Канчельскис о словах про «тупых» англичан: «Речь не обо всех. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим знак равенства со всем населением»
Андрей Канчельскис уточнил свои слова про «тупых» англичан.
– Не боитесь, что резонансным интервью вы могли навредить себе?
– С какой стати?
– Например, назвали англичан «тупыми» – могут и обидеться.
– Ребята, которые брали интервью, не так поняли смысл моего высказывания. Речь, понятное дело, не обо всех британцах: говорил в том же интервью, что люди в Британии приветливые и свободные.
Я говорил про тех, кто отказывал сыну. Тупые люди и у нас есть, но мы же не ставим тогда знак равенства со всем населением.
– То есть каких-либо санкций не боитесь?
– Посмотрим, как они еще переведут.
– Ну а как можно перевести слово «тупой»? Наверное, как stupid.
– И из-за одного слова у меня будут проблемы? Нет, не переживаю. Оно относилось к конкретным людям, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
======================
Канчельскис сегодня самокритичен
© Rolling Stones