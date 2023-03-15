«СССР – это железный занавес. Купить джинсы было за счастье. А в Англии все свободно, люди приветливые». Канчельскис о переезде в 1991-м

вспомнил, как переехал в Англию из СССР.

Полузащитник, выступавший за донецкий «Шахтер», стал игроком « » в 1991 году.

– Расскажите про сам переезд в Англию. Что вас там удивило?

– Представляете, приехать из Советского Союза в Англию – ты как будто попал в другой мир. – это железный занавес, за границу было сложно выехать, купить джинсы, кожаную куртку, кроссовки – это было за счастье. Там люди жили другим пониманием, другой жизнью.

Ты приезжаешь туда, где все свободно и без проблем. Люди приветливые, всегда к тебе с улыбкой, готовы пообщаться. Я все время удивлялся, почему они у меня спрашивают, как дела. Какое вам дело? Но у них это принято.

– Не лицемерие?

– Значит, все англичане и шотландцы лицемеры? Нет. Они искренние. Ты же замечаешь, когда неискренне, чувствуешь.

Тем более пропаганда о Советском Союзе давала повод. Меня спрашивали, у вас медведи ходят по Москве? Я говорю, да, ходят. Люди думают, что здесь медведи, волки и шакалы. Пропаганда она и есть пропаганда.

Но тот, кто приезжал тогда в Советский Союз, потом в Россию, естественно, был в восторге, а потом объяснял людям, что они не правы во всех отношениях. У нас тоже раньше люди были добрее, отзывчивее и доброжелательнее. Сейчас, конечно, все изменилось, – сказал Канчельскис.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас