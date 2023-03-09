«Реал» думает о подписании Холанда летом. В борьбе за Беллингема клуб считает себя фаворитом

может перейти из « » в «Реал» ближайшим летом.

По сведениям The Independent, мадридцы рассматривают возможность подписания форварда в этом году. Сделка интересует президента , разочарованного срывом перехода Килиана Мбаппе в 2022-м и нацеленного на поиск замены Кариму Бензема.

На данный момент Холанд счастлив в «Сити», но в «Реале» надеются, что скандал вокруг финансовых нарушений клуба может помочь в работе над трансфером.

Ожидалось, что Перес отложит попытки подписать Холанда до 2024-го, но все же « » займется этим вопросом уже в нынешнем году.

Также мадридцы уверены, что являются фаворитами в борьбе за хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Между сторонами уже состоялся ряд встреч.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся