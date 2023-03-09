«Реал» думает о подписании Холанда летом. В борьбе за Беллингема клуб считает себя фаворитом

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Эрлинг Холанд может перейти из «Манчестер Сити» в «Реал» ближайшим летом.

По сведениям The Independent, мадридцы рассматривают возможность подписания форварда в этом году. Сделка интересует президента Флорентино Переса, разочарованного срывом перехода Килиана Мбаппе в 2022-м и нацеленного на поиск замены Кариму Бензема.

На данный момент Холанд счастлив в «Сити», но в «Реале» надеются, что скандал вокруг финансовых нарушений клуба АПЛ может помочь в работе над трансфером.

Ожидалось, что Перес отложит попытки подписать Холанда до 2024-го, но все же «Реал» займется этим вопросом уже в нынешнем году.

Также мадридцы уверены, что являются фаворитами в борьбе за хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Между сторонами уже состоялся ряд встреч.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

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59 комментариев

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Вася И
Ответ Алекс Самойлов
Реал может о чем угодно думать . но по итогу н кого не подпишет . к ним даже за деньги не идут . ахаххаа
к ним за кубками приходят)) а не за деньгами
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Kyancey
Ответ Barca_mania
согласен, не пойдёт он на понижение
Эй, Axмeткa, я жду ответы на твои вопросы! Отвечай давай, я не отстану )))
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Raybay
Сити брал холанда под лч а так по стилю игры они другу другу не пара, другое дело реал
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ta-tosha
Если Сити опустят в шип, а шансы на это есть - они будут продавать всех. Только тогда Реал сможет купить Холланда, а КДБ уедет к своим друзьям-соседям в Ливерпуль, и будет тусить с ними не прячась от прессы. Других вариантов ноль
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Temp LC
Ответ Артур Мкртычян
он такого не говорил. не придумывай.
Говорил, что не отрицает что уйдёт в 2024
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Goofts
Реалу бы связку Холланд-Мбаппе)
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Артур Мкртычян
Ответ Temp LC
Думаю игрок, которому нравится клуб не заявил бы о возможном уходе в следующем году
он такого не говорил. не придумывай.
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Фёдор Кузнецов
hedgehod11 а что это ты мне пишешь, а сам ограничил возможность ответить
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hedgehog111
Ответ Фёдор Кузнецов
Реал берёт ЛЧ с Азарами)
вопрос был в другом! По факту Азар доит реалку 🤣 , развели так не хило англичане сливочных
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Pb-SE
Робиньо с Вудгейтом и Гравесеном купите, шакалы. Говорят, перспективные мальцы.
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Артур Мкртычян
Ответ белошип
Если хочет выиграть ЛЧ,уйдёт)
с сити есть все шансы. все зависит и от него в том числе. пускай затащит команду, в борьбе за лч.
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Артур Мкртычян
Ответ cektor
А холланд хочет уйти из Сити ? Что да бред ..))
в этой же новости написали что он счастлив в Сити. так что врядле он хочет уйти.
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hedgehog111
Ответ Артур Мкртычян
далеко не факт. холланд играет не так, как бенз
даже лучше)
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hedgehog111
Ответ белошип
Если хочет выиграть ЛЧ,уйдёт)
Это ты так считаешь! А умные нет!!!
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Temp LC
Ответ cektor
А холланд хочет уйти из Сити ? Что да бред ..))
Думаю игрок, которому нравится клуб не заявил бы о возможном уходе в следующем году
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hedgehog111
Ответ cektor
А холланд хочет уйти из Сити ? Что да бред ..))
+++
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Фёдор Кузнецов
Ответ Артур Мкртычян
канселу мертвый. и на банку сел. холланда же это не касается
Опять таки, кто мог подумать что Канселу сядет год назад?
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hedgehog111
Ответ Gravdaar Iyaad
Эт ты в 200 млн оцениваешь Бернабео? В мире игроки делятся на два вида: 1. Те, кто мечтает играть за Реал 2. Те, кто мечтает играть за Барселону
сказочник
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Артур Мкртычян
Ответ Фёдор Кузнецов
В какой-то момент казалось что Сити не отдаст никому Канселу
канселу мертвый. и на банку сел. холланда же это не касается
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Temp LC
Ответ rigobersong
Конечно не подходит, поэтому и забивает один больше, чем 90% команд АПЛ:))
Только в системе сити он не влезает. Смотря матчи, видно как игроки просто игнорируют его забегания, потому что футбол Гвардиолы подстроен больше на комбинационных атаках, а не забросах
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Фёдор Кузнецов
Ответ hedgehog111
Азар и другие пассажиры! Реал дойная корова)
Реал берёт ЛЧ с Азарами)
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hedgehog111
Ответ Barca_mania
согласен, не пойдёт он на понижение
поддерживаю
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Сеиль Алмабек
Ответ Алекс Самойлов
Реал может о чем угодно думать . но по итогу н кого не подпишет . к ним даже за деньги не идут . ахаххаа
🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍
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hedgehog111
Ответ Фёдор Кузнецов
Да за деньги в Реал не идут, туда идут за трофеями
Азар и другие пассажиры! Реал дойная корова)
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Gravdaar Iyaad
Ответ Tiestorzn17
Чтоб купить у шейхов Холланда Пересу придется Бернабеу в ломбард нести целиком. У людей, которым не нужны деньги, нельзя просто так что то купить.
Эт ты в 200 млн оцениваешь Бернабео?
В мире игроки делятся на два вида:
1. Те, кто мечтает играть за Реал
2. Те, кто мечтает играть за Барселону
+7
-4
+3
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