захочет там доигрывать.
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Velirpa
Реал раньше "легенд" выгонял, а теперь из Модрича и Крооса последнее пытается выдавить.
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Ivan Ivanov
Ответ Тамазик Хеладзе
Холланд для Реала пожалуй даже лучше смотрится в плане тактики. Мяч до него точно будет доходить если Модрич еще жив будет. Ну и он всегда в нужном месте оказывается. Как игрока Мбаппе хочется в Реале видеть, но вот нужен ли он с таким характером и такой конкуренцией на его позицию?
Деревяшка зорлшоидоя Реала???
Через год он сдуется, про него забудут
+1
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a2wai
Зачем Холланду из одной команды шейхов переходить в другую. Деньги они предложат одинаковые, а амбиций у Сити все же больше, чем у парижан.

Понятно, зачем он ПСЖ - если, например, Мбаппе все же захочет зарулить в Мадрид, то Холланд один из лучших вариантов. Но норвежец сам вряд ли перейдет - АПЛ чемпионат и покруче, да и про денежный вопрос уже сказано выше.
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гилберт
ПСЖ может купить любого игрока. И может предложить такую зп, что игрок потеряет сон.
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