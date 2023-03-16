Отступные Холанда в 200 млн евро активируются летом 2025-го, а не 2024-го. Это зависело от будущего Пепа (Catalunya Ràdio)

Активация отступных зависела от будущего .

Как сообщает Catalunya Ràdio, отступные нападающего в размере 200 млн евро должны были вступить в силу летом 2024 года, однако в контракте игрока было прописано, что срок их активации сдвинется в случае продления соглашения между «Ман Сити» и Гвардиолой.

Это произошло – тренер продлил контракт с клубом до лета 2025 года. В связи с этим отступные Холанда вступят в силу в 2025 году.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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