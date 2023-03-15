«СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис сборная СССР Р-Спорт Футбол

Андрей Канчельскис вспомнил, как переехал в Англию из СССР.

Полузащитник, выступавший за донецкий «Шахтер», стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 1991 году.

– Расскажите про сам переезд в Англию. Что вас там удивило?

– Представляете, приехать из Советского Союза в Англию – ты как будто попал в другой мир. СССР – это железный занавес, за границу было сложно выехать, купить джинсы, кожаную куртку, кроссовки – это было за счастье. Там люди жили другим пониманием, другой жизнью.

Ты приезжаешь туда, где все свободно и без проблем. Люди приветливые, всегда к тебе с улыбкой, готовы пообщаться. Я все время удивлялся, почему они у меня спрашивают, как дела. Какое вам дело? Но у них это принято. 

– Не лицемерие?

– Значит, все англичане и шотландцы лицемеры? Нет. Они искренние. Ты же замечаешь, когда неискренне, чувствуешь.

Тем более пропаганда о Советском Союзе давала повод. Меня спрашивали, у вас медведи ходят по Москве? Я говорю, да, ходят. Люди думают, что здесь медведи, волки и шакалы. Пропаганда она и есть пропаганда.

Но тот, кто приезжал тогда в Советский Союз, потом в Россию, естественно, был в восторге, а потом объяснял людям, что они не правы во всех отношениях. У нас тоже раньше люди были добрее, отзывчивее и доброжелательнее. Сейчас, конечно, все изменилось, – сказал Канчельскис.

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57 комментариев

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Гарри Бэк
одно слово -футболист:)
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Владимир Самсонов
Ответ Древний спартач
Вот за джинсы и жвачку и продали Великий Союз . А по факту , то джинсы , тем более футболисту , купить можно было без проблем . В Гродно в 1980 году я брал "штаны" Монтана , "штруксы" по-местному белорусскому сленгу , за 180 руб. . да и с куртками кожаными проблем не было . Всё упиралось в одно - есть бабло у тебя или нет . Накопить за пару месяцев можно было . Деньги у народа были , но импорт (джинсы , те же куртки) был дорогой . Я не мог позволить себе кожаный югославский плащ за 1 200 руб . , но зачем-то взял себе двух-кассетник Тошиба (маленький красный 5 ватт выход ) за эту же цену . В Союзе можно было заработать , если не лодырь . В крайнем случае , людей спасала халтура . Да нет , зря так Канчельскис дурку включает . Как пример , моя мама работала обходчицей пути в метро , а отец на стройке и она всегда жаловалась на отсутствие денег , но когда она дала в долг соседке 200 рублей , то очень сильно удивился . ))) У каждого человека свой предел бедности и богатства .
180 рублей за джинсы... Это реально дорого. При средней зарплате в 120
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Ярик01
Ответ Валерий Анташов
Помню, в районе 80х в Гостином Дворе (Ленинград) висели фирменные джинсы совершенно свободно по 100 рублей, желающих купить было не очень много, ну несколько месяцев висели точно, а потом пропали.
"Район 80ых" очень разный.
1982ой и 1989ый это разные планеты.
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stasiko
Ответ Древний спартач
Вот за джинсы и жвачку и продали Великий Союз . А по факту , то джинсы , тем более футболисту , купить можно было без проблем . В Гродно в 1980 году я брал "штаны" Монтана , "штруксы" по-местному белорусскому сленгу , за 180 руб. . да и с куртками кожаными проблем не было . Всё упиралось в одно - есть бабло у тебя или нет . Накопить за пару месяцев можно было . Деньги у народа были , но импорт (джинсы , те же куртки) был дорогой . Я не мог позволить себе кожаный югославский плащ за 1 200 руб . , но зачем-то взял себе двух-кассетник Тошиба (маленький красный 5 ватт выход ) за эту же цену . В Союзе можно было заработать , если не лодырь . В крайнем случае , людей спасала халтура . Да нет , зря так Канчельскис дурку включает . Как пример , моя мама работала обходчицей пути в метро , а отец на стройке и она всегда жаловалась на отсутствие денег , но когда она дала в долг соседке 200 рублей , то очень сильно удивился . ))) У каждого человека свой предел бедности и богатства .
Великий Союз - копить на штаны пару месяцев
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Melnikov1968
Буквально сегодня говорил,что англичане тупые. Значит тупые,но приветливые:))) Как слова такого человека можно воспринимать всерьёз?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Несусветный Папаша
Все комментарии типа "сдали державу за жвачку и джинсы" и "союз это самое лучшее неважно что чего то не было" написаны 90% пользователей на импортных смартфонах.Просто на заметку.
А если нет ”отечественных” теперь все не пользоваться?
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Jhon Jhon
Ответ Геннадий Киселёв
Врёт, как дышит. Я в 1986 году в техникум поступил. 90% учащихся в джинсах ходили, причём не в "Твери".
Так это уже перестройка была, только вот с 40 летним опозданием, это чудовище было уже к счастью не спасти)
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Ярик01
Ответ Sevuska
Улыбки у них пластиковые , не отражающие ни настроения , ни характера , просто зловещие иногда . Не у всех конечно, но в основном . Улыбка у них это просто признак хорошего тона и манер , ничего душевного с этим не связано . Живу в Англии 23 года .
Братишка, в Инсарском районе, Мордовия, есть хороший пустующий уже 10 лет дом. Возвращайся, от пластикового злооовееещего мира на Родину, будет почти даром.
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stewiegriffin2
Ответ Новый Орлеан
Причём здесь футбол, дурашка? В футбол играют все и отменить его никто не может. Точно также и западники не откажутся от противогаза, парашюта, телевизора, таблицы Менделеева, нефтепровода, мирного атома и прочих ништяков в создании которых участвовали русские. Тут не про бушменов разговор идёт.
И бог придумаввший вселенную - русский
В каждом слове сквозит лицемериее и тройные стандарты. Какие же вы патриоты.. господи...
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prus_3
Теперь-то что, люди изменились, куда вся приветливость испарилась?
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Валерий Анташов
Ответ maks44
Да, только фирменные джинсы стоили как месячная зарплата инженера. И в магазине их не купить.
Помню, в районе 80х в Гостином Дворе (Ленинград) висели фирменные джинсы совершенно свободно по 100 рублей, желающих купить было не очень много, ну несколько месяцев висели точно, а потом пропали.
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Porsche 911
Ответ Максим Прокофьев
Зато теперь всё ходим в джинсах, а оно того стоило?! СССР это лучшее что было с нашей страной
Ну так если ума хватило из всего хорошего, только джинсы перенять/привезти, то значит не такое уж советское образование и хорошее было
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stewiegriffin2
Ответ Bleffinho
За джинсы и колу готовы были любое место подставить, вот и вырастили такое же поколение, тусующееся возле Верхнего Ларса
Сам щаз в танке горишь под артемовском? Не иначе. Ты же никак эти, трусливые либералы уехавшие в грузию. Да ведь?
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Несусветный Папаша
Все комментарии типа "сдали державу за жвачку и джинсы" и "союз это самое лучшее неважно что чего то не было" написаны 90% пользователей на импортных смартфонах.Просто на заметку.
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Новый Орлеан
Ответ Alex1104
Учите историю. Тогда было ровно тоже самое. Хотя бы вики почитайте.
То есть если СССР не закрыл, то закрыли бы они? Ясно-понятно.
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ДМ-1чемпион
За тряпки страну развалили такие! Ну вылитый сегодняшний хутор, который за кружевные трусики, американцам отдал страну на разграбление!
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stewiegriffin2
Ответ Максим Прокофьев
Зато теперь всё ходим в джинсах, а оно того стоило?! СССР это лучшее что было с нашей страной
А что страшного такого в твоей жизни, что оно того не стоило? Нн отвечай даже, нато тебя вот вот захватит, лгбт и прочие мании преследования в которых виновата сшаа
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Максим Прокофьев
Зато теперь всё ходим в джинсах, а оно того стоило?! СССР это лучшее что было с нашей страной
Если бы у нас богатеи в стране деньги оставляли и развивали какито проэкты, то и сейчас было бы хорошо . Нет все в демократический запад поехали , хотели жить как в голивуде а оказалось все скамом
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Sevuska
Ответ BearS
>Живу в Англии 23 года . Нужно было так: Живу и страдаю в Англии 23 года .
Почему страдаю !? До этого я жил в Эстонии - поэтому не страдаю 😂😂
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Новый тренер ФК Спартак
Вот бы сейчас джинсов то модных эхх, да и бургер с кокой )) не жизнь а малина
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Bleffinho
За джинсы и колу готовы были любое место подставить, вот и вырастили такое же поколение, тусующееся возле Верхнего Ларса
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Фифа Алекс
Ответ Виктор Литвинов
Сначала шили, потом варили, потом носили
носил?)
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Виктор Литвинов
Ответ Фифа Алекс
где ваши годы)))варили их)))
Сначала шили, потом варили, потом носили
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Максим Прокофьев
Зато теперь всё ходим в джинсах, а оно того стоило?! СССР это лучшее что было с нашей страной
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BearS
Ответ Sevuska
Улыбки у них пластиковые , не отражающие ни настроения , ни характера , просто зловещие иногда . Не у всех конечно, но в основном . Улыбка у них это просто признак хорошего тона и манер , ничего душевного с этим не связано . Живу в Англии 23 года .
>Живу в Англии 23 года .
Нужно было так:
Живу и страдаю в Англии 23 года .
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