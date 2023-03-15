Канчельскис о матери на Украине: «В Кировограде не бомбят, у нее все нормально. Сказала, что никуда не поедет – уговаривать будем»

Андрей Канчельскис рассказал, что его мать не хочет уезжать из Украины.

«Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград (с 2016 года город переименован в Кропивницкий – Sports.ru) находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова.

Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», – сказал бывший игрок сборной России.

Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»

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