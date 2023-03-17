Канчельскис об отношении англичан к россиянам: «Стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон. Простые люди все понимают»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Политика Футбол

Андрей Канчельскис рассказал об ухудшении отношения англичан к россиянам.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что его сына «не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России».

– Вообще отношение к русским в Англии поменялось или всегда было не очень? Например, когда играли за «МЮ» и «Эвертон», тоже проскакивало?

– Нет, тогда точно не было никаких намеков – отношение действительно стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон.

Простые люди все понимают – не они принимают решения о конфронтации. Среди друзей и знакомых – а их тут у меня осталось много – какого-то похолодания я не почувствовал.

– А ваш сын, помимо той ситуации с работой, сталкивался с чем-то подобным?

– Это было бы странно – он родился в Манчестере, так что он скорее англичанин. Да и фамилия у нас литовская, а не русская, – сказал Канчельскис.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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42 комментария

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j30
Ответ Stivi M.D.
Какие именно? Названия танков? Доказательства? Что еще кроме танков? Хаймарсы тоже только при необходимости? Так получается что все и было «при необходимости». Теперь вопрос - что с лицом?
я не военый эксперт чтобы знать названия военной техники , просто взглянь как нато осваивало територию украиныhttps://ic.pics.livejournal.com/colonelcassad/19281164/3065056/3065056_900.jpg
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Stivi M.D.
Ответ j30
поставляли другие танки и ввиды вооружения
Какие именно? Названия танков? Доказательства? Что еще кроме танков? Хаймарсы тоже только при необходимости? Так получается что все и было «при необходимости». Теперь вопрос - что с лицом?
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j30
Ответ Stivi M.D.
Так «при необходимости» или заранее поставляли? Определись уже
поставляли другие танки и ввиды вооружения
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Stivi M.D.
Ответ j30
ну это лучшие танки которые есть у колективного запада , при крайней необходимости и они бы тогда оказались бы там
Так «при необходимости» или заранее поставляли? Определись уже
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j30
Ответ Stivi M.D.
Где танки але?? Где абрамсы и леопарды але??
ну это лучшие танки которые есть у колективного запада , при крайней необходимости и они бы тогда оказались бы там
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Павел Чивекшеро
Ответ Адекватник
Почему же? Уверен, на Средиземноморских курортах Сирии мы проведем ни один прекрасный отпуск, а горный кластер Венесуэлы с его курортом Кордильера-Де-Мерида - превзойдет ожидания самой взыскательной публики, привыкшей к комфорту и сервису Архыза и Красной Поляны...
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Адекватник
Ответ Дмитрий Авдеев
Все равно мы скоро из страны выезжать не сможем
Почему же? Уверен, на Средиземноморских курортах Сирии мы проведем ни один прекрасный отпуск, а горный кластер Венесуэлы с его курортом Кордильера-Де-Мерида - превзойдет ожидания самой взыскательной публики, привыкшей к комфорту и сервису Архыза и Красной Поляны...
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Мохнатый55
Ответ Матвей Суицидин
Ответь на вопрос, если они готовили Украину к наступлению, то почему они стали передавать наступательное вооружение только спустя несколько месяцев после начала СВО, а некоторые виды вооружения со скрипом только через год? Что 8 лет было недостаточно? Или они боевыми комарами собирались воевать?
Боевые гуси ещё есть. Это мощный вид вооружений.
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Syroezhkin
Канчельскис литовец с прилагательным русский
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Stivi M.D.
Ответ j30
у них было наступательное оружие на складах обьектах итд , россия за этот год с самого начала огромное количество складов воееных обьктов уничтожила
Где танки але?? Где абрамсы и леопарды але??
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Дмитрий Авдеев
Ответ Адекватник
Задолбали эти вопросы, чесслово... Вообще категорически наплевать на то, как ко мне относятся нагличане, хранцузы и прочие янки. Какая разница? Какое это вообще имеет значение?
Все равно мы скоро из страны выезжать не сможем
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j30
Ответ Матвей Суицидин
Ответь на вопрос, если они готовили Украину к наступлению, то почему они стали передавать наступательное вооружение только спустя несколько месяцев после начала СВО, а некоторые виды вооружения со скрипом только через год? Что 8 лет было недостаточно? Или они боевыми комарами собирались воевать?
у них было наступательное оружие на складах обьектах итд , россия за этот год с самого начала огромное количество складов воееных обьктов уничтожила
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Stivi M.D.
Ответ Матвей Суицидин
Ответь на вопрос, если они готовили Украину к наступлению, то почему они стали передавать наступательное вооружение только спустя несколько месяцев после начала СВО, а некоторые виды вооружения со скрипом только через год? Что 8 лет было недостаточно? Или они боевыми комарами собирались воевать?
Ответа не будет )
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Матвей Суицидин
Ответ j30
так они готовили все эти годы к наступлению , уже все об этом говорят меркель и порошенко сказали что минские соглашения были фальшивкой и их подписали чтобы получить время чтобы нато создало мощную армию в украине , генсек нато сказал недавно что они с 2014 года готовили украину к войне, и и они вместе с нато пришли бы войной и в днр лнр и за крымом пришли бы война все равно была бы
Ответь на вопрос, если они готовили Украину к наступлению, то почему они стали передавать наступательное вооружение только спустя несколько месяцев после начала СВО, а некоторые виды вооружения со скрипом только через год? Что 8 лет было недостаточно? Или они боевыми комарами собирались воевать?
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Tigran Shuts
Ответ Sevuska
Простые люди вообще ничего здесь ( живу в Англии ) не понимают , за редким исключением . Телевидение и новости категорично настроено против России , военные корреспонденты освещают конфликт , находясь только на стороне Украины . В новостях пишут только об успехах Украинской армии , и сколько уже убито русских . Пишут , что Путин в агонии , и вот-вот его убьют . Один раз написали , что Путин обосрался и у него рак кишки . Литовцев здесь очень много , наверное уже больше чем в Литве . Поэтому Канчельскису должно быть хорошо в Англии 😊
простые люди понимают, что Россия, Путин и русские это все не тоже самое
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Stivi M.D.
Ответ j30
так они готовили все эти годы к наступлению , уже все об этом говорят меркель и порошенко сказали что минские соглашения были фальшивкой и их подписали чтобы получить время чтобы нато создало мощную армию в украине , генсек нато сказал недавно что они с 2014 года готовили украину к войне, и и они вместе с нато пришли бы войной и в днр лнр и за крымом пришли бы война все равно была бы
А если с 2014 снабжают то почему танки только сейчас приходят? А хаймарсы только год назад?
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Stivi M.D.
Ответ j30
что я не факту написал? война не в 2014 началась? сша и нато не снабжали украину ?
Понял, хорошо башляют значит )
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Ответ j30
так они готовили все эти годы к наступлению , уже все об этом говорят меркель и порошенко сказали что минские соглашения были фальшивкой и их подписали чтобы получить время чтобы нато создало мощную армию в украине , генсек нато сказал недавно что они с 2014 года готовили украину к войне, и и они вместе с нато пришли бы войной и в днр лнр и за крымом пришли бы война все равно была бы
То есть 24.02 Украина напало россию?
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Ответ shickana
И что понимают простые люди? Просветил бы, Андрей.
Что в одном ядерном государстве верхушка власти решили уйти в Средневековье и вести захватнические войны.
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j30
Ответ Матвей Суицидин
Если бы США привезли а 2014 году на Украину Хаймарсы и прочие гаубицы, леопарды и другую бронетехнику, то все давно бы закончилось. но по факту наступательное вооружение пошло только летом 2022 года. Это факты, против которых сложно спорить. в 2014 году бои велись совецким вооружением. максимум какое-то стрелковое оружие натовское было на Украине и то закупленное за счет олигархов.
так они готовили все эти годы к наступлению , уже все об этом говорят меркель и порошенко сказали что минские соглашения были фальшивкой и их подписали чтобы получить время чтобы нато создало мощную армию в украине , генсек нато сказал недавно что они с 2014 года готовили украину к войне, и и они вместе с нато пришли бы войной и в днр лнр и за крымом пришли бы война все равно была бы
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Sevuska
Ответ maxmaximov
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Что значит вали , и что значит патриот !?
Я просто констатировал факты .
В России я никогда не был , я из Эстонии .
Везде можно оставаться человеком и жить нормально , но при этом объективно разбираться в политике , истории , экономике и так далее .
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Sevuska
Ответ Гамарджоба Генацвале
Но будут писать только про рос.пропаганду, телевизор, промытые мозги итд. Как-будто там как-то иначе и людям правду говорят.
Поверь мне , по сравнению с Англией , у России вообще нет никакой пропаганды .
Иначе мы бы с тобой здесь вообще ничего не писали - в Англии за это просто банят .
Посмотри на фейсбук - за любые комменты против Украины или Америки - сразу банят .
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Матвей Суицидин
Ответ j30
что я не факту написал? война не в 2014 началась? сша и нато не снабжали украину ?
Если бы США привезли а 2014 году на Украину Хаймарсы и прочие гаубицы, леопарды и другую бронетехнику, то все давно бы закончилось. но по факту наступательное вооружение пошло только летом 2022 года. Это факты, против которых сложно спорить. в 2014 году бои велись совецким вооружением. максимум какое-то стрелковое оружие натовское было на Украине и то закупленное за счет олигархов.
+4
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maxmaximov
Ответ Sevuska
Простые люди вообще ничего здесь ( живу в Англии ) не понимают , за редким исключением . Телевидение и новости категорично настроено против России , военные корреспонденты освещают конфликт , находясь только на стороне Украины . В новостях пишут только об успехах Украинской армии , и сколько уже убито русских . Пишут , что Путин в агонии , и вот-вот его убьют . Один раз написали , что Путин обосрался и у него рак кишки . Литовцев здесь очень много , наверное уже больше чем в Литве . Поэтому Канчельскису должно быть хорошо в Англии 😊
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j30
Ответ David Aprasidze
Так же и с "шахтерами" из лднр. Пошли воевать за врага, который сейчас уничтожает Украину.
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