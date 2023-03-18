Канчельскис о словах про «тупых» англичан: «Речь не обо всех. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим знак равенства со всем населением»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Политика Футбол

Андрей Канчельскис уточнил свои слова про «тупых» англичан.

– Не боитесь, что резонансным интервью вы могли навредить себе?

– С какой стати?

– Например, назвали англичан «тупыми» – могут и обидеться.

– Ребята, которые брали интервью, не так поняли смысл моего высказывания. Речь, понятное дело, не обо всех британцах: говорил в том же интервью, что люди в Британии приветливые и свободные.

Я говорил про тех, кто отказывал сыну. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим тогда знак равенства со всем населением.

– То есть каких-либо санкций не боитесь?

– Посмотрим, как они еще переведут.

– Ну а как можно перевести слово «тупой»? Наверное, как stupid.

– И из-за одного слова у меня будут проблемы? Нет, не переживаю. Оно относилось к конкретным людям, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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9 комментариев

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Geo07
А они ставят сами, заметим
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sepa39
А вообще согласен. Бывает еще человек успевает побыть тупым и тут, и там, как канчельскис например
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sepa39
Отличный продавец в переобувной магазин
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Velirpa
если там тупые, то пусть сын работает в России, где умные.
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mancunian82
Туризм, это когда власть за анекдот срок даёт.
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Veles3101
что ж ты фраер сдал назад)
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Ярик01
Прокапался, неправильно поняли уже
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BaltikaSPb
Речь не обо всех. Тупые люди и у нас есть
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Канчельскис сегодня самокритичен
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Кокич
Stupid Girl
© Rolling Stones
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