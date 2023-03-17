Канчельскис об отношении англичан к россиянам: «Стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон. Простые люди все понимают»
Андрей Канчельскис рассказал об ухудшении отношения англичан к россиянам.
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что его сына «не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России».
– Вообще отношение к русским в Англии поменялось или всегда было не очень? Например, когда играли за «МЮ» и «Эвертон», тоже проскакивало?
– Нет, тогда точно не было никаких намеков – отношение действительно стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон.
Простые люди все понимают – не они принимают решения о конфронтации. Среди друзей и знакомых – а их тут у меня осталось много – какого-то похолодания я не почувствовал.
– А ваш сын, помимо той ситуации с работой, сталкивался с чем-то подобным?
– Это было бы странно – он родился в Манчестере, так что он скорее англичанин. Да и фамилия у нас литовская, а не русская, – сказал Канчельскис.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Я просто констатировал факты .
В России я никогда не был , я из Эстонии .
Везде можно оставаться человеком и жить нормально , но при этом объективно разбираться в политике , истории , экономике и так далее .
Иначе мы бы с тобой здесь вообще ничего не писали - в Англии за это просто банят .
Посмотри на фейсбук - за любые комменты против Украины или Америки - сразу банят .