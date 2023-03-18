Канчельскис о словах про «тупых» англичан: «Речь не обо всех. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим знак равенства со всем населением»

уточнил свои слова про «тупых» англичан.

– Не боитесь, что резонансным интервью вы могли навредить себе?

– С какой стати?

– Например, назвали англичан «тупыми» – могут и обидеться.

– Ребята, которые брали интервью, не так поняли смысл моего высказывания. Речь, понятное дело, не обо всех британцах: говорил в том же интервью, что люди в Британии приветливые и свободные.

Я говорил про тех, кто отказывал сыну. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим тогда знак равенства со всем населением.

– То есть каких-либо санкций не боитесь?

– Посмотрим, как они еще переведут.

– Ну а как можно перевести слово «тупой»? Наверное, как stupid.

– И из-за одного слова у меня будут проблемы? Нет, не переживаю. Оно относилось к конкретным людям, – сказал бывший игрок « » и сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас