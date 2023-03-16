Отступные Холанда в 200 млн евро активируются летом 2025-го, а не 2024-го. Это зависело от будущего Пепа (Catalunya Ràdio)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд деньги Футбол

Активация отступных Эрлинга Холанда зависела от будущего Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Catalunya Ràdio, отступные нападающего в размере 200 млн евро должны были вступить в силу летом 2024 года, однако в контракте игрока было прописано, что срок их активации сдвинется в случае продления соглашения между «Ман Сити» и Гвардиолой.

Это произошло – тренер продлил контракт с клубом до лета 2025 года. В связи с этим отступные Холанда вступят в силу в 2025 году.

В этом сезоне 22-летний нападающий забил 39 голов в 36 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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24 комментария

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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
А ещё Месси , Марадону и Пеле в нападении )
И ещё волшебника - Роналдиньо!)
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Игорь Климов
Холанд на долго в Ман.Сити!
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RashNomadKazakh
Ответ Михаил Родченков
Так новость не про Неймара же
Неплохо👍🏻👏🏻
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RashNomadKazakh
Ответ Alxx3xx
Желаемое за действительность выдаём? Этот хрустальный набор рекорд за рекордом бьёт.
Я без хейта. Эрлинг много пропускает и за такие деньги его покупать огромный риск.
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MachineGunKelly
Ответ Иван Иванов
Чтобы сравнивать его с Мбаппе пусть для начала выиграет что нибудь с национальной сборной своей страны.
аххахахах
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Петр Сосулин
Ответ Иван Иванов
Чтобы сравнивать его с Мбаппе пусть для начала выиграет что нибудь с национальной сборной своей страны.
Дай ему таких же партнеров в национальной сборной, которые есть у Мбаппе и он выиграет побольше, чем выиграл Мбаппе. Ещё и рекордов понаставит.
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Rainn
Ответ Футбол, хоккей итд
Холланд в 25 лет перейдёт в Ла Лигу, в 28 в Серию А, в 31 в Лигу-1, в 34 в МЛС, в 37 в чемпионат Саудовской Аравии. В 39 вернётся в родную Норвегию, отыграет сезон за Брюно или Молде, и в возрасте 40 лет завершит свою профессиональную карьеру.
Передам ему
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BeastI666I
Гвардиоле отстегнули , наверное. чтобы еще годик посидел. А то в 2024 бы точно увели Холланда.
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Футбол, хоккей итд
Холланд в 25 лет перейдёт в Ла Лигу, в 28 в Серию А, в 31 в Лигу-1, в 34 в МЛС, в 37 в чемпионат Саудовской Аравии. В 39 вернётся в родную Норвегию, отыграет сезон за Брюно или Молде, и в возрасте 40 лет завершит свою профессиональную карьеру.
+6
-1
+5
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XavIniesta2008-2015
Ответ Mercucio
Еще как есть
И какой ?
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-2
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DolJun
холанд это просто подарок для физручка гвардиолы, а он ему вместо этого рекорды обламывает
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Dima_Sushkov
Адекватные отступные, даже низкие для такого игрока
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Бархатные тяги
Ответ Иван Иванов
Чтобы сравнивать его с Мбаппе пусть для начала выиграет что нибудь с национальной сборной своей страны.
Ты о чëм вообще?
С Норвегией даже Мбаппе ничего не выиграет.
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Александра Александрова
Ответ Экспертное мнение
Хотелось бы в одной команде посмотреть на Хвичу, Мбаппе, Холанда, Осимхена и Чака Норриса, в какой-нибудь Парме
А ещё Месси , Марадону и Пеле в нападении )
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-1
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Александра Александрова
Вот почему он перешёл именно в Сити , Гвардиола ) ну и правильно сделал )
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Иван Иванов
Чтобы сравнивать его с Мбаппе пусть для начала выиграет что нибудь с национальной сборной своей страны.
0
-6
-6
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Михаил Родченков
Ответ RashNomadKazakh
Никто выкупать этот хрустальный набор не будет.
Так новость не про Неймара же
+9
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Подкат Пенальтьевич
Как раз к этому году закончатся разбирательства. И шейхов махинаторов выпнут из АПЛ. А голубую помойку отправят в Чемпионшип.
0
-7
-7
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Экспертное мнение
Хотелось бы в одной команде посмотреть на Хвичу, Мбаппе, Холанда, Осимхена и Чака Норриса, в какой-нибудь Парме
+1
-4
-3
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Акира_1
Для Псж или Боэли вообще ничего не стоит заплатить такую сумму, тут все зависит от желания Холланда. 😆
+3
-2
+1
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Alxx3xx
Ответ RashNomadKazakh
Никто выкупать этот хрустальный набор не будет.
Желаемое за действительность выдаём? Этот хрустальный набор рекорд за рекордом бьёт.
+20
-2
+18
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Mercucio
Ответ QWertY
Ему нет смысла уходить из Сити
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+3
-12
-9
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QWertY
Ему нет смысла уходить из Сити
+20
-7
+13
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RashNomadKazakh
Никто выкупать этот хрустальный набор не будет.
+2
-10
-8
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