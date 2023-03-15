Канчельскис о матери на Украине: «В Кировограде не бомбят, у нее все нормально. Сказала, что никуда не поедет – уговаривать будем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Андрей Канчельскис Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис рассказал, что его мать не хочет уезжать из Украины.

«Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград (с 2016 года город переименован в Кропивницкий – Sports.ru) находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова.

Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», – сказал бывший игрок сборной России.

Андрей Канчельскис: «Сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России. Все ополчились против русских. Тупые»

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57 комментариев

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j30
Ответ nnn4404
а как это киевский режим? в чем сущность его?
это хунта которая захватила власть в 2014 году курируются америкой , держит в плену зеленского чтобы он изображал президента , которая всю украину хотела сделать бандеровскую как на западе страны , полный этноцид против всего что связано с ссср россией итд
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Sergey Kuznetsov
Ответ УсыЧерчесова
А в Израиле не будет сирен?
Все от города зависит. Спросите у Тарантино
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Теннисный абсолют
Ответ nnn4404
а тебе то какой прок от этого будет? или тоже там при делах?
Прок будет что предатели выучат свой урок и всякие грызуны, мамбеты, ары потом 100 раз подумают прежде чем зазывать НАТО на территории Большой России.
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nnn4404
Ответ murzzzzzilka
Ну, вроде, на улицах, в клубах, магазинах не отлавливливают, как на Украине.
ооо, как же без твоего комментария???? так а чего же там у вас недовольных много?
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Румынский Клуж
Ответ evgen123
правобережный в следующем году.
а потом и весь мир!!!! 11 ура!!
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Alex1104
Ответ brig_Mercury
Вообще-то Израиль не только Иерусалим.
А то там только в Иерусалиме
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RSM-1930
Ответ Любитель шпилей
Тут самое смешное (и грустное), что Андрюха искренне не понимает, как нелепо в нынешних обстоятельствах предлагать жителю Украины переехать в Москву. Это примерно как москвичам в 1941м предлагать переселиться в Берлин, по-дальше от сирен.
ну так 9 млн переехало, просто пожилой человек очень нехотя переезжает, даже под угрозой обстрелов
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nnn4404
Ответ trav
я из Донецка и лично наблюдал такое
сепаратист?
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KMR
Гугл говорит,что все же бомбят,но не часто
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murzzzzzilka
Ответ nnn4404
не ну интересно как там у вас с повестками?
Ну, вроде, на улицах, в клубах, магазинах не отлавливливают, как на Украине.
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trav
Ответ nnn4404
по тв показали? или лично наблюдал?
я из Донецка и лично наблюдал такое
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Любитель шпилей
Тут самое смешное (и грустное), что Андрюха искренне не понимает, как нелепо в нынешних обстоятельствах предлагать жителю Украины переехать в Москву. Это примерно как москвичам в 1941м предлагать переселиться в Берлин, по-дальше от сирен.
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nnn4404
Ответ Теннисный абсолют
Кировоград или Елисаветград - это часть Новороссии. Скоро он вернется в родную гавань.
а тебе то какой прок от этого будет? или тоже там при делах?
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SadButTrue
Ответ Михаил Максаков
посмотри в честь кого назван проспект в центре Киева и стадион во Львове и все вопросы сразу отпадут
Лужники им Ленина на Ленинских горах с Ленинским и Ленинградским проспектами у вас никаких вопросов не вызывают? Как на счёт нашего режима? У нас вообще выборы когда-нибудь будут? Пожизненный президент хоть раз уйдет от власти до своей смерти? Как-то смешно называть украинскую администрацию, которая меняется каждые 5 лет режимом.
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evgen123
Ответ RSM-1930
а правобережный за кем?
правобережный в следующем году.
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Теннисный абсолют
Кировоград или Елисаветград - это часть Новороссии.
Скоро он вернется в родную гавань.
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Румынский Клуж
Ответ Pikachu Pikachu
А если нет, то что?
мы напишем в спортлото
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RSM-1930
Ответ evgen123
Левобережный Днепр в этом году будет за Россией.
а правобережный за кем?
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Pikachu Pikachu
Ответ j30
Комментарий удален модератором
Ну не знаю, согласно данным ООН жертв среди мирного населения в результате действий России за год больше, чем Украины за 9.
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nnn4404
Ответ evgen123
Левобережный Днепр в этом году будет за Россией.
так в Херсоне же своих не бросали?
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Pikachu Pikachu
Ответ evgen123
Левобережный Днепр в этом году будет за Россией.
А если нет, то что?
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nnn4404
Ответ Тюменец
Режим скачущей "св...н...и-копилки".
свой режим проанализируй, чего ты к соседу лезешь, больше всех надо?
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charly_54
Ответ УсыЧерчесова
А в Израиле не будет сирен?
Это другие сирены
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nnn4404
Ответ Михаил Максаков
посмотри в честь кого назван проспект в центре Киева и стадион во Львове и все вопросы сразу отпадут
а что в честь советских деятелей надо было их назвать, или в честь твоего хозяина переименовать надо было?
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RMR4
Ответ SadButTrue
А Андрюша-то совсем крышей поехал!
Уже 4 работника спорца на ветке)))
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